La huelga de médicos que ha dado comienzo hoy roza el 4% de seguimiento en Galicia

Desde hoy, 16 de noviembre y hasta el día 27 el Sindicato Médicos Unidos ha convocado una huelga médica nacional y autonómica. Están convocados aquellos facultativos que trabajan en el sistema público de salud. La convocatoria de SMU tiene carácter indefinido y se trata de la primera fase.

En Galicia, en el día de hoy, primero de la primera fase de paros, el seguimiento ha sido limitado en el turno de mañana con un 3.90% de personal médico de huelga, según informa Europa Press.

Los servicios mínimos contemplan la cobertura del 100% de la actividad urgente, tanto en la atención hospitalaria como en la extrahospitalaria, además de garantizar la continuidad de determinados procesos asistenciales que no pueden aplazarse sin perjudicar la salud de los pacientes, según la orden publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Objetivos de la huelga

La convocatoria persigue tres objetivos fundamentales: impulsar un Estatuto del Médico que establezca una base común de condiciones profesionales en todo el país; exigir al Gobierno una financiación extraordinaria y finalista que permita hacer efectivas las mejoras; y reclamar a las comunidades autónomas medidas inmediatas para aliviar la situación laboral de los facultativos mientras se tramita y aplica la norma a nivel nacional.

También busca que las administraciones autonómicas adopten medidas de forma inmediata que permitan aliviar la situación de los facultativos mientras se tramita el Estatuto del Médico. Entre ellas, el sindicato reclama la creación de mesas de negociación específicas para la profesión; y la implantación de la jornada de 35 horas semanales en aquellos territorios donde todavía no se haya alcanzado.

Asimismo, exige plantillas suficientes para cubrir las necesidades asistenciales sin recurrir sistemáticamente al sobreesfuerzo de los médicos y una actualización del salario base a los estándares de los países de nuestro entorno. Finalmente, SMU demanda la adecuación de la hora de guardia pues en este momento los médicos son los únicos trabajadores que las realizan sin que se cuenten como tiempo trabajado ni se tenga en cuenta conceptos como la nocturnidad, a diferencia del resto de categorías sanitarias.