Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

La huelga de maquinistas afecta a varios trenes en Galicia, dos de ellos fijados como servicios mínimos

La nueva jornada de huelga de maquinistas de Renfe celebrada este martes, 17 de noviembre, está afectando a la circulación de algunos trenes con al menos diez trenes cancelados en Galicia. El sector ferroviario ha convocado una huelga con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

Desde Renfe señalan que la jornada de huelga está transcurriendo con "un cumplimiento generalizado de los servicios mínimos", con excepción de dos trenes regionales entre A Coruña y Vigo Guixar, cuyos viajeros fueron trasladados por carretera. Por su parte, CGT sitúa en el 80% la participación del conjunto de los trabajadores convocados al paro en la comunidad.

Los dos trenes que estaban fijados como servicios mínimos y que no salieron fueron el A Coruña-Vigo de las 5:30 horas y el Vigo-A Coruña de las 9:10 horas.

Cancelaciones

Durante la jornada, en Galicia se han cancelado cuatro conexiones con Madrid, dos conexiones entre Lugo y Ourense y cuatro conexiones entre Vigo y Valença do Minho.

Por ahora, se ha visto afectado por cancelaciones el tren que partía de Madrid Chamartín a las 08:26 horas con destino a Vigo Urzáiz (04475/34475) y también se verá afectado el de Madrid a las 14:40 horas hacia A Coruña (04345/34345). En sentido contrario, figuran como afectados el servicio Vigo-Madrid de las 13:37 horas (04254) y el A Coruña-Madrid de las 19:33 horas (34404/04404).

También se registran incidencias en los servicios ferroviarios entre Lugo y Ourense. En concreto, están afectados el tren que sale de Lugo a las 18:30 horas con destino a Ourense (00558) y el que parte de Ourense a las 20:55 horas hacia Lugo (00560).

Por su parte, las conexiones ferroviarias entre Vigo Guixar y la localidad portuguesa de Valença do Minho también figuran como afectadas. Se trata de los trenes Vigo-Valença de las 08:58 y las 18:05 horas (00420 y 00422), así como los servicios Valença-Vigo de las 11:00 y las 21:50 horas (00421 y 00423).

Renfe asume que en el contexto de estos paros, convocados para reclamar medidas que incrementen la seguridad en la red tras el accidente de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, "pueden registrarse algunas demoras en algunas circulaciones". por ello, han habilitado la opción de realizar anulaciones y cambios de billetes sin gastos para aquellos viajeros que prefieran desplazarse en otra fecha.

Nueva jornada de huelga

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0:00 horas a 23:59 horas).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ahora dirige Carlos Cuerpo, estableció servicios mínimos que oscilan entre el 50% y el 75% en cercanías, en función de las franjas horarias, y que alcanzan el 72% en los servicios de alta velocidad y larga distancia.

En un comunicado, Renfe afirma que la huelga convocada en el sector registra una incidencia "desigual por territorio", con mayor afectación en Cercanías Madrid y Rodalies.

En los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), según indica, se ha registrado un 12,2% de supresiones de servicios mínimos. Mientras que en los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), los datos de Renfe reflejan un 37,84% de supresiones, con una afectación del 97,7% en Cercanías Madrid y del 40% en Rodalies.

La huelga convocada en el sector ha registrado un seguimiento en el grupo Renfe del 12,08% en la suma de los turnos de noche y mañana, de acuerdo con su información.

Por corredores, el nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña) presenta el porcentaje más elevado de afectación, con un 21,4% de servicios mínimos suprimidos, todos ellos trenes de alta velocidad, según sus cifras.

Le siguen el corredor Levante y Mediterráneo (conexiones entre Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 13,3% de supresiones de servicios de AVE y Avlo y 244 viajeros afectados. En el corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias), según Renfe, "no se han registrado supresiones".

Por ámbito territorial, en servicios públicos, en Galicia se han suprimido el 8,33% de los mínimos programados (porcentaje que se corresponde con los dos regionales afectados).