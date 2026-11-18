El email enviado a los colegios de Galicia decía que estaban "minados": "No resultó muy creíble"

Miles de niños gallegos han visto interrumpida su mañana por una falsa alarma de bomba. Entre las 11:50 y las 13:00 comenzó a llegar un email sospechoso a los equipos de dirección de los colegios, aunque incluso una hora más tarde algunos centros lo estaban recibiendo.

Así, incluso las falsas amenazas de bomba a los colegios se han modernizado y ya no se hacen por teléfono, como ocurría en los años de ETA, sino por correo electrónico.

Según fuentes del profesorado de algunos centros, el correo recibido al email genérico de dirección "decía que el colegio estaba minado y si queríamos salvar a los alumnos debíamos evacuar inmediatamente".

"No resultó muy creíble" explicaba una de las directoras. A pesar de que no les pareció muy creíble, ante la duda, llamaron al 112 y, siguiendo sus indicaciones, pusieron en marcha el protocolo de evacuación.

Y es que la dirección de correo era "una cuenta no muy ortodoxa, no era con nombre y apellidos", explica uno de los docentes que pudo ver el email. Se trataba, según nos explica, de una cuenta del servidor perteneciente a Google, Gmail.

En un inicio, muchos profesores y niños pensaron que se trataba únicamente de un simulacro, como tantos que se hacen para que, en momentos como este, estén preparados. De esta manera, todos los colegios fueron evacuados de manera eficiente y rápida. Aunque, la mayoría de los alumnos dejaron incluso sus chubasqueros y abrigos en clase en una mañana con alerta naranja por viento y con predicción de lluvia.

Tanto fuentes policiales como de las comunidades escolares han explicado que, aunque la amenaza no era muy creíble, por protocolo y seguridad, hubo que evacuar y revisar todos los centros. Según avanzaba la mañana se hacía más evidente que el email no tenía mucha credibilidad, ya que fueron siendo evacuados muchos colegios gallegos a la vez.

Por lo tanto, parecía claro que era, al menos, muy difícil que se hubiesen "minado" tal cantidad de centros de enseñanza sin que nadie se hubiera dado cuenta y en tiempo récord. Esto fue lo que han ido confirmando los guías caninos según han rastreado los colegios y los perros no han marcado nada.

"Era previsible que el perro no iba a marcar" explicaba uno de los guías caninos "no tiene nada de credibilidad, les hemos dicho a los profesores que revisen si hay algo fuera de lugar y, en ese caso, volveríamos para ir a tiro fijo".

Otra directora de un centro gallego comenta que "los que han hecho esto, han conseguido lo que querían" por la repercusión que ha tenido el asunto. Y es que, ante una amenaza de este tipo, por poco creíble y seria que parezca, no queda más remedio que poner todas las medidas de seguridad necesarias.