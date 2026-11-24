Una carretera de montaña en un día de nieve Shutterstock

Un frente frío activa el primer aviso por nieve con acumulaciones de más de 5 centímetros en Galicia

Buenas noticias para los amantes del frío en Galicia. La llegada de una masa de origen polar desplomará el mercurio en toda la comunidad, sin descartar precipitaciones en forma de nieve en las zonas de alta montaña.

El paso de una borrasca por el Atlántico dejará fuertes vientos y olas altas en el litoral norte en la primera mitad de este martes. A partir de las 21:00 horas, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) activará los avisos por nieve.

Alerta por nieve en Galicia

"A partir de este martes comenzará un cambio de tiempo importante, dejando un ambiente mucho más invernal en España", advierte Marta Almarcha, meteoróloga en Eltiempo.es.

El noroeste peninsular será la puerta de entrada de un frente frío que provocará un descenso generalizado de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad, con lluvias en Galicia.

"Xa temos a fronte entrando polo oeste e despois chegará a neve. Ao final do día a cota baixará ata os 1.000 metros e na vindeira noite nevará con intensidade en zonas de montaña", avisa MeteoGalicia en redes sociales.

Bo día! Xa temos a fronte entrando polo oeste deixando pola mañá chuvia que por momentos acadará forte intensidade⚠️ E despois chegará a neve. Ao final do día a cota baixará ata os 1000 m e na vindeira noite nevará con intensidade en zonas de montaña❄️ https://t.co/NSvoZ1ha4K — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 24, 2026

Más de 30 municipios afectados

Ante esta previsión, el servicio meteorológico gallego ha activado el primer aviso por nieve de la temporada en las montañas de Lugo y Ourense, entre las 21:00 horas de hoy martes y las 12:00 horas de mañana miércoles, con más de una treintena de municipios afectados por la alerta.

Se prevén acumulaciones de más de 5 centímetros por encima de los 1.200 metros, aunque MeteoGalicia no descarta que se registre nieve en cotas más bajas al final del día.

En concreto, la alerta por precipitaciones en forma de nieve en la montaña de Lugo se extenderá hasta las 12:00 horas del 25 de noviembre, mientras que en la montaña de Ourense se desactivará unas horas antes, a las 09:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas no sobrepasarán los 8-7 ºC de máxima en municipios, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Calvos de Randín (Ourense). En las grandes ciudades, el descenso térmico apenas se apreciará.