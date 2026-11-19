El fallecimiento de Xosé Luís Méndez Ferrín ha provocado numerosas muestras de condolencia en Galicia. Instituciones culturales, editoriales, sindicatos y universidades han trasladado este jueves su pesar por la muerte del escritor, considerado una de las figuras fundamentales de la literatura gallega contemporánea.

Las reacciones han llegado desde distintos ámbitos de la sociedad gallega, que han destacado tanto la importancia de su producción literaria como su compromiso con la lengua y la cultura del país. Sus restos serán velados en el tanatorio de Pereiró.

La Real Academia Galega (RAG) y el Consello da Cultura Galega (CCG) se encuentran entre las entidades que han lamentado su pérdida. Esta última institución ha recordado la influencia de Méndez Ferrín en la literatura, los estudios literarios y el periodismo, además de su contribución a la difusión de las letras gallegas fuera de Galicia.

El Consello da Cultura Galega ha subrayado que su trayectoria intelectual y creativa dejó una huella fundamental en la cultura contemporánea, tanto por su obra como por su capacidad para proyectarla más allá de las fronteras gallegas.

También se ha pronunciado la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, que ha reivindicado su papel como una figura central de la literatura del país. La entidad ha destacado la combinación entre su capacidad creativa y su compromiso social y político, presente en buena parte de su trayectoria.

Un legado literario

La editorial Edicións Xerais de Galicia, con la que el escritor mantuvo una estrecha relación desde su fundación, ha expresado su "tristeza y enorme pesar" por su fallecimiento, tal y como recoge Europa Press.

La editorial ha puesto el acento en la amplitud de una obra en la que Méndez Ferrín exploró diferentes géneros, desde la poesía y la narrativa hasta el ensayo y el periodismo. Una trayectoria que, según ha recordado, lo convirtió en una figura imprescindible de la cultura gallega.

Sindicatos

El ámbito sindical también ha querido reconocer la figura del escritor. Tanto la CIG como Comisiones Obreras han trasladado sus condolencias y han destacado su vinculación con la defensa de la lengua gallega y los derechos de la clase trabajadora.

A las muestras de pesar se han sumado otras entidades culturales, como la Asociación Cultural Alexandre Bóveda y la Fundación Curros Enríquez, de la que Méndez Ferrín era patrón.

Universidad de Vigo

La Universidade de Vigo también ha lamentado la muerte del escritor y ha destacado su carácter polifacético y su relevancia para la cultura gallega.

La rectora de la institución académica, Carmen García Mateo, ha asegurado que Galicia pierde a una figura fundamental de su cultura contemporánea. La universidad ha recordado a Méndez Ferrín con varios calificativos, entre ellos "generoso", "controvertido", "emocionante" e "irrepetible".