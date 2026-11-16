Galicia repartirá a las familias un sensor para evitar que los bebés queden olvidados en el coche

Galicia repartirá un dispositivo antiolvido a las familias que tengan un bebé a lo largo de 2027 con el objetivo de prevenir que los pequeños se queden olvidados en el coche cuando bajan las personas que los llevan. Estos elementos también se repartirán en los centros de salud entre los progenitores que tengan niños y niñas con 2 años o menos.

El Consello da Xunta ha acordado este lunes destinar 1.350.000 euros a comprar 40.000 dispositivos que serán repartidos entre las familias. "Vamos a ser pioneros al entregarles gratis a las familias un dispositivo que detecta si un bebé se ha quedado olvidado en un vehículo. Todos conocemos circunstancias tremendas", explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Galicia registró dos trágicos eventos relacionados con estas circunstancias en los últimos tres años. El primero se produjo en O Porriño en 2023, cuando la madre fue al trabajo y se olvidó del pequeño en el coche que había aparcado, mientras que una niña de dos años perdió la vida el pasado mes de mayo al despistarse su padre y no dejarla en la guardería antes de estacionar.

El acuerdo está destinado a evitar que este tipo de situaciones se produzcan y se adelanta cuatro años a la obligación establecida por la Unión Europea de que los nuevos vehículos cuenten con este tipo de sensores para prevenir fallecimientos vinculados a los olvidos.

Con la Cesta Benvida

Los dispositivos llegarán a las familias que tengan un bebé en 2027 a través de la la Cesta Benvida, mientras que los servicios de pediatría se los entregarán a los padres de pequeños menores de dos años. El sensor no necesita conexión a internet ni será necesario descargar ninguna aplicación móvil para su uso.

"Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma y en la primera región en Europa en facilitar un dispositivo antiolvido. "¿Quién no ha tenido un susto cuando llevaba a su pequeño en el coche? Un cambio de rutina, que te den una mala noticia... Hacen que cometamos como humanos este tipo de errores", señaló por su parte la conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez.

La melidense añadió que el Gobierno gallego no cree que sea necesario esperar a que la medida sea obligatoria para ponerla en marcha e indicó que aunque en cuatro años todos los coches deberán tenerlo, "no todos los padres" pueden permitirse cambiar el vehículo.

Así, el dispositivo que repartirá la Xunta consiste en un sensor de peso que detectará si el bebé sigue en la silla cuando se apaga el coche. Si es así, hará sonar una alarma que irá a más para advertir del posible descuido.