El Fontes do Sar se ha convertido en escenario de una particular pugna entre PP y PSOE por demostrar su capacidad de movilización durante la campaña electoral. Los dos partidos han puesto el foco en la asistencia a sus respectivos mítines en el recinto compostelano, con cifras que no coinciden y que han alimentado el cruce de mensajes entre ambas formaciones.

El Partido Popular presumió de haber congregado a 8.000 personas en su acto y lanzó el guante a los socialistas, emplazándolos a superar esa convocatoria. La respuesta del PSOE llegó con una cifra todavía mayor: los socialistas aseguraron que su mitin reunió a 10.000 asistentes, por encima del registro anunciado previamente por los populares.

La convocatoria socialista, protagonizada por Pedro Sánchez, se convirtió además en el acto más multitudinario del presidente del Gobierno durante esta campaña. Una demostración de fuerza que el PSOE quiso poner en valor frente a la movilización exhibida por sus rivales políticos en el mismo escenario.

El Fontes do Sar no es, en cualquier caso, un recinto cualquiera para el PP gallego. Se trata de un lugar especialmente vinculado a Alberto Núñez Feijóo, que ya lo convirtió en uno de sus espacios de referencia durante su etapa al frente del partido en Galicia. El pabellón compostelano ha acogido algunos de sus grandes actos políticos y forma parte de la memoria de las grandes convocatorias populares en la comunidad.

Sin tornos para comprobar

Más allá del cruce de cifras, hay una dificultad para determinar cuántas personas acudieron realmente a cada convocatoria. No existen datos independientes que permitan confirmar las cantidades anunciadas por los partidos, por lo que los 8.000 asistentes del PP y los 10.000 del PSOE corresponden a los balances difundidos por las propias formaciones.

Tampoco había en el recinto un sistema de tornos de acceso que permita contabilizar de forma automática las entradas, como sí sucede en acontecimientos deportivos. En un partido del Monbus Obradoiro o en los encuentros que disputaba el ya desaparecido Santiago Futsal, los controles de acceso permiten disponer de un registro de espectadores mucho más preciso.

En los mítines políticos, sin embargo, las cifras de asistencia quedan habitualmente en manos de las organizaciones convocantes. De este modo, la competición por atribuirse la mayor movilización en el Fontes do Sar se mueve entre los datos ofrecidos por PP y PSOE, sin un mecanismo externo que permita contrastarlos. La imagen de ambos presenta una afluencia amplia, masificada por autobuses fletados por ambas formaciones y aparcados en los aledaños. Si es cierto que en el mitin de Sánchez se abrieron las gradas superiores, que permanecieron tapadas en el evento de Feijoo. Pero la ausencia de un mecanismo para contabilizar las personas en pista dificulta la verificación de las cifras.