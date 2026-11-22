Regresa esta Navidad el programa gratuito para que mayores de 60 años pasen las fiestas en compañía: cómo apuntarse

La soledad no deseada se acentúa en Navidad. Miles de personas pasan esta época del año, fechas señaladas como Nochebuena y Año Nuevo, sin compañía, ya sea por elección propia o no.

La soledad no deseada afecta de forma notable a personas mayores. Para combatirla, la Xunta ha recuperado, un año más, un programa especial de Navidad que ofrece a los participantes la oportunidad de disfrutar de estas fiestas en compañía.

Navidad en compañía

La iniciativa 'Xuntos polo Nadal' pretende ofrecer una alternativa a la soledad en unas fechas tradicionalmente asociadas a encuentros familiares. Este año, la Xunta oferta un total de 270 plazas, de las que 140 corresponden a la Residencia de Tiempo Libre de Panxón, en Nigrán (Pontevedra), y otras 130 a la de O Carballiño (Ourense).

Una de las posibilidades que ofrece el programa es la de permanecer durante todas las fiestas en las instalaciones residenciales, del 23 de diciembre al 7 de enero, con una estancia de 16 días.

También se puede optar por algunos de los dos turnos de ocho días: el primero, entre el 23 y el 30 de diciembre, coincidiendo con la Navidad, y el segundo, entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, para celebrar en compañía el Año Nuevo y el Día de Reyes.

El programa 'Xuntos polo Nadal' es totalmente gratuito, con alojamiento en cuartos compartidos y régimen de pensión completa. La iniciativa también incluye actividades de animación sociocultural y cubre los viajes de ida y vuelta en autobús desde las principales ciudades gallegas.

Requisitos y fechas

Para participar, la Xunta pide cumplir varios requisitos: tener cumplidos los 60 años, estar empadronado en Galicia, vivir solo en el propio domicilio y no tener con quién compartir las fiestas.

Asimismo, se requiere contar con la autonomía personal suficiente para desarrollarse en la vida diaria y que no padezcan enfermedades contagiosas o trastornos que puedan dificultar la convivencia.

En la adjudicación de las plazas tendrán prioridad las personas que perdieron a su cónyuge o la persona con la que convivieron en los dos últimos años, las de edad más avanzada y aquellas que todavía no hayan participado en ediciones anteriores del programa.

Las solicitudes se pueden presentar directamente a través de la sede electrónica de la Xunta o en los registros administrativos; el departamento municipal de Servicios Sociales facilitará el procedimiento a quien lo necesite, "solo tiene que llamar al 981 490 027 (extensión 1)", informa el Ayuntamiento de San Sadurniño (A Coruña).