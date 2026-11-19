Desalojos en centros educativos de A Coruña por una oleada de amenazas falsas de bomba. Quincemil

La Policía continúa investigando el origen de los falsos avisos de bomba enviados a colegios de Galicia

La Policía Nacional se encuentra investigando el origen de los falsos avisos de bomba enviados por correo electrónico este miércoles a más de 80 colegios e institutos de toda Galicia. Así lo han confirmado fuentes policiales y del propio delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

La localidad más afectada fue la ciudad de A Coruña, con 31 centros educativos afectados, aunque el aviso también se difundió en otros puntos de la comunidad gallega como Lugo, Viveiro, Ribadeo, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela y Pontevedra.

Esta misma mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, calificaba la situación vivida ayer como "ciertamente rara" y reconocía que la colaboración entre la Consellería de Educación y los cuerpos de seguridad del estado está siendo constante.

Asimismo, confirmaba que aún hay centros educativos que están abriendo el mensaje este jueves al no haber consultado ayer el correo electrónico. "Afortunadamente fueron amenazas que no se tradujeron en realidades y seguimos en contacto en algún otro colegio, como tampoco se abrían los correos electrónicos, se están abriendo correos de fecha anterior", señalaba.

También, Blanco indicaba que la Jefatura Superior de Policía le ha trasladado que "se está avanzando en la identificación del posible responsable de las amenazas". Por último, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los padres y madres y ha insistido en que se van a seguir aplicando los protocolos de seguridad de los niños.