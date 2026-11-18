La Xunta de Galicia retomará este jueves, 19 de noviembre, las clases con normalidad en los centros educativos que este miércoles recibieron amenazas de bomba. Esta es la indicación que han recibido las autoridades educativas por parte de la Policía, después de una jornada de numerosas alertas que obligaron a desalojar colegios e institutos, movilizar unidades especializadas y activar diferentes protocolos de seguridad en distintos puntos de Galicia.

La investigación de lo sucedido corresponderá a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tratarán de determinar quién está detrás de las amenazas y cuál es el origen de las comunicaciones recibidas. La Xunta ha trasladado a través de su conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, que insta a las autoridades competentes a investigar los hechos y ofrece su colaboración para contribuir a esclarecerlos con toda la información de la que disponga.

El Gobierno gallego recuerda que, al tratarse de una cuestión relacionada con el orden público y la seguridad ciudadana, las competencias corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, será la Policía la encargada de dirigir las pesquisas, mientras que Educación seguirá las indicaciones trasladadas para garantizar la seguridad de las comunidades educativas y recuperar la normalidad en los centros.

La decisión de reanudar las clases llega después de un miércoles especialmente complicado para numerosos colegios e institutos, que recibieron avisos sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos. Las comunicaciones, mediante correo electrónico, provocaron evacuaciones preventivas y obligaron a los agentes a revisar las instalaciones antes de descartar posibles riesgos.

A Coruña, la más afectada

La provincia de A Coruña fue la más afectada por esta sucesión de avisos. Según el balance recogido por la Policía, un total de 31 centros educativos de la ciudad herculina recibieron amenazas. Entre ellos figuran el Ramón de la Sagra, el Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas y Curros Enríquez.

La relación incluye también centros como Novo Mesoiro, Urbano Lugrís, Labaca, Dominicos, Franciscanos, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, Montegrande y Anxo da Garda. La sucesión de avisos obligó a desplegar un importante dispositivo policial durante la mañana, con agentes de la Policía Nacional inspeccionando las instalaciones y efectivos de la Policía Local regulando el tráfico y controlando los accesos a los colegios afectados.

Uno de los episodios que más expectación generó se produjo en el colegio Compañía de María y en el CEIP Zalaeta. En ambos centros se activaron los protocolos de seguridad y se procedió a evacuar al alumnado y al personal. En el primero, los estudiantes más pequeños fueron trasladados a los soportales de Fogar de Santa Margarita, mientras que los mayores se desplazaron al polideportivo de Riazor II. En Zalaeta, parte del alumnado permaneció bajo cubierto en unas instalaciones próximas mientras se desarrollaban las comprobaciones policiales.

La relación de avisos se extendió a otros puntos de Galicia. El balance policial recoge dos centros en Santiago de Compostela, uno en Brión y otro en A Baña. También figuran dos instalaciones en Pontevedra, tres en Lugo, tres en Viveiro y una en Monforte de Lemos. En total, son 44 centros educativos afectados en la comunidad.

La actuación policial no se limitó a las grandes ciudades. En los diferentes municipios se activaron protocolos de evacuación y comprobación de las instalaciones, con la colaboración de los responsables de los centros y de las administraciones locales. En muchos casos, las familias tuvieron que desplazarse hasta los colegios para recoger a sus hijos después de recibir las comunicaciones de las direcciones.

Mochila sospechosa en A Coruña

Entre las intervenciones de la jornada también destacó la desarrollada en el CIFP Paseo das Pontes, en la ciudad de A Coruña, donde los especialistas TEDAX de la Policía Nacional realizaron una detonación controlada y preventiva de una mochila sospechosa que no contenía finalmente material peligroso. El operativo contó con un despliegue de la Policía Local en el entorno del centro a primera hora de la tarde.

La actuación se llevó a cabo por precaución, pero las comprobaciones permitieron determinar que la mochila no contenía ningún artefacto explosivo. La intervención se sumó a las distintas inspecciones realizadas durante el día para descartar posibles riesgos y garantizar la seguridad de las instalaciones educativas.

En el conjunto de Galicia, las comprobaciones apuntaron a que los avisos no se correspondían con amenazas reales. Sin embargo, las fuerzas de seguridad aplicaron los protocolos establecidos, ya que cualquier comunicación que advierta de la posible presencia de explosivos debe ser tratada con todas las garantías hasta que se comprueba que no existe peligro.

La Policía investigará

Una vez finalizadas las actuaciones preventivas y con la indicación policial de recuperar la actividad lectiva, la atención se centra ahora en esclarecer quién está detrás de esta oleada de amenazas. La Policía deberá analizar las comunicaciones recibidas por los centros, su procedencia y las posibles conexiones entre los diferentes avisos registrados durante la misma jornada.

Por el momento, la Xunta no ha anunciado nuevas medidas de suspensión de las clases y seguirá las instrucciones de los responsables de seguridad. El objetivo es que los alumnos puedan regresar este jueves a las aulas y que los centros recuperen su funcionamiento habitual después de una jornada que obligó a interrumpir la actividad educativa en numerosos puntos de la comunidad.

La Administración autonómica, por su parte, ha reiterado su disposición a colaborar con la investigación y facilitar a las autoridades competentes toda la información disponible. La prioridad inmediata pasa por recuperar la normalidad en los colegios, mientras la Policía continúa trabajando para determinar el origen y la autoría de unas amenazas que provocaron un amplio despliegue de seguridad en Galicia.