Elecciones generales 29-N en Galicia, en directo: 2,7 millones de personas están llamadas a votar
Los gallegos podrán votar este domingo para decidir quién gobernará España durante los próximos cuatro años: el actual presidente, Pedro Sánchez (PSOE), o el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP)
Galicia celebra este 29 de noviembre las elecciones generales que determinarán la continuidad de Pedro Sánchez (PSOE) en el Gobierno o el nombramiento del gallego Alberto Núñez Feijóo (PP) como nuevo presidente del Ejecutivo central. Unos comicios adelantados a raíz de la crisis de la vivienda y que se celebran tres años y medio después de los últimos.
En Quincemil y Treintayseis hacemos desde primera hora de la mañana el seguimiento de las elecciones: desde las primeras votaciones hasta las reacciones de los representantes políticos a los resultados, te contamos todo lo que sucederá a lo largo de este domingo en la comunidad gallega, que regresa a las urnas para elegir quién ocupará La Moncloa.
El 23J (últimas elecciones generales) se tradujo en 13 diputados para el Partido Popular, siete para el PSOE, dos para Sumar y uno para el BNG. En el Senado, la representación se repartió con tres escaños para el PP y uno para el PSOE en cada una de las provincias. Galicia, además, tiene tres senadores designados por el Parlamento gallego: dos del PP y una del BNG.
Las encuestas apuntan a que no habrá grandes cambios en la comunidad gallega, ya que tanto el PP como el PSOE mantendrían, respectivamente, sus 13 y 7 escaños. Sí varía la situación para el BNG, que conseguirá previsiblemente dos diputados, mientras que el último escaño por la provincia de A Coruña es el que más dudas genera.
En todo caso, la decisión la tienen los ciudadanos con sus votos en las urnas. Un total de 2.734.437 gallegos y gallegas están llamados a votar el 29 de noviembre, de los que 77.915 ejercerán por primera vez su derecho a voto en unas elecciones generales. Todos ellos están pendientes del resultado de unas elecciones que determinarán quién gobernará España durante los próximos cuatro años.
-
Arranca la jornada electoral del 29N en A Coruña con cerca de 300 mesas: "Votar es un derecho y un deber"
Este domingo, 29N, 199.134 coruñeses y coruñesas están llamados a las urnas para participar en unas nuevas elecciones generales. La jornada electoral ha comenzado puntual, con la apertura de los colegios a las 09:00 horas. En la ciudad suman un total de 84 con 293 mesas que se constituyeron a las 08:00 horas.
Todos los colegios seguirán abiertos hasta las 20:00 horas de este domingo, en una jornada ininterrumpida de once horas.
-
Vigo abre las urnas: más de 236.000 vigueses están llamados a votar este 29-N
Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 09:00 hasta las 20:00 horas en una jornada en la que los principales candidatos de la ciudad ejercerán su derecho al voto durante la mañana
-
Los colegios electorales abrieron a las 9:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00
Los colegios electorales en Galicia han abierto sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán abiertos ininterrumpidamente hasta las 20:00 horas. Será entonces cuando cierren sus puertas y comience el recuento electoral. Los primeros resultados se empezarán a conocer a partir de las 21:00 horas
-
A Coruña deja los paraguas para ir a votar este 29N
Las lluvias respetarán previsiblemente la jornada electoral con un día en el que saldrá el sol
-
Elecciones del 29N en A Coruña: guía para votar, colegios electorales, horarios y resultados
-
Kristel, (35 años), candidata del PP al Senado por A Coruña: "Me dio pena que algunos amigos me juzgasen"
Autónoma, ingeniera de formación y madre de una niña de siete años, es la segunda suplente de Marta González en la candidatura popular al Senado por A Coruña.
-
Julio Comesaña, número 1 del PP al Congreso por Pontevedra: "Tengo la sensación de que mis hijos van a vivir peor que yo"
El que fuera conselleiro de Sanidade entre 2020 y 2024 ejerce como secretario de la Mesa de la Cámara y aborda algunas de las principales cuestiones de actualidad política que más preocupan a los pontevedreses.
-
Néstor Rego, candidato ao Congreso: "Cada deputado máis do BNG sería un escano menos para as dereitas"
O deputado nacionalista desexa máis representación do seu partido en Madrid para poder exercer unha maior presión. "Se do BNG depende, o Partido Popular non vai gobernar. Pero iso tampouco significa que vaiamos dar un cheque en branco a ninguén", asegura Rego
-
Carme da Silva, número 1 do BNG ao Congreso por Pontevedra: "Somos a única forza política que só ten obediencia aos galegos"
A senadora nacionalista aborda as principais cuestións da actualidade política que preocupan os galegos: a crise económica, a defensa dos intereses de Galicia, as infraestruturas ferroviarias, a AP-9 e a inmigración. Da Silva, ademais, presenta o BNG como a única formación política que defende os intereses de Galicia en Madrid.
