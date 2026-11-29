Estos son los 23 diputados gallegos que ocuparán un escaño en el Congreso: solo nueve repiten

Las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, dejan una importante renovación entre los representantes gallegos en el Congreso de los Diputados. De los 23 escaños que corresponden a Galicia, solo nueve estarán ocupados por diputados que ya tenían experiencia en la Cámara Baja, mientras que los otros 14 se estrenarán en esta nueva etapa.

Entre las principales novedades está el regreso de Rosana Pérez (BNG), que vuelve al Congreso después de haber sido diputada entre 2012 y 2016. La nacionalista consigue el segundo escaño del Bloque por la provincia de A Coruña, que suma así tres representantes en Madrid, junto al obtenido en Pontevedra por Carme da Silva.

El Partido Popular vuelve a ser la fuerza con mayor representación en Galicia y mantiene su dominio en las cuatro circunscripciones. El PSOE también consigue representación en las cuatro provincias, mientras que el BNG logra tres actas, dos por A Coruña y una por Pontevedra.

La renovación también deja varios cambios de procedencia política y de trayectoria institucional. Entre los nuevos diputados hay exconselleiros de la Xunta, concejales, antiguos parlamentarios autonómicos y representantes que dan el salto al Congreso desde el Senado.

Ocho diputados por A Coruña

La provincia coruñesa tendrá ocho representantes en el Congreso: cuatro del PP, dos del PSOE y dos del BNG.

Por los populares estarán Miguel Ángel Tellado, secretario general del partido; Fabiola García, hasta ahora conselleira de Política Social; Álvaro Pérez, antiguo jefe de gabinete de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, y Olaya Otero, concejala en Santiago de Compostela. García y Otero se estrenan en la Cámara Baja, mientras que Tellado y Pérez ya conocen el funcionamiento de las Cortes.

El PSOE contará con Obdulia Taboadela, doctora en Sociología y profesora de la Universidade da Coruña, que ya ha sido diputada y senadora, y Julián Reina, concejal socialista en Ferrol.

Por su parte, el BNG tendrá a Néstor Rego, que repite como representante nacionalista en Madrid, y Rosana Pérez, que regresa al Congreso tras una etapa centrada en el Parlamento gallego y en la política municipal de A Pobra do Caramiñal.

Cuatro representantes de Lugo

En Lugo, el PP consigue tres de los cuatro escaños en juego. Francisco Conde, exvicepresidente y exconselleiro de Economía de la Xunta, continuará en el Congreso, al igual que Cristina Abades y Jaime de Olano, que ya ocuparon un asiento en la Cámara durante el anterior mandato.

La representación socialista será para Patricia Otero, de Monforte de Lemos. Abogada laboralista y antigua diputada en el Parlamento gallego, ya había llegado al Congreso en 2024 y continuará ahora como representante de la provincia.

Cuatro diputados de Ourense

Ourense contará con tres diputados del PP y uno del PSOE. Entre los populares repiten Ana Belén Vázquez, exalcaldesa de Bande y diputada desde el año 2000, y Rosa Quintana, antigua conselleira do Mar con Alberto Núñez Feijóo.

La principal novedad será Roberto González, policía nacional y antiguo portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que consigue su primera acta en el Congreso.

El PSOE estará representado por Carmen Rodríguez Dacosta, diputada en el Parlamento de Galicia desde 2019 y con trayectoria política en el Ayuntamiento de Ourense y en la Administración autonómica.

Siete de Pontevedra

La provincia de Pontevedra tendrá siete diputados: tres del PP, tres del PSOE y uno del BNG.

En las filas populares se estrenan Julio García Comesaña, antiguo conselleiro de Sanidade, que deja su escaño en el Parlamento gallego para dar el salto a Madrid, y Pepa Pardo, que cambia el Senado por el Congreso. El tercer representante será Pedro Puy, doctor en Derecho y antiguo portavoz del PP en el Parlamento gallego, que repite en la Cámara Baja.

El PSOE contará con Abel Losada, profesor de la Universidade de Vigo y antiguo subdelegado del Gobierno en Pontevedra; María Adrio, que ya ha sido senadora y diputada, y Manuel Ángel Pazos, ingeniero de Montes y portavoz socialista en Marín.

Completa la representación pontevedresa Carme da Silva (BNG), que fue concejala en Pontevedra durante 28 años y senadora por designación autonómica en la última legislatura.