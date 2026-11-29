La participación electoral en Galicia roza el 68% este 29N y crece de manera histórica

La cifra de participación no deja de crecer ni en España ni en Galicia ante estas elecciones generales del 29N. En el recuento de las 18:00 horas, las provincias gallegas rozan el 68% de participación, con importantes incrementos en todas ellas de cerca de 12 puntos.

Las largas colas que se formaron en los colegios por la mañana y que han mantenido gran actividad con la entrada de la tarde han dejado cifras históricas.

En la comunidad, están llamados a las urnas 2.734.437 gallegos y gallegas y 67,5% de ellas ya ha ejercido su derecho al voto.

A poco menos de dos horas para que cierren los 2.307 colegios electorales, Pontevedra pasa a ser la provincia con porcentaje más alto de participación.

Los pontevedreses han sido menos madrugadores y en el recuento de las 14:00 horas constituían la provincia gallega con menor participación. Ahora, en el recuento de la tarde llega al 69,43%, lo que supone 11,98 puntos más que en las elecciones del 2023.

Sigue con datos altos A Coruña, con una participación del 68,21% y una subida respecto a las anteriores generales de 12,25 puntos.

Ourense y Lugo van muy a la par.

La primera de ellas suma un 66,24% de participación con un alza de 12,77 puntos porcentuales, mientras que Lugo está en el 66,23% y un aumento de 12,17 puntos.

En todo el territorio español se ha registrado una participación considerablemente mayor a la de julio del 2023, con aumentos de más de 7 puntos en absolutamente todas las provincias.

Volviendo a Galicia y por ciudades, Santiago aumenta en 14,35 puntos hasta el 68,73%, siendo por el momento la ciudad coruñesa que más vota.

En la misma provincia, A Coruña ha subido la participación en 13,73 puntos hasta el 67,72%. y Ferrol llega al 65,87% con una subida de 10,32 puntos.

En Pontevedra, Vigo alcanza el 69,42% de participación, creciendo en 12,84 puntos.

La ciudad de Pontevedra llega ya al 69,09% de participación, lo que suponen 11,15 puntos más que en el 2023.

En Ourense la participación asciende al 66,51%, con una importante subida de 17,43 puntos porcentuales.

Y en Lugo también ha crecido notablemente. Lo ha hecho en 16,84 puntos porcentuales hasta el 66,40%.

Esta mañana los principales líderes y candidatos gallegos acudían a las urnas para depositar sus votos.

Aunque de diferentes ideologías y formaciones, todos ellos han coincidido en hacer un llamamiento a la movilización y al voto que, por lo que parece, será histórico en Galicia.