La participación este 29N sube en todas las provincias de Galicia en torno a 4,8 puntos

Este domingo electoral una imagen se repite en los colegios electorales. Las largas colas desde las primeras horas de la mañana apuntaban ya a una elevada participación para este 29N. El primer dato confirma una importante subida en Galicia, en la misma línea que en el resto de España. En la comunidad, con el primer avance de las 14:30 horas, el número de personas que ya han depositado su voto ha subido en 4,88 puntos respecto al 2023.

La mayor parte de colegios electorales gallegos han visto mucho movimiento en la mañana de este domingo.

Ha sido especialmente así en la provincia de A Coruña, la que más crece entre las gallegas, que registra ya un 43,76% de participación, lo que sube 5,34 puntos el dato respecto a las anteriores elecciones, celebradas en el 2023.

Le sigue Lugo, con una subida de 5,4 puntos hasta el 42,66% de participación. En tercer lugar está Ourense, aumentando en 4,93 puntos porcentuales hasta el 43,96% de participación.

En último lugar esta Pontevedra que, de todas formas, también ha visto una subida en el número de papeletas depositadas.

Aquí la participación alcanza el 44,17% subiendo 3,86 puntos.

La gallega es una de las comunidades en las que está aumentando la participación, con la única excepción de Extremadura y de las provincias de Córdoba y Jaén en Andalucía.

Cataluña, País Vasco y Navarra lideran junto a las provincias de Zaragoza y Guadalajara las subidas más pronunciadas.

En cuanto a las ciudades gallegas, en A Coruña se está viendo un aumento de 5,51 puntos hasta el 43,48%.

Santiago también tiene una participación elevada, creciendo en 6,11 puntos hasta el 44,81%.

Por su parte, Ferrol sube 2,64 puntos hasta el 43,19%.

Lugo es una de las que más aumenta, llegando al 43,31% con un aumento de 6,95 puntos porcentuales respecto al 2023.

En Ourense la subida es también muy destacada, de 8,23 puntos, para colocar la participación en el 44,98%.

En Vigo se alcanza ya el 45,01% de participación, 4,35 puntos más que en las anteriores elecciones, mientras que en Pontevedra el aumento es de 3,07 puntos hasta el 44,26%.