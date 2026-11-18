Galicia continuará hoy bajo la influencia de un temporal marítimo que mantendrá activada la alerta naranja por oleaje en varios tramos del litoral. Afectará a la Costa da Morte, el noroeste de A Coruña y A Mariña, donde se esperan olas de más de cinco metros, según el boletín meteorológico de avisos publicado este miércoles por MeteoGalicia. En las Rías Baixas, el mar podrá alcanzar entre cinco y seis metros durante la segunda parte de la jornada. También se esperan vientos del suroeste de fuerza 7, con intervalos de fuerza 8 en el noroeste de A Coruña y en los alrededores de Estaca de Bares.

Además, MeteoGalicia recoge avisos amarillos por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora en las zonas de montaña de Lugo y Ourense, el noroeste de A Coruña y A Mariña. También se esperan rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en el centro de Lugo y el sur de Ourense.

Los episodios de viento más intenso en tierra se concentrarán durante las últimas horas del miércoles, principalmente entre las 21.00 y las 24.00 horas.

El temporal marítimo será así el principal fenómeno adverso de la jornada, con avisos naranjas por oleaje y viento en distintos puntos de la costa gallega y avisos amarillos por rachas fuertes en varias zonas del interior.

Una noche de temporal

Las estaciones de MeteoGalicia han registrado las mayores rachas de viento en Penedo do Galo, en Viveiro, con 111,5 kilómetros por hora a las 9.20 horas. Le siguen A Gándara, en Vimianzo, con 97,6 kilómetros por hora a las 7.50 horas; Punta Candieira, en Cedeira, con 94,7 kilómetros por hora a las 7.10 horas; Serra da Faladoira, en Ortigueira, con 77,1 kilómetros por hora; y Marco da Curra, en Monfero, con 72,2 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas durante la jornada, el mayor registro corresponde a la estación de Calvos, en Calvos de Randín, con 5,1 litros por metro cuadrado. A continuación figuran Aldea Nova, en Narón, con 3,7 litros; A Portela, en Vilamartín de Valdeorras, con 3,2; y San Nomedio, en As Neves, y Sergude, en Boqueixón, ambas con 2,8 litros por metro cuadrado.