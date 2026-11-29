2026 está entrando en su recta final. Apenas queda un mes por delante, diciembre, que incluye varias jornadas festivas para relajarse en casa, preparar una pequeña escapada o disfrutar de la magia de la Navidad en familia.

El primero de los festivos llegará a Galicia en los próximos días: el 8 de diciembre. Aunque el Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre, cae en domingo y no se traslada al lunes, el Día de la Inmaculada Concepción sí será una jornada no laborable.

Hasta 4 días sin trabajar

El mes de diciembre contará, un año más, con varias fechas marcadas en rojo en el calendario, entre ellas el Día de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre será festivo en toda Galicia, y este año caerá en martes.

En cambio, el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, se mantendrá en domingo, a diferencia de otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía y Castilla y León, se mantendrá en domingo y no se trasladará al lunes.

No obstante, quienes jueguen bien sus cartas tendrán la oportunidad de disfrutar de un puente de cuatro días consecutivos, de sábado a martes, si solicitan el lunes libre. Son cuatro días perfectos para visitar parques temáticos navideños, descubrir belenes o, simplemente, quedarse en casa y disfrutar de un buen libro.

Desde belenes y mercadillos navideños hasta conciertos y escapadas de relax, para el puente diciembre existen infinidad de opciones en Galicia. En este sentido, destacan las luces de Vigo, el Bosque de Nadal de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), y el belén electrónico de Begonte.

Próximos festivos

De cara a 2027, Galicia disfrutará de 12 festivos nacionales y autonómicos, a los que se suman dos festivos locales en cada municipio. Estos son:

Viernes, 1 de enero (Año Nuevo)

Miércoles, 6 de enero (Día de Reyes)

Viernes, 19 de marzo (San José)

Jueves, 25 de marzo (Jueves Santo)

Viernes, 26 de marzo (Viernes Santo)

Sábado, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

Lunes, 17 de mayo (Día das Letras Galegas)

Martes, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

Lunes, 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)

Lunes, 6 de diciembre (Día de la Constitución)

Miércoles, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

Sábado, 25 de diciembre (Navidad)

Con este calendario, 2027 ofrecerá la posibilidad de disfrutar de varios puentes de enero a diciembre: