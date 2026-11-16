Galicia creará dos unidades en cada área sanitaria para tratar las dolencias que más bajas generan

La Xunta pondrá en marcha entre finales de este mes y principios de diciembre dos nuevas unidades de atención a enfermedades musculoesqueléticas y a dolencias mentales en cada una de las áreas sanitarias. Así lo ha explicado este lunes el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que señaló que ambas forman parte del plan para hacer frente a las bajas laborales aprobado en septiembre.

El Ejecutivo autonómico calcula que cada día están de baja unos 22.000 gallegos por enfermedades musculoesqueléticas como lumbalgias, contracturas cervicales o el síndromes del túnel carpiano, y otros 15.000 "por depresión o ansiedad". Así, estas dolencias suponen el 60% de las incapacidades temporales que se producen en Galicia.

"Pretendemos mejorar la atención a los trabajadores que estén de baja para que su recuperación sea óptima y reducir complicaciones a consecuencia de la enfermedad", explicó Rueda.

Esta no es la única medida del plan de bajas que entrará en vigor este año. La Xunta prevé poner en marcha este mes la reducción de los trámites burocráticos que "afectan a las mutuas a la hora de atender a los trabajadores de baja". Las mutuas, de esta forma, solo tendrán que hacer una única petición para todas las pruebas necesarias durante la baja, en vez de tramitar una petición por cada prueba.

Rueda, por otro lado, ha avanzado que el próximo año entrará en vigor una línea de ayudas específica para que los autónomos puedan contratar a una persona que los sustituya cuando tengan bajas de larga duración. Además, Galicia contará desde 2027 con un servicio online y telefónico al que podrán recurrir las empresas y trabajadores para resolver dudas relacionadas con procesos de incapacidad temporal.

La comunidad gallega, por último, se convertirá a principios de 2027 en la primera comunidad autónoma en contar con un programa de acompañamiento en el retorno al trabajo tras una baja. De esta forma, se creará la figura de la persona coordinadora de reincorporación, que acompañará voluntariamente en el retorno sin acceder a la historia clínica ni interferir en las decisiones de los profesionales sanitarios.

Cáncer de cérvix

En materia sanitaria, el Consello da Xunta también ha dado luz verde a contratar por 4,5 millones de euros la compra de las pruebas del cribado de cáncer de cérvix.

La previsión es disponer de 575.000 dispositivos que permitirán evaluar durante los próximos cuatro años las muestras derivadas de estos cribados destinados a mujeres de entre 25 y 65 años, según concretó Rueda.