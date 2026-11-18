Las amenazas de bomba que sacuden Galicia: una oleada de correos que se repite en colegios de toda Europa

Lo ocurrido este miércoles 18 de noviembre en Galicia está lejos de ser un incidente aislado. La sucesión de amenazas de bomba recibidas por colegios e institutos de distintos puntos de la comunidad ha dibujado un escenario poco habitual: centros educativos que reciben prácticamente al mismo tiempo mensajes anunciando la presencia de explosivos, alumnos y profesores que tienen que abandonar las aulas y policías que se desplazan para comprobar que no existe ningún artefacto.

La dimensión territorial del episodio es uno de sus elementos más llamativos. La alarma comenzó a extenderse por A Coruña, pero los avisos también alcanzaron a centros de Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra y otros municipios gallegos. No se trataba, por tanto, de una amenaza dirigida exclusivamente contra un colegio concreto ni de un problema localizado en una sola ciudad.

Las primeras informaciones policiales apuntan a un patrón común: los mensajes llegaron por correo electrónico a las direcciones de los centros, de forma prácticamente simultánea. Después, los propios equipos directivos contactaron con las fuerzas de seguridad y se activaron los protocolos de emergencia. Las comprobaciones realizadas hasta el momento no han encontrado explosivos en los centros inspeccionados.

Lo sucedido tiene, además, un precedente muy reciente fuera de España. Italia vivió días antes una oleada de amenazas similares contra centros educativos, con un procedimiento que las fuentes policiales consideran parecido al empleado ahora en Galicia. Esa coincidencia obliga a mirar más allá de las fronteras autonómicas para entender qué tipo de fenómeno se está produciendo y por qué un simple correo electrónico puede terminar alterando la actividad de tantos colegios en una misma mañana.

La situación en Galicia

La provincia de A Coruña concentró buena parte de los avisos. En la ciudad herculina fueron desalojados más de quince centros educativos, según el balance municipal difundido durante la jornada. Entre ellos figuran Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo La Paz, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Labaca, Novo Mesoiro, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, Dominicos, Anxo da Guarda, Grande Obra de Atocha y Urbano Lugrís. A ellos se sumó el CEIP Vila de Rutis, en Culleredo.

La situación también alcanzó a la provincia de Lugo. En la capital fueron evacuados el IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. La alerta se extendió además a Viveiro, donde se vieron afectados el IES Vilar Ponte, el IES María Sarmiento y el CEIP de Covas; a Ribadeo, con el IES Dionisio Gamallo; y a Monforte de Lemos, con el IES Francisco Daviña Rey. En total, ocho centros de la provincia lucense aparecen identificados en los balances publicados durante la tarde.

En Santiago de Compostela, los avisos obligaron a desalojar el IES Xelmírez II y el IES San Clemente. También se vieron afectados el Rosalía, Fontiñas, Lamas de Abade y Sar. En Pontevedra también se comunicaron amenazas en los institutos Luís Seoane y Sánchez Cantón. La sucesión de incidencias hizo que la alerta se extendiese por las cuatro provincias gallegas, aunque el recuento oficial definitivo de centros afectados todavía no estaba cerrado.

El teléfono del 112 recibió varias comunicaciones relacionadas con estos episodios entre las 11:50 y las 13:00 horas. Los mensajes no se limitaron, por tanto, a una única localidad ni a una franja horaria muy concreta. La coincidencia temporal y el hecho de que los centros recibiesen comunicaciones de características similares son dos de los elementos que explican la dimensión del operativo policial.

En A Coruña, la escena se repitió en distintos barrios: alumnos saliendo de las instalaciones, profesores tratando de organizar la evacuación y familiares que interrumpieron su jornada laboral para acudir a recoger a sus hijos. En algunos colegios, los estudiantes tuvieron que abandonar las aulas sin mochilas, abrigos ni otras pertenencias, ya que no podían regresar al interior mientras los agentes realizaban las comprobaciones.

Los efectivos policiales tuvieron que revisar los edificios antes de permitir la normalización de la actividad. En la operación participaron agentes de la Policía Nacional y de las policías locales, además de especialistas en desactivación de explosivos, los conocidos como Tedax, y unidades caninas.

La Xunta, por su parte, trasladó a los centros afectados la indicación de retomar las clases al día siguiente, una vez recibidas las instrucciones policiales. La investigación corresponde a las fuerzas de seguridad, mientras que la Administración autonómica ha ofrecido su colaboración para esclarecer lo sucedido.

Un patrón que se repite

La clave para entender lo ocurrido está en la forma en la que se produjeron las amenazas. No se trató de llamadas telefónicas individuales ni de personas que acudiesen físicamente a los centros para comunicar la presencia de un explosivo. El procedimiento utilizado fue mucho más sencillo y permitió alcanzar a numerosos destinatarios en un periodo muy corto: el envío de correos electrónicos a las direcciones oficiales de colegios e institutos.