-
Carmela Silva, número 1 del PSOE al Senado por Pontevedra: "Va a haber una remontada épica"
Licenciada en Derecho Económico y diplomada en Educación Especial, encabeza las listas del Senado del PSOE en la provincia de Pontevedra y aborda algunas de las principales cuestiones de actualidad política que más preocupan a los pontevedreses. Entre ellas, la crisis de la vivienda, las conexiones ferroviarias o la red de muy alta tensión
-
Fabiola García (PP), candidata al Congreso por A Coruña: "El cambio es necesario"
La exconselleira de Política Social defiende el proyecto de Feijóo, apuesta por trasladar el modelo gallego a España y reclama igualdad de trato para Galicia en infraestructuras como la AP-9.
-
De enóloga a las listas del PP al Congreso por Pontevedra: "Ambas profesiones tienen en común que hay que escuchar a la gente"
Alba Martínez Guerreiro, de 26 años, es la candidata más joven del Partido Popular al Congreso por la provincia de Pontevedra. Natural de Tomiño, ocupa el puesto de suplente número nueve en la candidatura al Congreso, en la que se estrena como integrante de las listas populares para las elecciones generales.
-
Ana Alvite (PSOE), enfermeira candidata ao Congreso pola Coruña: "A política nutre o meu traballo no hospital"
A secretaria xeral das Xuventudes Socialistas de Galicia pide o voto de todas as persoas mozas para non perder os dereitos acadados e poder levar ao Congreso dos Deputados a voz do sector sanitario.
-
Kevin González, hijo de una víctima del 'Villa de Pitanxo' y candidato del BNG al Senado: "A súa morte fixo un cambio positivo en min"
Kevin González, exremero y entrenador de la Sociedade Deportiva Tirán, encabeza las listas al Senado por el BNG tras una corta experiencia como concejal en Moaña.
-
Mario Figueira (24 anos), candidato do BNG ao Senado pola Coruña: "Non quero vivir da política"
Este profesor de pandeireta é o responsable comarcal de Erguer e cursa o dobre grao de Bioloxía e Química da UDC mentres se mantén activo na militancia do Bloque Nacionalista Galego, comprometido coa defensa dos dereitos humanos: "Na Galiza non compramos os discursos de odio".
-
Abel Losada, número 1 del PSOE al Congreso por Pontevedra: "Debemos avanzar hacia la gratuidad de la AP-9"
El socialista aborda algunas de las principales cuestiones de actualidad política. Entre ellas, la crisis de la vivienda, la inmigración, los casos de corrupción que han salpicado al PSOE en los últimos meses y las conexiones ferroviarias, con especial atención a la reivindicación de un AVE directo entre Vigo y Madrid.
-
Obdulia Taboadela (PSOE), candidata al Congreso por A Coruña: "Nosotros hicimos los deberes con la AP-9"
La socialista encabeza la lista del PSdeG tras su segundo y breve paso por la Subdelegación del Gobierno con "responsabilidad" y reivindicando el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar la vida de las personas, "vivan donde vivan y vengan de donde vengan".
-
Jóvenes que votan por primera vez
Un total de 77.915 personas ejercerán por primera vez su derecho a voto en unas elecciones generales. Los jóvenes llegan a las urnas con ganas, dudas, ideologías más o menos definidas y, sobre todo, preocupaciones muy concretas. La vivienda, los salarios, la educación o el futuro laboral aparecen entre sus principales inquietudes.
-
Así viven la política los jóvenes del PP, PSOE y BNG
Novas Xeracións, Xuventudes Socialistas y Galiza Nova combinan el debate interno, las actividades sociales y el trabajo en la calle durante todo el año, aunque el ritmo se dispara cuando llegan las campañas electorales, en las que se convierten en una pieza importante de sus partidos. Así lo viven los jóvenes de los tres partidos en A Coruña.
-
Debate a dos entre Sánchez y Feijóo
El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentaron el 19 de noviembre en un debate electoral moderado por la presidenta de la Academia de TV y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, María Casado.
El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, aseguró que el "vencedor" del debate fue Feijóo gracias a haber aportado "datos certeros" con "tranquilidad y serenidad". Frente a Rueda, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicó que Sánchez transmitió "confianza, seguridad y credibilidad" frente a un Feijóo "obsesionado con derrocarlo".