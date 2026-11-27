Una investigación de la Universidad de A Coruña propone un cambio en gestión de velutina en Galicia

La avispa asiática se ha asentado en Galicia, por lo que su erradicación ya no es una opción, lo que hace que cada vez sea más necesario encontrar un cambio de enfoque para su gestión. Así lo concluye un estudio de la Universidad de A Coruña desarrollado por la investigadora Yaiza R. Lueje, que estudia los impactos de esta especie invasora en los ámbitos agrícola y urbano, así como la eficacia de distintas medidas para gestionar su presencia.

La tesis doctoral, titulada 'Management and impacts of the yellow-legged hornet (Vespa velutina Lepeletier, 1836) in vineyards and urban environments in a highly invaded area (Galicia, NW Spain)', fue dirigida por los investigadores de la UDC María J. Servia y Jaime Fagúndez.

Los resultados de la investigación demuestran, en el ámbito vitícola, que las mallas antigranizo constituyen una medida muy eficaz para evitar los daños en las uvas, ya que impiden el acceso tanto de la avispa asiática como de otros agentes que pueden afectar a los racimos. Además, la tesis desarrolla una metodología sencilla, basada en la evaluación visual de los racimos, que permite estimar las pérdidas en la cosecha. Por el contrario, los resultados indican que las campañas generalizadas de trampeo con atrayentes líquidos no son eficaces para reducir los daños en los viñedos y provocan la captura accidental de numerosos insectos.

La investigación también estudia la distribución de la especie en los espacios urbanos mediante modelos que permiten analizar su relación con diferentes características ambientales, como la cobertura vegetal, la contaminación atmosférica y lumínica y el ruido.

Los resultados muestran que la velutina es capaz de persistir en paisajes muy antropizados y que determinados factores ambientales propios de las ciudades pueden estar asociados a su distribución. Esta información puede contribuir al desarrollo de herramientas de predicción y a la identificación de zonas en las que resulte prioritario reforzar la vigilancia.

Gestión más selectiva

En conjunto, la tesis pone de manifiesto la necesidad de revisar las estrategias de control de la avispa asiática en territorios densamente invadidos, como Galicia, donde la erradicación de la especie ya no constituye un objetivo realista.

En este escenario, el trabajo defiende la importancia de priorizar la protección de los recursos vulnerables y la reducción de los impactos ambientales frente al empleo generalizado de métodos de control poco selectivos.