Según las primeras informaciones trasladadas por fuentes policiales, los mensajes llegaron de forma prácticamente simultánea. Los equipos directivos recibieron las comunicaciones, alertaron a la Policía Nacional y, a partir de ahí, se activó el protocolo de seguridad. La similitud entre los avisos y su distribución territorial son precisamente algunos de los aspectos que están siendo examinados por los investigadores.

Este tipo de actuación se encuadra dentro de lo que internacionalmente se conoce como bomb hoax, expresión inglesa utilizada para describir falsas amenazas de bomba. Se trata de comunicaciones que anuncian la existencia de un artefacto explosivo sin que después se encuentre ningún dispositivo. Su objetivo puede ser generar miedo, provocar interrupciones en la actividad cotidiana, movilizar recursos de emergencia o causar un perjuicio a las instituciones y a las personas afectadas.

En este caso, el correo electrónico permite multiplicar el alcance de la amenaza sin necesidad de desplazarse ni de contactar individualmente con cada centro. Basta con que el mensaje llegue a las direcciones adecuadas para que decenas de instituciones tengan que enfrentarse a una misma situación. La posterior respuesta de cada colegio multiplica el efecto: llamadas a la Policía, evacuaciones, avisos a las familias, interrupción de las clases y despliegue de efectivos.

Hay una diferencia importante con otro término que suele aparecer en informaciones sobre este tipo de sucesos: el swatting. Esta palabra se utiliza para describir las falsas denuncias de emergencias graves que buscan provocar un despliegue policial, a menudo de unidades tácticas, contra una persona o una dirección concreta. Aunque ambos fenómenos comparten la intención de movilizar a las fuerzas de seguridad mediante un engaño, no son exactamente lo mismo. Lo ocurrido en Galicia se corresponde, por lo conocido hasta ahora, con una campaña de falsas amenazas de bomba enviadas por correo electrónico.

Tampoco debe confundirse la existencia de un mismo patrón con la confirmación de que todos los mensajes hayan salido de una misma persona o de una organización concreta. La coincidencia de los correos y su distribución masiva permiten investigar una posible conexión, pero determinar quién está detrás exige analizar los mensajes, sus cabeceras técnicas, las cuentas utilizadas y los registros de envío. A estas alturas, no existe una atribución pública confirmada sobre la autoría de las amenazas recibidas en Galicia.

Italia

El antecedente más parecido a lo ocurrido en Galicia se encuentra en Italia, donde el miércoles 11 de noviembre se produjo una campaña de amenazas de bomba que afectó a miles de centros educativos. La dimensión fue muy superior a la registrada en la comunidad gallega. Los correos llegaron a más de 6.300 colegios italianos. Al menos 300 centros fueron evacuados.

Los avisos afectaron a ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Palermo y Bolonia. Las comunicaciones anunciaban que se habían colocado explosivos en los edificios y provocaron la intervención de policías, especialistas en desactivación y unidades encargadas de investigar delitos informáticos. Las inspecciones no permitieron localizar artefactos explosivos.

Uno de los aspectos más llamativos de aquella campaña fue el contenido de los mensajes. Algunos medios italianos publicaron un correo firmado por alguien que se identificaba como "Mikhail Andropov", supuesto dirigente de un grupo denominado Vilayat of Misoginistan. El remitente aseguraba haber colocado explosivos en edificios y utilizaba un lenguaje extremadamente violento. También incluía amenazas contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Sin embargo, la firma utilizada en un correo no demuestra quién lo ha enviado realmente. Las autoridades no habían atribuido oficialmente la campaña a una persona o estructura concreta.

El episodio italiano tampoco fue un hecho completamente nuevo. Aquella jornada constituía la tercera oleada de amenazas contra colegios del país en aproximadamente un mes. Ya se habían registrado comunicaciones similares el 19 de octubre y el 2 de noviembre, cuando alrededor de 280 centros recibieron mensajes amenazantes.

La reiteración de los episodios hizo que las autoridades italianas comenzaran a plantearse cómo responder ante comunicaciones masivas de este tipo sin provocar evacuaciones indiscriminadas cada vez que llegase un correo. La cuestión no era menor: una amenaza podía afectar simultáneamente a cientos de colegios, incluso cuando no existían indicios concretos de que hubiese un explosivo.

De hecho, Italia registró una nueva oleada el lunes 16 de noviembre. En esta ocasión, al menos un centenar de centros educativos recibió correos que no solo advertían de posibles explosiones, sino también de una supuesta contaminación de los alimentos de los comedores escolares con sustancias tóxicas. El remitente aseguraba que un artefacto explotaría en un plazo de 40 minutos. Las comprobaciones realizadas en los comedores no detectaron anomalías.

El Gobierno italiano modificó entonces sus directrices de actuación para evitar que cualquier comunicación genérica desembocase automáticamente en una evacuación. La decisión de desalojar debía depender de la valoración policial y de la existencia de indicios concretos de peligro. Es una de las consecuencias más relevantes de estas campañas: además del miedo que generan, obligan a las administraciones a encontrar un equilibrio entre la prevención y la necesidad de no paralizar continuamente la actividad educativa.

