Susto este mediodía en A Coruña ante la amenaza de bombas en varios centros escolares. Entre las 11:50 y las 13:00 horas al menos cerca de una veintena de centros escolares de la ciudad, junto con otros en Lugo ciudad, Santiago, A Baña, Viveiro y Monforte, recibieron un email avisando de una amenaza de bomba. Amenaza que rápidamente la policía notificó como falsa en todo y cada uno de los casos. Sin embargo, el miedo en los niños, familias, y en general en toda la sociedad se instauró de manera apresurada.

Por la calle en A Coruña se veían circular diferentes coches de policía que se dirigían hacia los colegios para proceder a su desalojo y garantizar la seguridad en los mismos. En estos momentos, los centros ya han sido todos desalojados y en la mayoría de casos los estudiantes ya han sido derivados a sus casas, otros permanecen en las inmediaciones a la espera de cómo evoluciona la situación.