Xosé Luís Méndez Ferrín en su despacho de la presidencia de la Academia. Xosé Castro - Archivo RAG

La cultura y la política despiden a Méndez Ferrín como referente de la literatura gallega

El escritor y pensador nacionalista Xosé Luis Méndez Ferrín ha fallecido este miércoles a los 88 años en Vigo, dejando tras de sí una extensa trayectoria en la que la política y la literatura fueron siempre de la mano. Por eso, este jueves, diversas personalidades del mundo de la cultura y la política gallega han lamentado el fallecimiento del ourensano.

En un comunicado, la Real Academia Galega, que presidió entre el 2010 y el 2013, lamentó su "fondo pesar" por el fallecimiento de una "figura central da cultura galega desde a segunda metade do século XX".

Sus aportaciones abarcaron la literatura, el periodismo, los estudios literarios y la filosofía.

La RAG recordaba hoy su "estilo inconfundible, de alta densidade literaria" con el que construyó un universo personal que mezcla lo mítico y lo real, lo existencial y lo político.

El actual presidente de la Academia, Henrique Monteagudo, expresó que "co pasamento de Xosé Luís Méndez Ferrín, Galicia perde unha das súas figuras máis senlleiras e a república das nosas letras unha das súas plumas máis extraordinarias. A súa traxectoria como intelectual é inseparable do seu intenso compromiso político revolucionario, que lle custou varias condenas de cárcere".

"Nos seus escritos alenta a súa poderosísima imaxinación e a súa ardente paixón polas causas que defendeu (o idioma, a nación, a revolución proletaria). En cada un deles engaiola o seu abraiante dominio do galego, que lle permitiu forxar unha lingua literaria opulenta, luminosa e eficaz. Vaise un dos mellores escritores galegos de todos os tempos, un grande da nosa cultura, un patriano excepcional. Deixa un legado creativo inmorredoiro, que o paso do tempo axigantará", añadió Monteagudo.

Pesar en la política

También han lamentado el fallecimiento del escritor distintas figuras de la política.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la líder del BNG, Ana Pontón, señalaba en sus redes sociales esta pérdida como la de "unha voz irrepetible da cultura galega" que deja una profunda huella en todas las personas que "aman a Galicia" y que aprendieron a mirarla "a través das súas palabras".

A través de las redes también se expresaba el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que se refirió a Méndez Ferrín como una "figura fundamental de la literatura gallega", poniendo en valor su trayectoria y destacando que fue "un hombre comprometido y siempre coherente con sus ideas" que deja "una obra de enorme valor para la lengua y la cultura".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, definió a Ferrín como "la vanguardia de Galicia y cumbre genial de nuestra literatura".

En el mismo mensaje, reivindica su figura como un "luchador de palabra y acción" siempre "militante de la clase trabajadora".

"Un 'arraiano' de todas las cosas de la humanidad. Las magnolias florecerán para abrir la primavera", ha proclamado la política ferrolana.

También se ha pronunciado el escritor y exdiputado de En Marea en el Congreso Miguel Anxo Fernán Vello, que, acompañando con una foto de Ferrín con Xosé Manuel Beiras, también fallecido este otoño, ha lamentado: "Dolor tras dolor. Tiempo negro este".

A su vez, el exdiputado y dirigente de Anova Antón Sánchez ha recordado a un "gigante de la literatura y a un combatiente por un mundo mejor" que, ha añadido, "nunca dejó de pelear por la libertad de su pueblo". Del mismo modo, Anova ha trasladado que sin él "la lengua, la poesía y la lucha quedan todavía más solas": "E nós, como o poema, 'á espera dunha poboación máis fera e leda'".

Desde Vigo, ciudad en la que ejerció de docente hasta la jubilación y donde ha fallecido, el alcalde, Abel Caballero, ha trasladado su pésame a familiares y amistades de "una figura fundamental" de la cultura gallega.

Asimismo, el PP vigués también se ha sumado a estas muestras de condolencia, lamentando la pérdida de uno de los vecinos "más ilustres" de la ciudad olívica y "un gran referente de la cultura gallega".

Por su parte, el portavoz del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha lamentado la pérdida de una figura "imprescindible" para entender "el devenir de Galicia en las últimas décadas" y que deja como legado "el amor incombustible por Galicia, el compromiso con las clases populares y trabajadoras y el empeño por transformar una realidad injusta".

También el secretario de Estado de Juventud e Infancia y candidato de la Marea de Vigo en diferentes comicios, Rubén Pérez, ha reivindicado de Ferrín que "creyó en la unidad de la izquierda cuando todo era un tabú", apelando a su verso "'a unión mínima dos homes darredor dun problema sórdido'".

Además, desde CCOO el sindicato de Galicia también ha lamentado el fallecimiento de Méndez Ferrín, considerado "unha das figuras máis relevantes da literatura galega contemporánea" y de quien también destacan sus aportaciones a la defensa del gallego y su compromiso con la realidad social de Galicia y su clase trabajadora.

Como ejemplo, citan su participación en el Festival de Solidariedade cos Traballadores de Astano de 1085 en el que ante miles de personas "Méndez Ferrín participou cun discurso e un recital, sumando a súa voz á mobilización en defensa do emprego e da industria naval galega".

Asimismo, reivindican su rechazo al decreto del plurilingüismo aprobado por la Xunta en el 2010 y que también es criticado por el sindicato.