Reino Unido e Irlanda

La campaña de noviembre no se limitó a Italia. El mismo 11 de noviembre se conocieron amenazas similares en centros educativos de Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Según los datos recogidos, más de 470 colegios escoceses y alrededor de 300 centros de Irlanda del Norte recibieron comunicaciones amenazantes. En Irlanda, la Policía nacional, conocida como Garda, confirmó que tenía constancia de un mensaje genérico enviado a distintas instituciones educativas, aunque consideró que no existía una amenaza creíble que justificase recomendar evacuaciones generalizadas.

La coincidencia entre los episodios de distintos países europeos llamó la atención de las autoridades. No solamente por el contenido de los mensajes, sino también por su distribución: comunicaciones enviadas masivamente, con un lenguaje amenazante y sin referencias concretas que permitiesen identificar un artefacto o una ubicación determinada.

La investigación internacional también ha examinado si estas campañas pueden guardar relación con otras amenazas falsas recibidas en Europa. Apenas unos días antes de la oleada contra los colegios, más de una veintena de vuelos comerciales europeos habían sufrido avisos de bomba que obligaron a desviar aeronaves y activar comprobaciones de seguridad.

Esta sucesión de episodios ha alimentado las sospechas sobre posibles campañas de desestabilización o acciones de guerra híbrida, un concepto que engloba actuaciones destinadas a generar inseguridad, desconfianza y alteraciones en un país mediante herramientas que no necesariamente implican un enfrentamiento militar convencional.

En las informaciones publicadas sobre el caso italiano se llegó a mencionar la posible intervención de actores vinculados a Rusia o Irán. Sin embargo, estas hipótesis no equivalen a una atribución policial demostrada. A día de hoy, no existe una confirmación pública que permita responsabilizar a esos países de las amenazas recibidas en los colegios europeos ni, mucho menos, de las registradas en Galicia.

La pista de los correos

Otra de las cuestiones que se está investigando en los episodios europeos es cómo se consigue distribuir una misma amenaza a tantos destinatarios. La utilización del correo electrónico permite hacerlo con rapidez y sin que el remitente tenga que contactar personalmente con cada institución.

En relación con la campaña italiana, la empresa de ciberseguridad Hudson Rock encontró indicios de que algunas de las cuentas de correo asociadas a los mensajes habían aparecido anteriormente en bases de datos procedentes de robos de credenciales mediante programas maliciosos. Es decir, podían tratarse de cuentas cuyos datos de acceso habían quedado expuestos años antes.

La investigación de esta empresa no demuestra por sí sola que esas cuentas fueran utilizadas efectivamente por los responsables de las amenazas ni permite identificar a sus autores. Para establecerlo hacen falta registros de autenticación y de envío de los proveedores de correo, además de otras comprobaciones técnicas.

Este detalle permite entender por qué la investigación de las amenazas masivas no termina cuando los agentes comprueban que no hay explosivos en un edificio. También es necesario reconstruir el recorrido de los mensajes, averiguar desde qué cuentas se enviaron, comprobar si fueron suplantadas o comprometidas y determinar si existe una conexión entre los distintos países afectados.

En Galicia, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre los avisos recibidos este miércoles. Por el momento, lo que se conoce públicamente es el procedimiento empleado: correos electrónicos dirigidos a las cuentas de los centros educativos, recepción prácticamente simultánea y activación de los protocolos de seguridad.

El efecto de una falsa alarma

Que las amenazas terminen siendo falsas no significa que sus consecuencias sean menores. Una comunicación de este tipo obliga a interrumpir las clases, sacar a los alumnos de las instalaciones y movilizar a numerosos efectivos para comprobar que no existe peligro. En algunos casos, además, los centros tienen que suspender el resto de la jornada y reorganizar la actividad del día siguiente.

En Galicia, la repercusión fue especialmente visible por la cantidad de colegios e institutos afectados y por la dispersión geográfica de los avisos. Familias que tuvieron que abandonar sus trabajos, profesores que dejaron las clases a medias y estudiantes que pasaron parte de la jornada fuera de sus centros fueron algunas de las consecuencias de una campaña cuyo alcance definitivo todavía estaba pendiente de concretarse.

La investigación tendrá que determinar si todos los mensajes recibidos en la comunidad proceden de un mismo origen y si existe una conexión directa con los episodios registrados en Italia y otros países europeos. Por ahora, las semejanzas en el procedimiento son evidentes, pero no permiten dar por demostrada una autoría común.

Lo que sí ha quedado patente es que una amenaza enviada desde una cuenta de correo puede provocar un operativo policial de grandes dimensiones y alterar simultáneamente la vida de miles de personas. Lo que en un primer momento puede parecer un simple mensaje acaba convirtiéndose en una jornada de incertidumbre para toda una comunidad educativa.