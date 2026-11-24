En una era en la que ya no existen fronteras entre el mundo real y el digital, la violencia de género tampoco conoce límites. De acuerdo con datos publicados por la ONU, más del 73 % de las mujeres han sido expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en internet y el 90 % de las víctimas de distribución de imágenes íntimas de contenido sexual sin consentimiento son mujeres.

En España, el informe Violencia digital contra las mujeres del Ministerio de Igualdad señala que una de cada cinco niñas en la Unión Europa sufre abuso sexual en línea y que el 80% de las mujeres de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales.

La investigadora Eleonora Esposito coincide en este diagnóstico, señalando a las niñas y a las jóvenes como un grupo especialmente vulnerable a la violencia machista digital.

Esposito, que cuenta con experiencia en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género y en el ámbito de la Comisión Europa, ha participado recientemente en un congreso sobre igualdad de género y comunicación organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia en Santiago y en una charla celebrada en A Coruña.

En la víspera del 25N, hablamos con la investigadora italiana para entender mejor cómo se produce la violencia machista en el ámbito digital.

Ahora se habla de la ciberviolencia en un contexto de extimidad. ¿Qué quiere decir este concepto?

Es la práctica de mostrar parte de nuestra intimidad para que otros las validen. Es un concepto que se utiliza para explicar la violencia contra la mujer, pero la pregunta no tiene que ser cuánto se expone una mujer, sino qué hacen los otros con lo que ella muestra y qué permiten hacer las plataformas y las herramientas digitales.

¿Qué sucede con lo que las mujeres muestran en redes?

La violencia contra las mujeres que he podido ver en mi investigación se dirige, sobre todo, no tanto a lo que dicen o hacen, sino al hecho de que se atreven a hacerlo y decirlo. Rara vez se discute el argumento, sino que desplaza enseguida al cuerpo, la sexualidad, la apariencia, la vida familiar y a una supuesta falta de legitimidad para ocupar el espacio público. Hay unos patrones de violencia contra las mujeres que se repiten.

Siempre se convierte a la mujer en un objeto sexual para desautorizarla Eleonora Esposito, investigadora experta en ciberviolencia machista

¿Cuáles?

La sexualización, porque se convierte siempre a la mujer en un objeto sexual para desautorizarla. Luego hay muchísima amenaza y también hay muchas campañas coordinadas de cientos, miles de cuentas que actúan a la vez, muchas veces activadas por un perfil de un influencer hombre o alguien que tiene mucha audiencia. Y, por supuesto, la exposición. La intimidad se convierte en exposición cuando hay difusión del domicilio o de datos personales, el doxing. Con él se traslada el miedo de la pantalla a la vida cotidiana.

¿Y qué hacen las plataformas?

No son espejos neutrales de la sociedad, son entornos diseñados que responden a un modelo de negocio basado en la atención. No es que las plataformas quieran difundir misoginia, pero si un contenido humillante para una mujer genera interacciones, se interpreta como relevante y lo muestra a más gente. La viralidad se convierte así en un multiplicador del daño.

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea cambia el enfoque y obliga a las plataformas a evaluar esos riesgos y tomar medidas de mitigación.

Dentro del ámbito digital, ¿qué tipo de violencias sufren las mujeres?

Las formas de violencia son muchísimas, pero yo diría que hay dos bloques. Por una parte, la violencia que se sufre por parte de una pareja, una expareja o un conocido, que está facilitada por la tecnología. Aquí entra el acoso o la amenaza y la difusión de contenido íntimo o el abuso sexual basado en la imagen.

Luego está la violencia que podemos sufrir por parte de desconocidos. Internet ha cambiado, ampliado y complicado la vida de las víctimas y el soporte que se le puede ofrecer.

La nueva directiva europea contra la violencia contra la mujer criminaliza cuatro formas de violencia digital: el ciberacoso y el ciberacecho, la violencia basada en la imagen incluyendo los deepfakes y el discurso de odio basado en género, que no era ilegal en Europa.

¿Qué vínculo hay entre la violencia digital y la del mundo real?

