El BOE confirma cuándo llega el próximo puente en Galicia: hasta 4 días de descanso retribuido
Son cuatro días perfectos para visitar parques temáticos navideños, descubrir belenes o quedarse en casa y disfrutar de un buen libro
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2026 está entrando en su recta final. Apenas queda un mes por delante, diciembre, que incluye varias jornadas festivas para relajarse en casa, preparar una pequeña escapada o disfrutar de la magia de la Navidad en familia.
El primero de los festivos llegará a Galicia en los próximos días: el 8 de diciembre. Aunque el Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre, cae en domingo y no se traslada al lunes, el Día de la Inmaculada Concepción sí será una jornada no laborable.
Hasta 4 días sin trabajar
El mes de diciembre contará, un año más, con varias fechas marcadas en rojo en el calendario, entre ellas el Día de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre será festivo en toda Galicia, y este año caerá en martes.
En cambio, el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, se mantendrá en domingo, a diferencia de otras comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía y Castilla y León, se mantendrá en domingo y no se trasladará al lunes.
No obstante, quienes jueguen bien sus cartas tendrán la oportunidad de disfrutar de un puente de cuatro días consecutivos, de sábado a martes, si solicitan el lunes libre. Son cuatro días perfectos para visitar parques temáticos navideños, descubrir belenes o, simplemente, quedarse en casa y disfrutar de un buen libro.
Desde belenes y mercadillos navideños hasta conciertos y escapadas de relax, para el puente diciembre existen infinidad de opciones en Galicia. En este sentido, destacan las luces de Vigo, el Bosque de Nadal de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), y el belén electrónico de Begonte.
Próximos festivos
De cara a 2027, Galicia disfrutará de 12 festivos nacionales y autonómicos, a los que se suman dos festivos locales en cada municipio. Estos son:
- Viernes, 1 de enero (Año Nuevo)
- Miércoles, 6 de enero (Día de Reyes)
- Viernes, 19 de marzo (San José)
- Jueves, 25 de marzo (Jueves Santo)
- Viernes, 26 de marzo (Viernes Santo)
- Sábado, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
- Lunes, 17 de mayo (Día das Letras Galegas)
- Martes, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- Lunes, 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
- Lunes, 6 de diciembre (Día de la Constitución)
- Miércoles, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- Sábado, 25 de diciembre (Navidad)
Con este calendario, 2027 ofrecerá la posibilidad de disfrutar de varios puentes de enero a diciembre:
- Puente por el 1 de enero: el día de Año Nuevo cae en viernes
- Puente por el 19 de marzo: San José cae en viernes
- Macropuente por Semana Santa: el jueves 25 y el viernes 26 de marzo son festivos
- Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo coincide en lunes
- Posible macropuente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre coincide en martes
- Puente por Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre cae en lunes
- Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles