Correos admite en Galicia más de 66.000 votos por correo para las elecciones generales

Un total de 66.051 personas inscritas en las provincias gallegas han votado vía postal para las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre. Así lo ha informado Correos este viernes, de tal manera que el 94% de personas que lo habían solicitado han votado finalmente de esta forma.

Desgranando el dato por provincias, la que ha registrado más votos por correo fue la de A Coruña, con 27.105, seguida de Pontevedra con 21.886. Muy por detrás están Lugo y Ourense, con 8.779 y 8.282 respectivamente.

Según datos de Europa Press, esta participación gallega vía postal es menor a la que se produjo en las elecciones del 2023, que tuvieron lugar en julio y registraron unas cifras históricas. Comparándolas con las elecciones del 2019, celebradas en noviembre, en esta ocasión las elecciones generales han registrado un aumento del voto por correo en Galicia en cerca de 22.000 más.

Más de un millón de votos

A nivel estatal, Correos ha admitido 1.012.033 votos por correo, lo que supone que el 92,03% de solicitantes han ejercido su derecho por esta vía.

En este caso, la cifra de participación por correo asciende un 8,86% más que las del 10N del 2019, pero un 59,05% menos que en las del 23J del 2023, siguiendo la misma tendencia observada en Galicia.

La provincia que más votos por correo ha registrado ha sido Madrid, con 134.105, seguida de Barcelona, con 83.654; y Valencia, con 42.868. Por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, con 187.510.

Para garantizar este procedimiento, Correos ha coordinado recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos y ha tomado medidas como aperturas extraordinarias de oficinas en festivos locales o repartos extraordinarios de envíos electorales.

El plazo para entregar el voto por correo finalizó este jueves, 26 de noviembre, a las 14:00 horas.

Para el domingo, Correos organizará un despliegue logístico especial con más de 15.000 profesionales y 7.400 vehículos de su flota para entregar los votos postales.

Cuando abran los colegios electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales electorales de los 8.132 municipios de España.

Además, otro grupo hará llegar a las mesas los votos por correo que pudieran recibirse en la misma jornada. Un tercer equipo recogerá el sobre con el resultado final del escrutinio de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

Más allá del voto por correo, Correos ha repartido 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto en las próximas elecciones generales. A esto se suman los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones.