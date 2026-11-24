Confirmado: hasta 60 viajes al mes gratis en transporte público para menores de 21 y mayores de 65 años

En 2027, los menores de 21 años y los mayores de 65 podrán seguir viajando gratis en el transporte público gracias a la Tarxeta Xente Nova (TXN), en el caso de los jóvenes, y a la tarifa +65, para las personas mayores. Así lo ha acordado el Consello da Xunta, celebrado este lunes, en el que se ha aprobado la continuidad de estas bonificaciones.

Para garantizar la continuidad de estos descuentos, la Xunta de Galicia destinará un presupuesto de 19 millones de euros. De esta forma, ambos colectivos podrán disfrutar de hasta 60 viajes gratuitos en autobús interurbano, en el transporte marítimo de la ría de Vigo y en los servicios ferroviarios de proximidad en el área de Ferrol.

Hasta 60 viajes al mes

La gratuidad del transporte público para los jóvenes y las personas mayores continuará vigente en Galicia durante todo el año 2027. El Consello da Xunta ha aprobado este lunes la ampliación de las bonificaciones de la Tarxeta Xente Nova (TXN), dirigida a los menores de 21 años, y la tarifa +65, destinada a los mayores de 65 años.

Con esta medida se pretende facilitar la movilidad de ambos colectivos, aliviar el gasto de las familias y fomentar el uso del transporte público en la comunidad.

Para garantizar la continuidad de estas ventajas, el gobierno gallego destinará cerca de 19 millones de euros para el próximo año. Gracias a estas bonificaciones, los usuarios podrán disfrutar de hasta 60 viajes interurbanos gratuitos.

De esta forma, los beneficiarios de la Tarxeta Xente Nova (TXN) y la tarifa +65 pueden disfrutar de hasta 60 viajes gratis al mes en el siguiente transporte público:

Autobuses interurbanos de toda Galicia

Transporte marítimo de la ría de Vigo

Ferrocarril de proximidad en el área de Ferrol

🚌 En 2027, os menores de 21 anos e os maiores de 65 poderán seguir viaxando de balde no transporte público con cadansúa tarxeta #ConselloXunta https://t.co/zmnVphcDJg — Xunta de Galicia (@Xunta) November 23, 2026

Ambas iniciativas forman parte del Plan de Transporte Público de Galicia, que cuenta con una inversión anual superior a los 160 millones de euros e integra los servicios interurbanos, escolares, adaptados y de transporte integrado.

Menores de 21 años

La Tarxeta Xente Nova (TXN) puede ser utilizada por chicos y chicas de entre 4 y 20 años, porque los menores de 4 años ya viajan gratis en el transporte interurbano. "Cuando cumplas 21 años podrás seguir usando la tarjeta hasta que se agote el saldo", aclaran desde la Xunta.

Puede utilizarse tanto su versión en tarjeta física como a través de un código QR.

Mayores de 65 años

Puede hacer uso de la Tarifa +65 cualquier persona que haya cumplido los 65 años y viaje con una Tarxeta da Mobilidade de Galicia (TMG). Las personas mayores de 65 años que deseen hacer uso de esta tarifa deberán adelantar el importe de los viajes, para después recibir directamente el reintegro de los primeros 60 viajes abonados cada mes.

"Para el reintegro bastará con que, a partir del mes siguiente, introduzcan la tarjeta TMG en cualquier cajero automático de ABANCA y acepten el correspondiente recargo que les abonará la Xunta de Galicia". Los recargos se generan cada 15 días y se pondrán a disposición los días 5 y 20 de cada mes.