Hemos trabajado mucho desde el activismo, pero también desde las instituciones, para que la violencia digital se conceptualizara, se regulara y se aceptara como una violencia real. En los últimos años hemos desarrollado un marco con definiciones con el concepto de continuum de violencia para demostrar que la violencia digital tiene las mismas raíces, que están en las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. En inglés usamos el término de violencia de género facilitada por la tecnología.

Con la IA se puede crear desde una foto de LinkedIn o de una orla de instituto una imagen íntima o pornográfica Eleonora Esposito, investigadora experta en ciberviolencia machista

¿Se minimizan las formas de violencia que ocurren en las redes?

Sí, desafortunadamente. Vivimos en un mundo en que conceptualizamos una violencia física como más grave y es también el problema que hemos tenido con la violencia psicológica, que es difícil de medir y de demostrar. Esto ha cambiado mucho en los últimos 10 años y tenemos un marco legislativo más completo y hay más conocimiento por parte de las organizaciones para los derechos de la mujer.

¿Y llega ese mayor conocimiento a la sociedad?

Las instituciones han hecho campañas de información y ha habido historias muy trágicas que, desafortunadamente, también han contribuido. Está el caso de Almendralejo, con el que nos hemos dado cuenta de que los menores pueden ser perpetradores y, al mismo tiempo, llama la atención sobre la importancia de llevar a cabo una educación sexoafectiva completa que incluya el concepto de uso responsable de las herramientas digitales.

¿Hay similitudes entre la violencia que sufren las mujeres y la que sufren los menores en el ámbito digital?

Hay muchos puntos en común. Las niñas son especialmente vulnerables porque son usuarias intensivas de Internet y porque sufren una sexualización demasiado precoz y pueden ser víctimas de abuso sexual o de formas de grooming. Lo que es distinto es el sentimiento de la sociedad. Para los niños hay más coordinación política y en el caso de la mujer en los últimos años hemos recibido backlash por parte de partidos de ultraderecha y de fuerte inspiración católica muy conservadores y por parte de grupos de la manosfera.

También en la manera en la que conceptualizamos a la víctima, porque el niño siempre es una víctima inocente y a la mujer siempre le atribuimos algo de culpa.

Sobre esto me gustaría subrayar que ahora con la inteligencia artificial se puede crear desde la nada, desde una foto de LinkedIn o de una orla de instituto, una imagen íntima o pornográfica. Eso nos empuja a reconceptualizar esa culpa que ya no tiene razón de existir.

La autocensura de las mujeres tiene un efecto en el déficit democrático Eleonora Esposito, investigadora experta en ciberviolencia machista

¿Cómo cambia la irrupción de la IA esta lucha?

Han cambiado tres cosas: la facilidad, la escala y la verosimilitud. Grok ha mostrado cómo esto se industrializa cuando la herramienta está integrada en la red social (en este caso X). Se pide que se desnude a mujeres en una conversación a la vista de todos. Es muy importante entender que, aunque la imagen es falsa, esto no desactiva el daño porque la imagen cumple la función de humillar y de disciplinar, generando miedo, aislamiento y pérdida de oportunidades laborales.

A partir del 2 de diciembre, el AI Act prohibirá las apps que generan contenido íntimo no consentido o material de abuso sexual infantil y para las IAs generalistas, como ChatGPT o Gemini, obligará a evitar que generen estos contenidos.

Una de sus líneas de investigación se centra en cómo la violencia digital afecta a las mujeres políticas. ¿Cuál es la situación en España?

No es muy distinta. Esta forma de violencia es transversal y los patrones son los mismos. Hay una diferencia entre la violencia de la política, que puede ser un mundo muy violento, y los ataques que reciben las mujeres políticas, que se desplazan al cuerpo, la apariencia y la sexualización.

Cuando una mujer en política habla de feminismo, de derechos sexuales y reproductivos, de derechos LGBTI o de migración, son temas en los que la violencia llega como un mecanismo disciplinario sobre quién puede hablar y de qué.

Ya tenemos pocas mujeres en política y se da lugar a la autocensura, porque dejan de hablar de ciertos temas o rechazan entrevistas. Esto tiene un efecto en el déficit democrático. Cuando el precio de participar es tan alto y recae de forma tan desigual sobre las mujeres, el debate público se empobrece y se vuelve menos representativo.