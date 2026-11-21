La Delegación del Gobierno en Galicia ha celebrado un simulacro electoral para preparar el dispositivo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El ejercicio ha contado con la participación de trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado, que han puesto a prueba los procedimientos previstos para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

La actividad ha servido para comprobar cómo funcionan los distintos mecanismos organizativos y evaluar la coordinación entre los equipos que tendrán responsabilidades durante los comicios. El objetivo es detectar posibles dificultades antes de la cita con las urnas y comprobar que los protocolos están preparados para responder ante cualquier incidencia que pueda surgir.

Este tipo de ejercicios permite ensayar el funcionamiento de la estructura administrativa que interviene en la organización electoral, así como verificar que las distintas tareas están correctamente coordinadas. La preparación resulta especialmente importante en una jornada en la que es necesario gestionar simultáneamente la apertura de los colegios, el desarrollo de las votaciones, la transmisión de los datos de participación y el posterior recuento.

Desde la Delegación del Gobierno destacan que esta preparación busca que todos los procedimientos estén a punto para el próximo domingo 29 de noviembre y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con normalidad y garantías. El simulacro se enmarca así en los trabajos previos de organización de unos comicios que movilizarán a los recursos administrativos encargados de su desarrollo en Galicia.

La institución no ha detallado qué incidencias concretas se reprodujeron durante el ejercicio ni los resultados de las pruebas realizadas. La finalidad principal, según la información trasladada, ha sido reforzar la preparación del personal público y asegurar que los distintos equipos conozcan los procedimientos que deberán aplicar durante la jornada electoral.