Pedro Blanco, acompañado de Alberto de la Fuente y Lucía Neira, durante la presentación del dispositivo electoral este martes en la Delegación del Gobierno en A Coruña Quincemil

Galicia ultima los preparativos para las elecciones a las Cortes Generales del próximo domingo, 29 de noviembre. Más de 2,7 millones de gallegos y gallegas están llamados a las urnas, de los que cerca de 76.000 podrán ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha presentado este martes en A Coruña el dispositivo humano y logístico que se desplegará durante la jornada electoral, acompañado por el secretario general de la Delegación del Gobierno, Alberto de la Fuente, y la vicesecretaria general, Lucía Neira.

El salón de actos de la Delegación del Gobierno ha acogido una recreación de un colegio electoral, con los diferentes materiales que los ciudadanos encontrarán el próximo domingo en los centros de votación: urnas, cabinas, papeletas, carteles de señalización y kits de voto en braille, entre otros.

Para esta cita electoral se habilitarán más de 2.300 locales electorales repartidos entre los 313 municipios gallegos, con cerca de 4.000 mesas atendidas por más de 11.700 personas designadas mediante sorteo. Asimismo, se han preparado más de 31 millones de papeletas y más de 7.800 urnas para la elección de los representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Dos novedades electorales

Durante su intervención, Blanco ha destacado dos importantes novedades de estos comicios, relacionadas con la identificación de los votantes y la accesibilidad de los centros electorales.

La primera será la posibilidad de identificarse por primera vez mediante el DNI digital, a través de la aplicación MiDNI, sin necesidad de presentar el documento físico. Para facilitar este procedimiento, cada mesa electoral dispondrá de un dispositivo de lectura que permitirá verificar la identidad de los votantes.

La segunda tiene que ver con los avances en materia de accesibilidad, tanto a través de la señalización de los espacios electorales como del sistema de voto en braille.

En Galicia se han recibido 350 solicitudes de voto accesible en braille. Además, se distribuirán más de 8.500 carteles de señalización destinados a facilitar la orientación de aquellas personas que presentan dificultades de comprensión.

Cerca de 7.700 agentes

El delegado del Gobierno ha querido agradecer el trabajo realizado durante las últimas semanas por el personal de la Delegación del Gobierno y de las cuatro subdelegaciones, encargado de preparar todo el material necesario para el desarrollo de las elecciones.

Entre estos materiales se encuentran las cajas que recibirá cada mesa electoral, que incluyen las actas de constitución y escrutinio, bolígrafos y manuales de instrucciones, entre otros elementos.

Además de los integrantes de las mesas electorales, durante la jornada del domingo más de 2.500 representantes de la Administración velarán por el normal desarrollo de los comicios, a los que se suma el personal encargado de atender las posibles incidencias.

El dispositivo de seguridad estará integrado por cerca de 7.700 efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

"Hablamos de un esfuerzo humano y de un esfuerzo logístico para que los gallegos y las gallegas puedan contar con todas las garantías", ha destacado Blanco.

Llamamiento a la participación

El delegado del Gobierno ha incidido en que la prioridad del dispositivo electoral es garantizar que todos los ciudadanos puedan acudir a las urnas con libertad y que la jornada transcurra sin incidentes.

"Nuestro objetivo es que el domingo todo funcione con normalidad, que cada persona pueda ejercer su derecho al voto con libertad y que la jornada transcurra sin incidencias", ha afirmado.

Blanco también ha aprovechado su intervención para animar a todos los gallegos y gallegas a participar en las elecciones y ha trasladado su confianza en que la jornada se desarrolle con normalidad en toda la comunidad.

"Tenemos que animar a todos los gallegos y gallegas a que ejerzan ese derecho al voto y que participen", ha concluido.