El TSXG confirma la condena al Sergas por una negligencia médica que dejó tetrapléjica a una embarazada en A Coruña

En 2022, una mujer embarazada de 39 semanas, madre primeriza, acude a su centro de salud de referencia, en Oleiros por un dolor de espalda. Lo que podría parecer una consulta rutinaria, y así lo interpretaron los sanitarios en un primer momento, terminó con una tetraplejia y una dependencia de grado III.

Hoy, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha vuelto a darle la razón a esta paciente confirmando la mala praxis. Esto ocurre tras la sentencia positiva del Tribunal de Instancia de A Coruña en marzo de este año, que el Servizo Galego de Saúde recurrió al TSXG.

Según los hechos probados que aparecen en la sentencia del TSXG, la mujer embarazada acudió en mayo de 2022 a un centro sanitario por un dolor dorsal y recibió el alta. Sin embargo, horas después, fue trasladada al hospital, en concreto al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) donde también recibió el alta sin que le realizaran una resonancia magnética.

Al día siguiente, volvió a urgencias tras sufrir un fuerte dolor interescapular y pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores. Una resonancia reveló un hematoma que comprimía la médula espinal. El personal médico le practicó una cesárea de urgencia y, posteriormente, una intervención neuroquirúrgica. Como consecuencia, sufrió una tetraplejia incompleta. Un mes después, se le reconoció una discapacidad del 89 %.

El tribunal considera que los síntomas no eran inespecíficos y que la exploración y las pruebas realizadas fueron insuficientes. Por lo que hubo mala praxis y un diagnóstico tardío que comprometió la atención de la paciente, según recoge la sentencia.

Rebaja la indemnización

Sin embargo, los magistrados señalan que no existen datos objetivos sobre el grado de lesión que presentaba el primer día que acudió a urgencias del hospital ni sobre las posibilidades de recuperación con una intervención temprana, ya que, al no habérsele hecho la resonancia magnética es imposible determinar si el hematoma epidural ya estaba presente en ese momento ni su alcance.

Por este motivo, fija la indemnización en el 70 % del importe base, frente al 80 % reconocido inicialmente. Así, la cuantía indemnizatoria queda fijada en 1.158.945,76 euros más los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa