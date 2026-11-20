El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de empezar el 'cara a cara'. Eduardo Parra - EP

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentaron ayer en un debate electoral moderado por la presidenta de la Academia de TV y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, María Casado. Un cara a cara que ha generado numerosas reacciones entre los ciudadanos y miembros de sus respectivos partidos, que defienden la actuación de sus representantes.

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado este viernes que el "vencedor" del debate fue Feijóo gracias a haber aportado "datos certeros" con "tranquilidad y serenidad". Frente a Rueda, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicó que Sánchez transmitió "confianza, seguridad y credibilidad" frente a un Feijóo "obsesionado con derrocarlo".

Feijóo como "vencedor"

Rueda ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press que el "vencedor" del cara a cara fue Feijóo. Una "sensación general" que, señaló el líder del PPdeG, también tiene "gente a la que le gustaría que el resultado hubiese sido el contrario".

El presidente de la Xunta considera que su antecesor derrotó a Sánchez "por muchas razones": "La fundamental, que la mayoría de la gente que lo miró con mínima objetividad se quedó con la sensación de que aportaba datos certeros, datos ciertos". Unos datos, añadió Rueda, que el líder del PP planteó "con tranquilidad y serenidad", así como con "firmeza".

Feijóo, según el líder del PPdeG, evidenció "las cosas que no se están haciendo bien" frente a "lo que él haría" en un debate en el que Pedro Sánchez estuvo "absolutamente a la defensiva desde el principio hasta el final, y en algún momento bastante noqueado sin tener respuesta". "Con fallos evidentes y clamorosos, e incluso dando por ganador a Feijóo", remarcó Rueda.

El presidente de la Xunta añadió por último que los espectadores que siguieron el cara a cara pudieron ver "a un presidente que aspira a serlo" y que ahora, tras el debate, "lo tiene un poco más fácil". "Un presidente sereno, con datos, argumentos y capacidad para exponerlos", zanjó esta mañana Rueda.

Sánchez, con "confianza"

José Ramón Gómez Besteiro, por su parte, aseguró durante un acto en homenaje y recuerdo a las víctimas de la dictadura en Lugo que el presidente del Gobierno ofreció una imagen de mayor "solvencia, tranquilidad y credibilidad" que Feijóo en el cara a cara.

El secretario xeral del PSdeG criticó al líder del PP por mostrarse "mentiroso e hiperactivo", con una actitud "muy excitada". Besteiro considera que Feijóo no trasladó una imagen de presidente solvente y con credibilidad, sino la de una persona "solamente obsesionada con derrocar al presidente", sin ofrecer un proyecto político y tratando de ocultar "esa agenda oculta de recortes y retrocesos que pretende aplicar".

Frente a la actitud del líder del PP, Besteiro ha antepuesto la del líder socialista, a quien definió como "una persona tranquila, que no entró en el barro, con una actitud propositiva y capaz de trasladar un mensaje de confianza de cara al futuro".

El secretario xeral del PSdeG ha invitado a la ciudadanía a volver a ver el minuto final del debate, conocido como el minuto de oro, porque, en su opinión, permitió comprobar "quién es uno y quién es otro". A este respecto, Besteiro aseguró que la intervención de Sánchez transmitió "confianza, seguridad y credibilidad".

A este respecto también se pronunció la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, que aseguró en declaraciones a los medios que anoche se vio a un Feijóo "tan sumamente nervioso" que ha recurrido al "barro, el insulto, la difamación y la mentira".

"Yo al señor Feijóo no le he escuchado ninguna propuesta, ninguna idea novedosa, ni un planteamiento de lo que quiere hacer. Se ha limitado a lo que vienen haciendo: a embarrar, a ensuciar, a difamar y a mentir", indicó con contundencia Rey, que aseguró que más del 60%" de los datos que daba ayer el líder del Partido Popular eran falsos.

El BNG, la "alternativa"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado a su formación ante los medios en Ferrol como "alternativa" al bipartidismo tras el debate. "La alternativa en Galicia para toda la gente que quiera hacer valer este país y ganar peso político en el Estado (es el BNG)", ha explicado la nacionalista.

Pontón indicó a este respecto que su partido es "la alternativa" de cara al 29N. "Yo sé que en estas elecciones hay un intento muy claro por fortalecer el bipartidismo, ese cara a cara quizás es un ejemplo evidente y ya sabemos qué da de sí el bipartidismo", ha apuntado la portavoz nacional del BNG.

"Mucha gente va a coger la papeleta del BNG", añadió Pontón, porque considera que es la alternativa para que Galicia "se haga valer y que haya políticas políticas valientes".