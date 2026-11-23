Las Meninas de Galicia reconocen a seis personas y entidades por su lucha contra la violencia machista

El Hostal dos Reis Católicos de Santiago acogió este lunes el acto de entrega de las Meninas de Galicia, unos reconocimientos que llegan a su novena edición y que este año han reconocido a seis personas y entidades por su trabajo contra la violencia machista y en favor de la igualdad. Rosa Crujeiras, Carmen Marón, Sandra Mª Piñeiro, el Proxecto Vagalume de Santiago, el Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra y la Asociación Larume de Ourense, fueron las premiadas a quienes se sumaron cinco menciones de honor.

Rosa Crujeiras recibió este reconocimiento como primera rectora de la Universidade de Santiago de Compostela en sus 531 años de historia.

Tras su toma de posesión, hace tan solo unos meses, creó el Vicerreitorado de Igualdade e Diversidade para modificar regulaciones de la universidad y poner el foco en la prevención y en la consolidación de una institución segura para las mujeres.

Otro reconocimiento fue para Carmen Marón Beltrán por su defensa de los derechos de las mujeres.

Diputada en el Congreso durante cuatro legislaturas, coordinó la tramitación parlamentaria de la Ley orgánica 1/2004 para la protección integral contra la violencia de género, que fue aprobada por unanimidad. En A Coruña contribuyó a abrir espacios de responsabilidad política y de gestión a las mujeres.

La presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra María Piñeiro Vilas también fue reconocida en estas Meninas por sus más de 20 años de trayectoria profesional, académica e institucional vinculada a la protección de los derechos de las mujeres, a la lucha contra las violencias machistas y a la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Entre las entidades reconocidas está la asociación Larume Axencia de Igualdade de Ourense, premiada por su colaboración con centros educativos, concellos y entidades del tercer sector y centros municipales de información a las mujeres para desarrollar proyectos dirigidos a la infancia, juventud y adultos.

En Santiago, el proyecto Vagalume de las Irmás Oblatas y de Cáritas fue galardonado por su trabajo para dar una respuesta integral a las necesidades de las mujeres vinculadas a la prostitución y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Entre sus acciones ofrecen apoyo, información y orientación para su autonomía y acceso a sus derechos fundamentales.

El último reconocimiento fue para el Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra por su puesta en marcha, en colaboración con la subdelegación del Gobierno, del Programa de intervención del farmacéutico en materia de violencia de género. La iniciativa, pionera en Galicia, utiliza la proximidad de las farmacias comunitarias para reforzar la prevención, la detección precoz y la derivación de mujeres que sufren violencia de género.

Menciones

Entre las cinco menciones honoríficas, a nivel gallego recayó en la Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar).

A nivel provincial, en A Coruña fue para la Policía Local de Rianxo; en Lugo para el equipo Viogen de la Compañía de la Guardia Civil de Burela; en Ourense para Carlos Vázquez, jefe de la Unidad UFAM de la Comisaría de la Policía Nacional y en Pontevedra fue para el equipo Viogen de la Compañía de la Guardia Civil de Vilagarcía.

A todos ellos se suma la distinción Comunicación en Igualdade, en colaboración con el Colexio Oficial de Xornalistas.

Este año se dedicó a las periodistas que en 1997 fundaron la Asociación de Mulleres Galegas da Comunicación (MUGACOM): Amanda Álvarez, Begoña Caamaño (falecida), Paula Castro, Arancha Estévez, Carme Hermida, Carme Iglesias, Rosa Martínez (falecida), Tareixa Navaza, María Xosé Porteiro, Ana Romaní y Teresa Varela.

A ellas se les reconoce el "papel pionero en la organización de las periodistas gallegas y en la denuncia del sexismo en el sector de la comunicación".

Durante el acto, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, animó a la ciudadanía y a las instituciones a continuar en la "lucha" contra la violencia machista.

En este sentido, admitió que "seguro que es más relevante lo que callamos que lo que gritamos" en una intervención en la que recordó que hace ocho años se creó el primer Ministerio de Igualdad en España para "luchar contra toda clase de discriminación".