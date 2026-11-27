En vigor: si te toca ir a la mesa electoral y no acudes, puedes ser condenado de 3 meses a 1 año de prisión o multa

El próximo 29 de noviembre millones de españoles están llamados a las urnas para elegir al que será el presidente de España durante los próximos cuatro años. Quienes hayan sido elegidos por sorteo para constituir las Mesas electorales deben saber que si incumplen con este deber puede tener serias consecuencias penales.

Si recibiste la notificación en tu domicilio conforme has sido elegido como Presidente/a o vocal de una Mesa Electoral de tu colegio y no cumples ninguna de las excusas que establece la Junta Electoral Central para presentar la alegación correspondiente y librarte, debes acudir sí o sí a la hora citada.

Abandono o incumplimiento

Los colegios electorales estarán abiertos desde las 9:00 horas de la mañana y hasta las 20:00 horas de la tarde el próximo día 29 de noviembre, momento en el que comenzará el escrutinio que dará pie a conocer el futuro de España de los próximos cuatro años.

Tanto si eres el/la Presidente/a, uno de los vocales o suplente de una Mesa electoral tienes la obligación de acudir. De lo contrario, tanto si no acudes como si abandonas tu puesto, se considerará una infracción grave. Se te acusará de "Delitos por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales". Los suplentes deberán permanecer allí hasta que la mesa esté constituida y saber que sus servicios no son necesarios.

El artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dice lo siguiente: "El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses".

¿De cuánto puede ser la multa? Esto depende de la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso.

Ten en cuenta que, seas Presidente/a o vocal, debes presentarte una hora antes de la apertura del colegio. "El Presidente, los dos Vocales de cada Mesa Electoral y los respectivos suplentes, si los hubiera, se reúnen a las ocho horas del día fijado para la votación en el local correspondiente", dice la LOREG en su artículo 80.

Respecto a la hora de salida, no hay ninguna marcada, sino que no podrás marcharte hasta completar las tareas que te correspondan tras el cierre de la votación.