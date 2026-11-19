Normalidad en los colegios de Galicia tras la oleada de falsos avisos de bomba: "Fue como si se parase el tiempo"

Los centros educativos gallegos han recuperado este jueves su actividad con normalidad tras tener que suspender las clases y actividades extraescolares ayer al recibir correos electrónicos que alertaban de falsos avisos de bomba. Así, lo han confirmado algunos colegios a Quincemil.

Asimismo, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar el origen del correo electrónico que recibieron los equipos directivos de más de 80 centros educativos repartidos por toda Galicia. La localidad más afectada fue la ciudad de A Coruña, con 31 centros educativos afectados, aunque también se extendió a otros puntos como Lugo, Viveiro, Ribadeo, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela y Pontevedra.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha calificado la situación vivida ayer como "ciertamente rara" y ha reconocido que la colaboración entre la Consellería de Educación y los cuerpos de seguridad del estado fue constante. "Afortunadamente fueron amenazas que no se tradujeron en realidades y seguimos en contacto en algún otro colegio, como tampoco se abrían los correos electrónicos, se están abriendo correos de fecha anterior", señala.

También, Blanco ha indicado que la Jefatura Superior de Policía le ha trasladado que "se está avanzando en la identificación del posible responsable de las amenazas". Por último, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los padres y madres y ha insistido en que se van a seguir aplicando los protocolos de seguridad de los niños.

Centros afectados

En A Coruña, el punto más afectado por los avisos, más de una treintena de colegios e institutos tuvieron que paralizar toda actividad lectiva al recibir el mensaje. Entre ellos figuran el Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo La Paz, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Labaca, Novo Mesoiro, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, Dominicos, Anxo da Guarda, Grande Obra de Atocha y Urbano Lugrís. También se comunicaron avisos en el CEIP Vila de Rutis, en Culleredo.

Precisamente, en la ciudad herculina efectivos del Tedax de la Policía Nacional protagonizaron una intervención específica en el CIFP Paseo das Pontes, que culminó con la detonación preventiva y controlada de una mochila sospechosa. Finalmente, comprobaron que en su interior no existía ningún artefacto explosivo.

El grueso de los avisos se concentró especialmente entre 11:50 y las 13:00 horas, mientras que en otros puntos de Galicia los avisos llegaron más tarde. Automáticamente tras recibir los avisos los centros escolares activaron el protocolo de seguridad y de evacuación del alumnado, informando a la Policía Nacional y al 112 de lo ocurrido.

Como consecuencia, miles de alumnos abandonaron las aulas pensando que se trataba de un simulacro de evacuación. Sin embargo, pronto descubrieron que se trataba de una amenaza de bomba y que, por precaución, no podrían regresar al interior para recoger sus pertenencias. Por ello, cuando sus padres acudieron a recogerlos al centro, algunos alertados por la prensa y otros por avisos de los centros a través de la aplicación Abalar, los niños se marcharon a casa "con lo puesto".

Normalidad en A Coruña

Las clases se retomaron este jueves tal y como indicó ayer la Xunta de Galicia. Una decisión que responde a las indicaciones de los cuerpos policiales.

Uno de los centros afectados en A Coruña fue el Colegio Liceo La Paz que también recuperó este jueves la plena normalidad tras el susto vivido ayer. Hoy fue como "si se parase el tiempo", señalan desde el centro. Y es que los niños volvieron al lugar en el que estaban ayer cuando saltó la alarma de una amenaza de bomba.

Así pudieron recoger sus pertenencias, ya que salieron con lo puesto debido a la emergencia. Insisten además en que ayer el desalojo se produjo de manera ordenada: "Desalojamos a casi 2.000 personas en cinco minutos". Hoy, la vuelta a la normalidad marca el día de este centro, en el que, como ocurre en otros, hoy en las aulas se hablará sobre lo sucedido ayer.

El CEIP Curros Enríquez también recuperó esta mañana las clases con "normalidad". Fuentes de la dirección del centro indican que "algunos alumnos no acudieron a clase", pero que por lo demás la actividad escolar se está desenvolviendo como es habitual.

Asimismo, el Colegio Compañía de María también ha recuperado las clases con normalidad y mantiene esta tarde la celebración de una misa con motivo de la Fiesta de la Niña María a la que están invitados antiguos alumnos y alumnas.