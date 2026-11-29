El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones generales en Galicia y mantiene sus 13 diputados en el Congreso, según los resultados provisionales de este 29 de noviembre, con el escrutinio todavía en curso. Los populares consiguen el 42,87% de los votos (666.145), perdiendo un 0,71% de los votos con respecto a los comicios de 2023, y conservan la misma representación que entonces, cuando habían obtenido 712.881 papeletas.

La principal novedad de la jornada está en el crecimiento del PSdeG-PSOE y del BNG, que consiguen un diputado más cada uno a costa del Movimiento Sumar, que no logró traspasar sus apoyos al Frente Amplio. Los socialistas pasan de siete a ocho representantes en la Cámara Baja ganando uno en A Coruña, con el 29,49% de los votos y 458.330 papeletas contabilizadas en el recuento provisional. Pese a ganar un escaño, su porcentaje baja 0,27 puntos respecto a las últimas generales, cuando habían conseguido el 29,76% y 486.832 votos.

El BNG también mejora su resultado parlamentario y pasa de uno a dos diputados, al sacar un acta en Pontevedra. La formación nacionalista alcanza el 16,22% de los sufragios, con 252.059 votos, frente al 9,41% y los 153.995 apoyos de 2023. Su subida de más de seis puntos porcentuales le permite ampliar su presencia en el Congreso y consolidarse como la tercera fuerza política de Galicia.

BNG y PSOE se están disputando el último diputado en A Coruña en este momento. La tendencia apunta a que lo acabará sumando el BNG.

Por su parte, Vox vuelve a quedarse sin representación en la comunidad. La formación obtiene el 7,17% de los votos y suma 111.415 papeletas, lo que supone una mejora de 2,30 puntos porcentuales respecto a 2023, cuando había conseguido el 4,87% y 79.672 votos. Pese a este avance en porcentaje, no logra traducir su crecimiento en diputados.

Sumar, que en las anteriores elecciones había conseguido dos representantes, tampoco logra mantener su presencia en el Congreso al no trasvasar el voto al Frente Amplio, que acumula 24.856 votos, el 1,59%. En 2023, la formación había logrado el 10,92% y dos escaños, según la comparativa facilitada por el recuento.

Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, no logra representación pero supera los 10.000 votos, al hacerse con el 0,83% del voto emitido válido (12.925 votos). Podemos, por su parte, se queda en poco más de 3.000 (3.361 votos, el 0,21%).

En el conjunto de Galicia, el reparto provisional de los 23 diputados queda así: 13 para el PP, ocho para el PSdeG-PSOE y dos para el BNG. Las tres formaciones concentran la representación gallega en el Congreso, mientras Vox, Sumar y el resto de candidaturas se quedan fuera.

Participación del 78,98%

La participación registrada en estas elecciones generales alcanza el 78,98%, con 906.766 votantes de un censo de 1.148.089 personas. Se trata de un porcentaje 17,57 puntos superior al de las elecciones de 2023, cuando la participación había sido del 61,41%, con 1.651.086 votantes sobre un censo de 2.688.627 electores.

En cuanto al resto de datos del recuento, se han contabilizado 896.864 votos válidos, el 98,90% del total, de los que 886.272 corresponden a candidaturas. Los votos en blanco representan el 1,18%, con 10.592 papeletas, mientras que los nulos ascienden a 9.902, el 1,09%.