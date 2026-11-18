Los nacimientos caen un 3,7% en Galicia, el mayor descenso en lo que va de año en España

Galicia acumula un total de 9.767 nacimientos hasta septiembre, 373 menos que en los nueve primeros meses de 2025 (-3,7%). Así lo reflejan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según recoge Europa Press.

La caída de nacimientos en Galicia es la mayor de España, en donde se produce, en cambio, un incremento del 1,4% a nivel global.

La segunda comunidad con mayor recorte después de Galicia es Navarra (-2,6%). En el otro extremo, Comunitat Valenciana se anota un repunte del 4,86%.

Respecto al dato del mes de septiembre, los 1.171 alumbramientos son casi idénticos a los de septiembre de 2025, cuando hubo un niño nacido más en Galicia.

En lo tocante a defunciones, la comunidad gallega registra 24.337 muertes, lo que se traduce en un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2025. El descenso de fallecimientos en España es del 0,4% en el mismo periodo.