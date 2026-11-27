Mirador de Pesqueiras, uno de los miradores de la zona Turismo Ribeira Sacra

Un proyecto turístico de 10 cabañas revitalizará una pequeña aldea con solo 5 habitantes en la Ribeira Sacra

Luz verde para una iniciativa interesantísima en el rural gallego. La Xunta ha dado el visto bueno ambiental a un proyecto de 10 cabañas turísticas en una pequeña aldea, de apenas 5 habitantes, perteneciente al municipio de Carballedo (Lugo).

El lugar de Piñarrostro, situado en la parroquia de Covas, comienza a prepararse para recibir a turistas y visitantes gracias a la futura puesta en marcha de un proyecto turístico de 1 estrella.

10 cabañas con 20 plazas

Buenas noticias para el rural gallego en materia turística. El Ejecutivo autonómico acaba de dar luz verde ambiental con condiciones al proyecto para la instalación de un nuevo campamento de turismo en Covas, compuesto por 10 cabañas con capacidad para 20 personas.

El proyecto, promovido por Cala Verde Sanxillao S.L., estará localizado en una superficie de 27.278,91 metros cuadrados (m2) en la aldea de Piñarrostro, en un entorno rodeado de vegetación y naturaleza.

Según se detalla en el informe emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), cada cabaña contará con dos plazas, haciendo un total de 20 plazas, y tendrá acabados de madera y cubiertas planas de tipo vegetal.

El proyecto también plantea la rehabilitación de un edificio preexistente para los siguientes usos comunes: una tienda de conveniencia, un área común con una máquina expendedora de comida y bebida, servicio de recepción con atención telefónica y restaurante.

La resolución de la Consellería de Medio Ambiente y Climático no prevé que el proyecto tenga "impactos significativos" sobre el entorno siempre que se cumplan los condicionantes fijados en el propio informe ambiental y en la documentación evaluada.

Un entorno mágico

La aldea de Piñarrostro forma parte de la Ribeira Sacra, un entorno mágico, rodeado de naturaleza, que invita a descubrir paisajes espectaculares, miradores con vistas impresionantes y rutas fluviales con mucho encanto.

Iglesia de San Xoán da Cova Turismo Ribeira Sacra

Entre sus principales atractivos destaca la iglesia de San Xoán da Cova, situada en la propia aldea de Piñarrostro. Se trata de una de las joyas del románico de la Ribeira Sacra no solo por su construcción, "sino también por el impresionante paraje en el que se encuentra", destaca Turismo Ribeira Sacra.

En lo que se refiere a pazos y arquitectura civil, en el entorno del municipio sobresalen construcciones, como el Pazo de Cartelos o la Casa Grande de Buciños. Y para los amantes de la naturaleza, la Cascada de Augacaída y la Fervenza do Fondós son de visita obligatoria por su belleza natural.

Los miradores de O Cabo do Mundo, Souto Chao, Pesqueiras y Pena do Castrelo son ideales para ver el río Miño y los viñedos en bacanales desde las alturas.