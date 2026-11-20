El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha aprovechado su mitin de campaña de este viernes en Santiago de Compostela para defender la Ley de Eutanasia y advertir de los riesgos que, a su juicio, supondría un Ejecutivo del PP y Vox para esta normativa. El acto, celebrado en el Multiusos Fontes do Sar, contó con una invitada especial: Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro y que se ha convertido en una figura clave en la historia de la lucha por la muerte digna en España.

Ante los asistentes, Sánchez ha asegurado que no permitirá que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal deroguen la ley y ha utilizado el caso de Sampedro para reivindicar los avances legislativos en esta materia. El candidato socialista ha advertido de que la posición de ambos dirigentes políticos demuestra "lo difícil que es conquistar derechos y lo fácil que es arrebatarlos".

Durante el encuentro, Maneiro ha entregado al presidente del Gobierno un ejemplar de 'Querido Ramón. Un testimonio de amor', el libro en el que recoge su relación con Sampedro y su experiencia personal. Sánchez ha recibido la obra y ha leído un fragmento ante los asistentes, en un momento destacado del mitin.

El presidente ha explicado que el libro no era simplemente un regalo, sino también "un encargo", y se ha comprometido a seguir protegiendo el derecho a una muerte digna si continúa al frente del Gobierno después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El caso que marcó el debate

La presencia de Ramona Maneiro en el acto ha devuelto al primer plano una de las historias que más contribuyeron a abrir el debate sobre la eutanasia en España. Ramón Sampedro quedó tetrapléjico en 1968 tras sufrir un accidente en la playa de As Furnas, en el municipio coruñés de Porto do Son. Desde entonces, defendió públicamente su derecho a decidir sobre su propia muerte y emprendió en 1993 una batalla judicial para conseguir ayuda para morir, aunque los tribunales no llegaron a autorizar su petición.

Sampedro falleció el 12 de enero de 1998 en una vivienda de Boiro, a los 55 años, después de ingerir una sustancia letal. El proceso quedó registrado en una grabación en vídeo en la que explicó su decisión y trató de exculpar a las personas de su entorno.

Maneiro fue detenida después de su muerte, aunque quedó en libertad por falta de pruebas. Años más tarde, en enero de 2005, reconoció públicamente en televisión que había colaborado para que Sampedro pudiera cumplir su voluntad, lo que provocó la reapertura de la investigación.

La historia de ambos alcanzó una enorme repercusión y llegó también a las salas de cine con 'Mar adentro', la película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, que reconstruyó la lucha de Sampedro por conseguir el reconocimiento de su derecho a morir dignamente.

Mitin multitudinario

La intervención de Sánchez en Santiago ha sido uno de los principales actos de la campaña socialista en Galicia. Según los datos difundidos por Europa Press, el encuentro reunió a unos 10.000 asistentes, convirtiéndose en el mitin más multitudinario de esta campaña electoral.

El presidente del Gobierno ha situado la defensa de la eutanasia entre los argumentos para movilizar al electorado progresista de cara a la cita con las urnas del 29 de noviembre, contraponiendo las políticas impulsadas por su Ejecutivo a las posiciones que atribuye al PP y Vox sobre determinados derechos sociales.

Feijoo, "retratado"

Pedro Sánchez ha aprovechado su visita a Santiago de Compostela para cargar contra Alberto Núñez Feijóo tras el debate cara a cara que ambos protagonizaron la noche anterior. Ha defendido que el líder del PP salió perjudicado del encuentro y ha asegurado que sus intervenciones dejaron en evidencia la falta de propuestas de los populares. "La gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose", ha afirmado ante los asistentes.

El socialista ha insistido en que su estrategia fue contraponer dos formas de entender la política y ha recuperado la frase que ya utilizó al terminar el encuentro: "Para mí el resumen fue o buena política o mala educación".

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que no se dejen llevar por los enfrentamientos y ha defendido que España necesita "una política sana y buena educación", en lugar de lo que considera una sucesión de "bulos e insultos" por parte del Partido Popular. Sánchez ha convertido así el debate televisivo en uno de los ejes de su intervención en Galicia, donde ha vuelto a presentar la cita con las urnas como una elección entre dos modelos políticos enfrentados.

El candidato socialista también ha reivindicado la gestión de sus últimos ocho años al frente del Gobierno, con referencias a medidas como las subidas del salario mínimo interprofesional, las pensiones y las retribuciones de los empleados públicos. Frente a las críticas de la oposición, ha defendido que estas decisiones representan avances que, a su juicio, estarían en riesgo ante un posible cambio de Gobierno.

Por último, Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de una participación elevada para asegurar una mayoría progresista. Su objetivo, según ha trasladado durante el mitin, es alcanzar el 75% de participación y lograr 176 escaños de las fuerzas progresistas para "parar la involución". "Tenemos que votar con toda nuestra alma, tenemos que votar por todo lo que queremos", ha concluido.