El partido de Santiago Abascal apenas tiene alguna posibilidad en A Coruña. El pronóstico general es parecido al de 2023, pero la batalla por el último escaño de las cuatro provincias gallegas difiere dependiendo del encuestador

La guerra por los últimos escaños de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra ha protagonizado la campaña electoral en Galicia, y los sondeos publicados ayer lunes, el último día permitido por ley, han terminado de dibujar el panorama. La mayor parte de estudios reflejan peleas entre PP, BNG y PSOE por los últimos escaños de Galicia, mientras que Vox ha abandonado casi todas las quinielas. Solo le da escaño por A Coruña la encuesta de Sociométrica para El Español, pero pendiendo de un hilo.

La cantidad de sondeos publicados y de estudios sobre conceptos tales como voto útil o voto táctico ha sido abrumadora desde la convocatoria electoral de principios de octubre, y la tendencia de concentrar el voto en los dos grandes partidos se ha notado también en la demoscopia gallega. Al comienzo de la campaña eran numerosos los sondeos que le otorgaban a Vox representación en A Coruña y Pontevedra por primera vez en su historia, y los de ayer lunes apenas le dan opciones.

Además de la ausencia de Vox en estos estudios finales, destaca también la disparidad de escenarios para el último escaño. Mientras que el pronóstico por provincia es similar en casi todas las encuestas privadas, hay diferencias sobre quiénes se disputan en el escaño que baila.

El resultado previsto más repetido se parece bastante al de las elecciones del año 2023, pero pasando los escaños de Sumar al BNG, con el último asiento de A Coruña en disputa entre todos los partidos. La herculina es la provincia que reparte más escaños y por lo tanto en la que se requiere un menor porcentaje para alcanzar el octavo y último.

Hemos recopilado las últimas encuestas disponibles de aquellos medios de comunicación de renombre que han dado un desglose por provincias, y las hemos recopilado en este artículo para saber la última foto demoscópica de Galicia antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Resumen encuestas en Galicia

Galicia reparte 23 escaños (8 por A Coruña, 7 por Pontevedra, 4 por Lugo y otros 4 por Ourense) y el pronóstico de las principales encuestadoras se parece mucho a los resultados de 2023. La media de las encuestas da al PP los mismos 13 escaños que obtuvo hace tres años, 7 al PSOE y 2 al BNG. La gran diferencia está en el último escaño de la provincia de A Coruña, que varía dependiendo del estudio.

Resultado 2023

PP: 13

PSOE: 7

Sumar: 2

BNG: 1

Encuesta de Sociométrica - El Español

PP: 13

PSOE: 7-8

BNG: 2

Vox: 0-1

Encuesta de Sondaxe - La Voz de Galicia

PP: 12

PSOE: 8

BNG: 3

Encuesta de Sigma2 - El Mundo

PP: 11-13

PSOE: 8-9

BNG: 2-3

Encuesta de Ateneo del Dato - ElDiario

PP: 11-13

PSOE: 8-9

BNG: 2-3

Encuesta de Target Point - El Debate

PP: 13-15

PSOE: 6-8

BNG: 2

Encuesta de 40db - El País/La Ser

PP: 13-15

PSOE: 6-8

BNG: 2-3

Vox: 0-2

Encuesta de GAD3 - ABC

PP: 15

PSOE: 6

BNG: 2

El último escaño de A Coruña

La provincia de A Coruña parte de un escenario base demoscópico que todos lo estudios comparten: de los 8 escaños, 4 serían para el PP, 2 para el PSOE y 1 para el BNG. Esta sería la situación “segura”, según todas las encuestas. Es el octavo escaño el que “vuelve loco” a todos. Dependiendo del estudio, este escaño baila entre un partido u otro, e incluso entre todos. Sería el único escaño al que podría aspirar Vox en Galicia, aunque solamente tres encuestas le dan opciones -en algún caso, remotas-.

Según la encuesta de Sociométrica para El Español, el escaño estaría a 25 votos de distancia entre Vox y el PSOE. En el caso de Sigma2 para El Mundo, se lo disputarían el PP (sería su quinto) y el BNG (su segundo). La de Ateneo del Dato para ElDiario coloca este octavo escaño en un duelo entre PP y PSOE, una disputa a la que se sumaría Vox, según la de Target Point para El Debate.

La de 40db para El País y la Ser indica que el escaño está en disputa entre los cuatro partidos, pero con diferentes posibilidades. En un 37% de los casos sería para el PSOE, en un 26% para el PP, en otro 26% para Vox y en el 17% de los casos restantes sería el segundo escaño del BNG.

