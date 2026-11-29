Galicia celebra este 29 de noviembre las elecciones generales que determinarán la continuidad de Pedro Sánchez (PSOE) en el Gobierno o el nombramiento del gallego Alberto Núñez Feijóo (PP) como nuevo presidente del Ejecutivo central. Unos comicios adelantados a raíz de la crisis de la vivienda y que se celebran tres años y medio después de los últimos.

En Quincemil y Treintayseis hacemos desde primera hora de la mañana el seguimiento de las elecciones: desde las primeras votaciones hasta las reacciones de los representantes políticos a los resultados, te contamos todo lo que sucederá a lo largo de este domingo en la comunidad gallega, que regresa a las urnas para elegir quién ocupará La Moncloa.

El 23J (últimas elecciones generales) se tradujo en 13 diputados para el Partido Popular, siete para el PSOE, dos para Sumar y uno para el BNG. En el Senado, la representación se repartió con tres escaños para el PP y uno para el PSOE en cada una de las provincias. Galicia, además, tiene tres senadores designados por el Parlamento gallego: dos del PP y una del BNG.

Las encuestas apuntan a que no habrá grandes cambios en la comunidad gallega, ya que tanto el PP como el PSOE mantendrían, respectivamente, sus 13 y 7 escaños. Sí varía la situación para el BNG, que conseguirá previsiblemente dos diputados, mientras que el último escaño por la provincia de A Coruña es el que más dudas genera.

En todo caso, la decisión la tienen los ciudadanos con sus votos en las urnas. Un total de 2.734.437 gallegos y gallegas están llamados a votar el 29 de noviembre, de los que 77.915 ejercerán por primera vez su derecho a voto en unas elecciones generales. Todos ellos están pendientes del resultado de unas elecciones que determinarán quién gobernará España durante los próximos cuatro años.