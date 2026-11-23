Diversidad de opiniones en Galicia tras la última encuesta del CIS que da ventaja a Sánchez en el 29N

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previa a las elecciones generales del 29N, considera al PSOE como la fuerza más votada con el 34,4% de los votos, seguido del PP, con el 24,7%; VOX, con el 15,6%, y Frente Amplio, que lograría un 5,7% de los sufragios. Unos datos que han generado diferentes reacciones políticas en Galicia. Además, el BNG conseguiría 4 diputados.

Un estudio que va en contra de todos los publicados durante la campaña, que sitúan al PP de Alberto Núñez Feijóo en cabeza. En el último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL, todo el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) suma el 51,1% del voto y retiene una mayoría absoluta de 197 escaños que le permitiría gobernar.

Por ello, en el PPdeG, la secretaria general, Paula Prado, ironizaba que el "CIS de Tezanos", otorga "una ventaja importante al sanchismo". "No nos sorprende, pero permítanme que dude de su fiabilidad", esgrimía la popular, que también reivindicaba la campaña "en positivo" del PP de cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

Así, la número dos del PP gallego aseguraba que en esta última semana de campaña seguirán trabajando para "exponer un proyecto de futuro para España" y para "sacar de la Moncloa a un Gobierno que le está haciendo mucho daño" al país.

Por último, ha insistido en que "la única encuesta válida" es la de las urnas" y se ha mostrado "convencida" de que el PP será "el claro ganador" porque es "el único que tiene una alternativa seria" al actual Gobierno.

BNG y PSOE

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebraba a través de sus redes sociales los datos que le otorgarían cuatro escaños en el Congreso de los Diputados. "A proxección dos datos do CIS daríalle catro escanos ao BNG. Imos a por todas!", indicaban.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, evitaba valorar los resultados de la última encuesta del CIS sobre las elecciones y ha asegurado que prefiere fijarse en el ambiente que percibe en los actos del Partido Socialista. "Yo no comento encuestas. No lo hago nunca", señalaba.

En este sentido, la socialista afirma que existe "una gran movilización a favor del Partido Socialista", algo que, según ha explicado, se ha podido comprobar en los últimos actos del partido, como el celebrado en Santiago de Compostela, donde asegura que se llenó el Multiusos Fontes do Sar. "Allá donde hay un acto del Partido Socialista con el presidente, se quedan miles de personas fuera", apuntaba.

La regidora coruñesa ha insistido en que esa movilización debe trasladarse a las urnas el próximo 29 de noviembre, con un llamamiento a concentrar el voto en el PSOE. "El quedarse en casa o no votar al Partido Socialista supone abrir la puerta a la ultraderecha en este país", advertía.

Rey ha vinculado un posible avance de la derecha y la ultraderecha con el riesgo de retrocesos en derechos que considera consolidados, como el aborto o la eutanasia. También ha defendido la necesidad de proteger los servicios públicos, la educación, la sanidad, las pensiones y el salario mínimo.

Por último, ha confiado en que se produzca "un voto masivo a la izquierda" en la jornada electoral para "cerrar la puerta a la entrada de la derecha y la ultraderecha".