Oleada de falsas amenazas de bomba en colegios de Galicia, en directo: Gran despliegue policial en más de una veintena de centros en A Coruña, Lugo y Santiago
Una veintena de centros escolares de A Coruña, junto con otros en Santiago, Lugo, A Baña, Monforte y Viveiro, han recibido este mediodía emails alertando de una amenaza de bomba. En todos los casos resultaron ser falsas y ahora la policía inspecciona los centros, que muchos de ellos ya han anunciado la suspensión de clases al menos para el día de hoy
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Susto este mediodía en A Coruña ante la amenaza de bombas en varios centros escolares. Entre las 11:50 y las 13:00 horas al menos cerca de una veintena de centros escolares de la ciudad, junto con otros en Lugo ciudad, Santiago, A Baña, Viveiro y Monforte, recibieron un email avisando de una amenaza de bomba. Amenaza que rápidamente la policía notificó como falsa en todo y cada uno de los casos. Sin embargo, el miedo en los niños, familias, y en general en toda la sociedad se instauró de manera apresurada.
Por la calle en A Coruña se veían circular diferentes coches de policía que se dirigían hacia los colegios para proceder a su desalojo y garantizar la seguridad en los mismos. En estos momentos, los centros ya han sido todos desalojados y en la mayoría de casos los estudiantes ya han sido derivados a sus casas, otros permanecen en las inmediaciones a la espera de cómo evoluciona la situación.
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El mensaje que recibieron los colegios: "Esta minado"
Los colegios afectados recibieron un email diciendo que el colegio "estaba minado"y que si querían salvar a los niños tenían que evacuar cuanto antes. Este email recibieron varios centros
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Colegios desalojados en Culleredo
El Concello de Culleredo informa de que el CEIP Vila de Rutis también tuvo que ser desalojado
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El colegio Liceo La Paz también ha sido desalojado por aviso de bomba.
El colegio Liceo La Paz también ha sido desalojado por aviso de bomba. A los alumnos les han dicho que se trataba de un “simulacro”, mientras que a los padres les mandaron un correo informando de “una amenaza de bomba”
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El Compañía de María fue uno de los primeros centros en ser desalojados
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Siguen los aviso y desalojos en más colegios de Galicia
Siguen los desalojos en centros escolares, como es el caso del Grande Obra de Atocha de A Coruña y dos en Santiago. El San Clemente y el Xelmirez de la ciudad compostela. recibieron la amenaza pasadas las 14:30 horas. Parece que la oledada de falsas amenazas de bomba no cesa y cada vez son más los colegios afectados.
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Desalojado el colegio de A Baña (A Coruña) por una amenaza de bomba
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Desalojado un instituto de Lugo tras una falsa amenaza de bomba
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Preocupación entre los padres
Padres de los alumnos del Liceo La Paz el aviso de bomba les pilló en sus puestos de trabajo. “Yo estaba en una reunión y tuve que colgar y venir corriendo”, cuenta una madre mientras enseña el correo que recibió a las 14:06 horas en el que hablaban de “amenaza de bomba”. A los alumnos, por su parte, les dijeron que se trataba de un simulacro. Y es que al principio fue lo que pensaron los profesores. “Nos dijeron que desalojáramos a los niños de las aulas”, cuenta una docente. Muchos salieron sin mochila y sin chaquetas y no han podido volver todavía a por sus cosas. “Ya lo cogeremos mañana”, dicen las niñas. A pesar del susto, aseguran que ahora están más tranquilas. “Al principio nos alegramos porque nos perdíamos inglés, pero cuando nos dijeron lo que era lo primero que hicimos fue llamar a nuestros padres”, cuenta una joven de unos doce años. Algunos tenían móvil, por lo que se lo turnaron para llamar.
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