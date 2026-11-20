Correos admitió 70.326 peticiones de voto por correo en Galicia para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esto supone un 51,87% menos que en los comicios de julio de 2023, cuando hubo cifras históricas de voto por correo al alcanzarse las 146.144 peticiones en la comunidad gallega, pero un 47,71% más que en noviembre de 2019, con 47.609.

La mayor parte de las solicitudes se gestionaron a través de la red de oficinas postales (48.115) y el resto (22.211) de forma telemática a través de la web de Correos.

A Coruña es la provincia gallega que más solicitudes ha admitido (28.824), de las que 18.943 se han efectuado en oficina y 9.881 a través de la web de Correos. Pontevedra es la segunda con más peticiones, con 23.368: 16.311 se han pedido de forma presencial y 7.057 de forma telemática.

Estas cifras están alejadas de las registradas en Lugo, con 9.286 solicitudes admitidas (6.564 gestionadas de forma presencial y 2.722 a través de la web), y en Ourense, con 8.848 peticiones recibidas, de las que 6.297 se gestionaron en las oficinas y 2.551 por la web de Correos.

Datos nacionales

Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo en España, lo que supone un 58,07% menos que en los anteriores comicios, pero un 11,47% más que en las legislativas celebradas el 10 de noviembre de 2019. La mayor parte de estas peticiones (735.583) se han gestionado en la red de oficinas postales y el resto (364.104) de forma telemática a través de la web de la compañía.

Las personas podrán depositar su voto hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, a las 14:00 horas tras la ampliación aprobada por la Junta Electoral Central Madrid (JEC).