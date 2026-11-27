Coche de la Policía Nacional durante un desalojo por un falso aviso de bomba, en el IES Sanxillao, a 18 de noviembre de 2026, en Lugo, Galicia (España). Europa Press

Nuevos avisos de bomba en Galicia obligan a revisar institutos de Lugo y Santiago, pero sin desalojos

Varios centros educativos de Galicia han vuelto a recibir este viernes falsos avisos de bomba, en concreto, el IES Sanxillao y el IES Muralla Romana de Lugo, y el IES San Clemente de Santiago de Compostela, aunque ninguno ha tenido que ser desalojado, según fuentes consultadas por Europa Press.

Tras recibir correos electrónicos con avisos sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones, las direcciones de los centros han activado el protocolo de seguridad y han alertado al 112.

La Policía Nacional se ha desplazado hasta ellos para comprobar el contenido de los mensajes y revisar las instalaciones. En el caso de Lugo, las inspecciones se realizaron en torno a las 11:00 y a las 12:00 horas de esta mañana.

Finalmente, los avisos fueron considerados de "escasa credibilidad" y, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, no fue necesario desalojar los edificios ni suspender las clases. La actividad lectiva pudo continuar con normalidad.

Avisos pasados

Cabe recordar que la jornada del miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ya realizaron desalojos y revisiones tras recibir falsos avisos de bomba.

Los avisos fueron recibidos de forma prácticamente simultánea al mediodía mediante un correo electrónico dirigido a las direcciones educativas y afectaron a unos 80 centros gallegos repartidos por toda la comunidad.

La localidad más afectada fue la ciudad de A Coruña, con 31 centros educativos afectados, aunque también se extendió a otros puntos como Lugo, Viveiro, Ribadeo, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela y Pontevedra. A raíz de estos incidentes, la Fiscalía Provincial de Lugo y la de A Coruña incoaron de oficio diligencias de investigación por estas amenazas. El objetivo es recopilar toda la información sobre los hechos y analizarla conjuntamente para esclarecer quién está detrás de los avisos.