El Partido Popular mantendría sus 13 diputados o podría sumar uno más, mientras que el PSOE conservaría los siete que tiene actualmente, con posibilidad de alcanzar los ocho

Vox no entra en Galicia, el BNG sube a 2 y PP y PSOE se disputan el último escaño, según los sondeos

El PP volvería a ser la lista más votada en Galicia en estas elecciones generales. La encuesta de Sigma Dos para la FORTA apunta a que el Partido Popular mantendría sus 13 diputados o podría sumar uno más, mientras que el PSOE conservaría los siete que tiene actualmente, con posibilidad de alcanzar los ocho. De este modo, populares y socialistas se disputan el último escaño en juego. Por su parte, el BNG pasaría de uno a dos representantes en el Congreso. Mientras que ni Vox ni Frente Amplio obtendrían representación.

La encuesta continua, realizada hasta el sábado para los medios de la Forta y difundida por la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), deja fuera de la representación por Galicia en el Congreso de los Diputados a Vox y a Frente Amplio, según recoge Europa Press.

El 45% de los votos emitidos en Galicia irían para el PP, según la encuesta, por lo que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo obtendría casi un punto y medio más que en 2023. El PSOE bajaría un 27,4% y el BNG subiría un 13,2%.

La previsión es que los primeros datos del escrutinio comiencen a darse a conocer alrededor de las 21:00 horas.