En cambio, las encuestas de Sondaxe para La Voz de Galicia y GAD3 para el ABC no tienen dudas sobre el reparto de escaños. La de Sondaxe le otorga 4 al PP, 3 al PSOE y 1 al BNG, mientras que la de GAD3 da 5 al PP, 2 al PSOE y 1 al BNG.

Resultado 2023

PP: 4

PSOE: 2

Sumar: 1

BNG: 1

Encuesta de Sociométrica - El Español

PP: 4

PSOE: 2-3

BNG: 1

Vox: 0-1

Encuesta de Sondaxe - La Voz de Galicia

PP: 4

PSOE: 3

BNG: 1

Encuesta de Sigma2 - El Mundo

PP: 4-5

PSOE: 2

BNG: 1-2

Encuesta de Ateneo del Dato - ElDiario

PP: 4-5

PSOE: 2-3

BNG: 1

Encuesta de Target Point - El Debate

PP: 4-5

PSOE: 2-3

BNG: 1

Vox: 0-1

Encuesta de 40db - El País/La Ser

PP: 4-5

PSOE: 2-3

BNG: 1-2

Vox: 0-1

Encuesta de GAD3 - ABC

PP: 5

PSOE: 2

BNG: 1

En Pontevedra, entre PP y PSOE

La provincia de Pontevedra calcaría el resultado de 2023 según la mitad de las encuestas, pero sustituyendo a Sumar por el BNG. Serían 3 escaños para el PP, otros 3 para el PSOE y 1 para el partido nacionalistas. Otros estudios sitúan el séptimo y último escaño para el PP, en detrimento del PSOE.

En 2023, este último escaño también se disputó entre PP y PSOE, quedando para Pedro Sánchez por muy pocos votos. La encuesta de Ateneo del Dato para ElDiario, la de Target Point para El Debate y la de 40db para La Ser y El País refleja esta posibilidad de que el escaño baile, mientras que la de GAD3 para ABC se lo otorga al PP. El sondeo de 40db le da a Vox una remota posibilidad (un 15%) de hacerse con este último escaño en detrimento del PSOE.

Resultado 2023

PP: 3

PSOE: 3

Sumar: 1

Sociométrica - El Español

PP: 3

PSOE: 3

BNG: 1

Sondaxe - La Voz de Galicia

PP: 3

PSOE: 3

BNG: 1

Sigma2 - El Mundo

PP: 3

PSOE: 3

BNG: 1

Ateneo del Dato - ElDiario

PP: 3-4

PSOE: 2-3

BNG: 1

Target Point - El Debate

PP: 3-4

PSOE: 2-3

BNG: 1

40db - El País/La Ser

PP: 3-4

PSOE: 2-3

BNG: 1

Vox: 0-1

GAD3 - ABC

PP: 4

PSOE: 2

BNG: 1

Lugo, con pocas sorpresas

En el caso de la provincia de Lugo, todos los pronósticos son iguales al resultado del año 2023 (3 escaños para el PP, 1 para el PSOE), salvo el sondeo de Sigma2 para El Mundo, que considera el PSOE podría arrebatarle un escaño al PP, quedando 2-2.

Resultado 2023

PP: 3

PSOE: 1

Sociométrica - El Español

PP: 3

PSOE: 1

Sondaxe - La Voz de Galicia

PP: 3

PSOE: 1

Sigma2 - El Mundo

PP: 2-3

PSOE: 1-2

Ateneo del Dato - ElDiario

PP: 3

PSOE: 1

Target Point - El Debate

PP: 3

PSOE: 1

40db - El País/La Ser

PP: 3

PSOE: 1

GAD3 - ABC

PP: 3

PSOE: 1

Ourense, más incertidumbre

En el caso de la provincia de Ourense, la mayoría de los sondeos dan una repetición del resultado electoral del año 2023, salvo dos. En el caso del de Sondaxe para La Voz de Galicia, el BNG alcanzaría escaño por un bajón de votos del PP hacia Vox -que no obtendría representación. En el de Sigma2 para El Mundo, este escaño iría a parar al PSOE.

Resultado 2023

PP: 3

PSOE: 1

Sociométrica - El Español

PP: 3

PSOE: 1

Sondaxe - La Voz de Galicia

PP: 2

PSOE: 1

BNG: 1

Sigma2 - El Mundo

PP: 2

PSOE: 2

Ateneo del Dato - ElDiario

PP: 3

PSOE: 1

Target Point - El Debate

PP: 3

PSOE: 1

40db - El País/La Ser

PP: 3

PSOE: 1

GAD3 - ABC

PP: 3

PSOE: 1

Referencias

Se han usado para este artículo las encuestas de grandes medios de comunicación nacionales y autonómicos que dan desglose por provincias gallegas, en base a las últimas publicaciones disponibles de cada medio o encuestador.