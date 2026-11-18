Desalojado el alumnado y profesorado del Grande Obra de Atocha en A Coruña por una oleada de amenazas falsas de bomba. Quincemil.

Cerca de 80 centros educativos de Galicia han recibido este miércoles un falso aviso de bomba, según fuentes de la Consellería de Educación. La cifra, sin embargo, todavía no es definitiva y podría aumentar este jueves, ya que algunos de los mensajes llegaron durante la tarde, cuando los equipos directivos ya habían terminado su jornada, o pudieron quedar almacenados en las carpetas de correo no deseado.

El alcance de esta oleada de amenazas no se conocerá con exactitud hasta que los responsables de los colegios e institutos hayan podido revisar sus cuentas de correo. La posibilidad de que algunos avisos hayan pasado inadvertidos durante las últimas horas mantiene abierta la cifra de centros afectados, en una jornada marcada por la preocupación y los protocolos de seguridad en la comunidad educativa.

Los mensajes recibidos por los centros han provocado la intervención de las autoridades y la activación de las medidas correspondientes. La Xunta ha trasladado que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad investigar lo sucedido y esclarecer el origen de los correos, al tratarse de una cuestión relacionada con el orden público y la seguridad ciudadana.

La diferencia entre los balances también permite explicar cómo ha ido creciendo la dimensión del episodio. El primer recuento policial conocido situaba en 44 los centros afectados, repartidos por distintas localidades gallegas. La cifra facilitada posteriormente por Educación se aproxima ya a los 80, lo que apunta a que el alcance de la campaña de correos era mayor del que se había contabilizado inicialmente.

En A Coruña, fueron 31 los centros que recibieron los mensajes. Entre ellos figuran el Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo La Paz, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Labaca, Novo Mesoiro, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, Dominicos, Anxo da Guarda, Grande Obra de Atocha y Urbano Lugrís. También se comunicaron avisos en el CEIP Vila de Rutis, en Culleredo.

La oleada se extendió igualmente a otros puntos de Galicia. Entre los centros afectados se encuentran institutos de Lugo, Viveiro, Ribadeo y Monforte de Lemos, así como colegios e institutos de Santiago de Compostela y Pontevedra. La sucesión de avisos obligó a movilizar a los servicios policiales y a adoptar medidas preventivas en diferentes localidades.

Uno de los episodios que requirió una intervención específica tuvo lugar en A Coruña, donde los TEDAX de la Policía Nacional realizaron una detonación preventiva y controlada de una mochila sospechosa localizada en el CIFP Paseo das Pontes. La actuación permitió comprobar que no contenía ningún artefacto explosivo.

Se reanudan el jueves

Pese a la alarma generada durante la jornada, la Xunta ha trasladado que las clases se retomarán este jueves, 19 de noviembre, en los centros que recibieron las amenazas. Esta decisión responde a las indicaciones de los cuerpos policiales, que serán los encargados de investigar los hechos y determinar el origen de los mensajes.

La Xunta de Galicia ha instado a las autoridades competentes a esclarecer lo sucedido y ha ofrecido su colaboración para facilitar la información de la que disponga. El ejecutivo autonómico recuerda que, al tratarse de un asunto relacionado con el orden público y la seguridad ciudadana, la investigación corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad.