Aumentan los residentes en Galicia: casi 2,73 millones de personas, un 0,56% más que en 2025

Galicia tiene casi 2,73 millones de residentes, lo que supone un 0,53% más que el año pasado. Así lo reflejan los primeros resultados del Censo Anual de Población a 1 de enero de 2026, publicados hoy martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Las cifras apuntan a que, a principios de año, el número de residentes en la comunidad gallega había pasado de los 2.714.741 del 1 de enero de 2025 a 2.729.828 personas. Esto supone que 15.087 personas más viven en Galicia este 2026.

La mayor parte de los 2.729.828 habitantes de la comunidad gallega, 2.534.876 son de nacionalidad española y 194.952 de nacionalidad extranjera. Las procedencias que más destacan son Venezuela, con 32.074 habitantes; los 26.384 de Colombia; los 16.301 de Portugal; los 14.946 de Perú; los 12.617 de Brasil; los 11.671 de Marruecos; los 7.005 de Cuba; los 6.873 de Italia; los 6.527 de Rumanía; y los 5.377 de Senegal.

Datos a nivel nacional

Las cifras del INE a nivel nacional reflejan que a 1 de enero de 2026 España tenía 49.618.622 habitantes, tras aumentar en 490.325 personas en el último año.

El 14,7% de la población tenía nacionalidad extranjera y el 20,3% había nacido fuera del país. Los mayores aumentos de extranjeros durante 2025 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (70.166 más), Venezuela (46.885) y Marruecos (34.313).

Torrevieja, Benidorm y San Sebastián de los Reyes fueron las ciudades con mayor crecimiento poblacional relativo durante el año 2025.