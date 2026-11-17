Un total de 2.734.437 gallegos, llamados a votar el 29N: 77.915 lo harán por primera vez en unas generales

Un total de 2.734.437 gallegos y gallegas están llamados a votar el próximo 29 de noviembre, de los que 77.915 ejercerán por primera vez su derecho a voto en unas elecciones generales. Así lo ha dado a conocer este martes la Delegación del Gobierno, que señala que 517.063 del total de votantes forman el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presidió esta mañana la reunión para evaluar la planificación logística de cara al 29N. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Encarna Rodríguez; la de Lugo, Olimpia López; y el de Pontevedra, Alfonso Lago, participaron en el encuentro.

La Administración General del Estado tiene asignadas dos funciones específicas en este proceso electoral: prestar el soporte logístico necesario para el ejercicio del voto, incluida la seguridad, y transmitir los datos de participación y escrutinio el mismo día de las elecciones. Galicia recibe 4,2 millones de euros para la organización de los comicios.

La comunidad gallega contará con 3.912 mesas distribuidas en 2.307 locales electorales, en los que se distribuirán 7.824 urnas y 3.596 cabinas para elegir las papeletas, de las que se imprimieron 31.519.244.

Las mesas estarán atendidas por 11.766 miembros de mesa titulares, mientras que un total de 2.528 representantes de la Administración se encargarán de verificar la correcta apertura de las mesas, resolver incidencias y recoger los datos de participación y del recuento de voto.

Durante el día de las elecciones, en la sede de la Delegación del Gobierno y en las Subdelegaciones habrá personal habilitado para solucionar cualquier incidencia que pueda surgir con los representantes, la constitución de las mesas o el material, en colaboración con las Juntas Electorales. 267 trabajadoras y trabajadores de la Delegación y Subdelegaciones participan en el correcto desarrollo de este proceso.

Seguridad

Pedro Blanco subrayó el importante despliegue de efectivos de seguridad que habrá para garantizar el ejercicio libre del derecho al voto. Este personal se situará en los centros de votación, en sus accesos y demás puntos de interés de la jornada.

La previsión apunta a que 7.697 efectivos de seguridad, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales, integrarán este dispositivo.

El delegado agradeció a todos estos profesionales su esfuerzo y trabajo, al igual que también tuvo palabras de gratitud para todos los miembros de la Administración y ciudadanos que formarán parte de las mesas de votación, encargados de que la jornada electoral avance con normalidad y que el derecho al voto esté garantizado.