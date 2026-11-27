La Consellería de Sanidade ha confirmado la presencia de mosquito tigre en 22 ayuntamientos gallegos en 2026, 10 de ellos en los que se detecta por primera vez. Los concellos que se suman a la lista son: A Coruña, As Neves, Baiona, Marín, Mondariz, Mondariz-Balneario, Pazos de Borbén, Pontevedra, Soutomaior y Tomiño.

Junto con las 12 circunscripciones municipales en las que ya constaba la presencia de este insecto: Bueu, Cangas de Morrazo, Moaña, Mos, O Porriño, Poio, Ponteareas, Redondela, Salvaterra de Miño, Tui, Vigo y Vilaboa.

Por lo tanto, son 22 los municipios gallegos en los que existe evidencia de detección del mosquito tigre, aunque su grado de asentamiento deberá determinarse a lo largo de los próximos años.

La Consellería de Sanidade ha presentado los datos sobre la expansión progresiva del mosquito tigre en el Comité Técnico Interdepartamental del Mosquito Tigre de este año, convocado por la Dirección Xeral de Saúde Pública. Se trata de un foro de intercambio de información y conocimiento entre los organismos implicados, así como de coordinación de las actuaciones de vigilancia y control en las zonas con presencia de la especie.

Avisos ciudadanos

En el comité celebrado en el día de ayer, se destacó que las notificaciones de la ciudadanía a través de Mosquito Alert constituyen una fuente de información relevante para la vigilancia, pero que la confirmación de la presencia del vector en el territorio gallego corresponde a la vigilancia entomológica realizada por los especialistas de la Red Gallega de Vigilancia de Vectores (Regavivec).

Y es que estos últimos datos sobre la presencia del mosquito tigre son la suma de los avisos notificados a través de la aplicación Mosquito Alert y los detectados por Regavivec. Además, demuestran una expansión progresiva del vector en toda Galicia, tal y como ocurre en España y Europa. La primera detección de mosquito tigre en Galicia fue en 2023.

Más formación e información

Desde el comité se destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre las medidas de prevención frente al mosquito tigre. Para ello, la Dirección Xeral de Saúde Pública pone a disposición de la población y de los ayuntamientos, a través de su web, materiales como carteles y trípticos. Como novedad este año, se publicaron también boletines informativos con los resultados de la campaña de vigilancia.

De cara a 2027, se reforzarán las actividades de información y formación dirigidas tanto a la ciudadanía como a colectivos específicos, entre ellos Protección Civil, personal de las oficinas de farmacia y profesionales de las distintas áreas sanitarias, con especial atención a la provincia de Pontevedra, donde se concentra actualmente la presencia confirmada del vector.

Asimismo, se prevé mantener una red centinela de trampeo durante los próximos meses con el objetivo de detectar de forma temprana la actividad del mosquito tigre en el próximo año.

Toda la información sobre el mosquito tigre y las recomendaciones de prevención puede consultarse en la página web de la Dirección Xeral de Saúde Pública.