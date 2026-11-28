Jornada de reflexión de algunos de los políticos gallegos. Cedidas por los partidos

Desayunos y tiempo en familia: así pasan la jornada de reflexión los políticos gallegos en A Coruña y Lugo

Este sábado, previo al día de las elecciones generales del 29N, tiene lugar la jornada de reflexión en la que distintos políticos gallegos han aprovechado el día para descansar, pasar tiempo con familia y amigos o con la militancia.

Es el caso de Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP y candidato a la alcaldía de A Coruña, que esta mañana participó en un desayuno en un hotel de la ciudad junto a interventores y apoderados del partido.

A todos ellos Lorenzo agradeció ser de nuevo el único partido que cubre todas las mesas de todos los colegios electorales.

También un desayuno, aunque en Santiago, fue la actividad escogida por los políticos del BNG.

Aquí la portavoz nacional, Ana Pontón, y el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, tomaron un café con la militancia y los integrantes de la candidatura en Santiago, además de la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Desde aquí, Pontón admitió que "foi unha campaña intensa e emocionante e quería agradecer todo o traballo da militancia, dos candidatos e candidatas do BNG que fixeron un campañón e demostraron unha vez máis que aquí hai moita xente disposta a traballar polo futuro deste País", en un mensaje similar al del candidato Néstor Rego y con una invitación a la movilización el 29N.

En Lugo, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, está disfrutando del día con su familia y amigos hablando de temas alejados de la política.

"Hoy es día de descansar y eso es lo que vamos a hacer. Yo, por lo menos", ha apuntado en un audio remitido a los medios, en el que ha hecho balance de 15 días de campaña "muy intensos", "saliendo de casa temprano y volviendo tarde" y en los que no ha podido "casi" ver a sus allegados.

Pese a no ser candidato a las Cortes, sí ha agradecido el trabajo de la militancia y el voluntariado "que hizo posible esta campaña".

También de las filas socialistas pero desde A Coruña, la cabeza de lista Obdulia Taboadela está pasando un día en familia.