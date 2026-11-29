Los líderes políticos gallegos votan este 29N con llamamientos a una participación que apunta a ser masiva

Este domingo, día de elecciones generales, los políticos gallegos han depositado sus votos en las urnas. Ellos, como los 2.734.437 gallegos y gallegas llamados a votar este 29N, han acudido a sus correspondientes colegios electorales, donde han votado esta mañana como han hecho ya miles de gallegos en lo que apunta a ser una jornada histórica de participación.

Una de las primeras en ir a las urnas ha sido líder del BNG, Ana Pontón, que ha votado a las 10:30 horas en la mesa electoral del Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) de Santiago.

Aquí la nacionalista estuvo acompañada del candidato al Congreso por la provincia, Néstor Rego, y ha hecho un llamamiento a acudir a votar "con ilusión e con decisión".

Pontón ha recordado que "custounos moito máis conquistar dereitos e este é un momento para que a nosa voz se escoite nas urnas, que decidamos o futuro e que haxa unha mobilización masiva de galegos e galegas que voten con ilusión, decisión e pensando que é o mellor para o futuro deste país e as súas vidas".

Junto a ella, Rego, que votó media hora antes en el Centro Cívico de Figueiras de Santiago, ha incidido en que "é moito o que temos en xogo nestas eleccións".

Media hora más tarde, José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, ha votado. Lo ha hecho desde Lugo, en el CEIP Rosalía de Castro.

El socialista ha afirmado que "la democracia es votar, por eso he ejercido ese derecho y animo a todo el mundo a que haya una movilización masiva. Quién no vota, no puede buscar disculpas. Y, sobre todo, es para que nadie decida por cada uno de nosotros".

"Podemos hacer muchas cosas en el día sin olvidarnos de venir a votar", ha declarado en un llamamiento a la participación "para que, efectivamente, todos y todas nos sintamos representados en esta votación, en esta exaltación de la democracia que es una elección".

Al mediodía, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, votaba en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acompañado por su familia y otros miembros del partido, entre ellos la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

El líder del PP gallego ya aventuraba que "la participación va a ser muy alta", como parece que se está constatando con un dato de casi el 44% en Galicia en el recuento de las 14:30 horas.

Rueda ha animado a la ciudadanía a que "exprese con su voto cómo quiere que sea el futuro del país" y ha incidido en la trascendencia de estos comicios. "España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también", ha recalcado.

Por su parte, el delegado del Gobierno y candidato del PSdeG a la alcaldía en Santiago, Pedro Blanco, votó esta mañana en la capital gallega reivindicando que "la soberanía popular reside en el pueblo y hoy es cuando se va a ejercer".

"Hoy podemos decidir qué es lo que queremos. Y no hablamos solo de futuro, hablamos de presente, de lo que queremos para la semana, de lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos", señaló Blanco.

Candidatos y alcaldes

Algo antes, a las 10:00 horas, Obdulia Taboadela votaba en A Coruña con "mucha ilusión". La cabeza de lista al Congreso por A Coruña ha reivindicado el derecho al sufragio como una herramienta democrática que "nos iguala a todos", independientemente del patrimonio o los apellidos.

Sobre las 10:30 horas, Carmela Silva, número 1 del PSOE al Senado por Pontevedra, depositaba su voto en la Casa das Artes en Vigo.

Por su parte, el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, votaba a la misma hora en la lonja del Concello declarando: "Todo el mundo en Vigo, en Galicia y en España a votar, que costó mucho conseguir la democracia".

Mientras, Abel Losada, cabeza de lista del PSOE para el Congreso por la provincia de Pontevedra, invitó a que "todos manifiesten su posición frente al mundo en el que unos y otros queremos vivir".

Y en A Coruña, la alcaldesa Inés Rey ha depositado su voto en las urnas del colegio Hogar de Santa Margarita este mediodía, recordando que "nuestro voto vale exactamente lo mismo y es la máxima expresión de la voluntad popular, la libertad y de la igualdad en toda su extensión".

En distintos colegios de la ciudad herculina los candidatos populares Álvaro Pérez, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora depositaron sus papeletas en sus respectivas mesas.

En Santiago, la alcaldesa Goretti Sanmartín ha votado acompañada por Ana Pontón y Néstor Rego.

Desde Ferrol, el alcalde José Manuel Rey Varela ejerció esta mañana su derecho al voto asegurando que este 29N es "un día muy importante para Ferrol y para España".

El regidor y candidato al Senado por el PP acompañó a Miguel Tellado, secretario general del partido y cabeza de lista del partido al Congreso por A Coruña, que ha calificado la jornada de "ilusionante" y ha incidido en que "los españoles tienen la palabra".

En Pontevedra votó Julio García Comesaña, número 1 del PP al Congreso por la provincia, depositando su voto en la lonja del Concello y en la Casa Consistorial de Bande en Ourense votaba la cabeza de lista popular en la provincia, Ana Vázquez.

La representante de Frente Amplio y portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, votó en Sabarís, en Baiona, desde donde ha pedido que "ninguna mujer quede calladita, que hablemos todas ejerciendo el derecho más importante de la democracia".





