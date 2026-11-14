Feijóo, ante 8.000 personas en Santiago: "Conmigo de presidente no volverá a haber corrupción"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la lucha contra la corrupción y la revisión de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez entre sus principales compromisos electorales durante el mitin celebrado este sábado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago de Compostela.

Ante unas 8.000 personas, según las cifras facilitadas por el PPdeG, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha anunciado que, si llega a La Moncloa, su primer Consejo de Ministros pondrá en marcha una auditoría de la actuación del actual Ejecutivo.

"Conmigo de presidente no volverá a haber corrupción, habrá limpieza", ha proclamado Feijóo, que también ha prometido que no concederá indultos a personas condenadas por corrupción. "Quien haya robado, lo pagará. Todo se sabrá, todo tendrá consecuencias y no habrá impunidad", ha asegurado.

El dirigente popular ha regresado a Galicia, comunidad que presidió durante 13 años, para protagonizar el acto central de campaña de su partido en territorio gallego de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante su intervención, ha cargado contra los ocho años de Gobierno de Sánchez, a los que ha asociado con la corrupción, el machismo y la falta de capacidad de gestión. En concreto, ha centrado parte de sus críticas en el Ministerio de Transportes y en sus responsables durante las últimas legislaturas.

"De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia", ha afirmado.

Críticas al Gobierno

Feijóo también ha cuestionado la gestión del Ejecutivo central en materia de seguridad ferroviaria y ha hecho referencia al accidente de Urda, en el que fallecieron 69 personas, para acusar al Gobierno de haber cometido errores con graves consecuencias.

El líder popular ha calificado de "vergüenza" la actuación del Ejecutivo y ha defendido la necesidad de esclarecer responsabilidades para evitar que se repitan tragedias similares.

En su discurso también ha abordado las políticas de igualdad y protección de las mujeres. Feijóo ha acusado al Gobierno de cometer errores en la legislación sobre delitos sexuales y en el funcionamiento de los dispositivos de protección frente a la violencia machista, además de criticar comportamientos que atribuye a integrantes del entorno socialista.

Otro de los compromisos anunciados ha sido la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica que, según ha defendido, garantice la igualdad entre los ciudadanos y permita mantener los servicios públicos independientemente de la comunidad en la que residan.

Rueda reivindica el cambio

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha acompañado a Feijóo en un acto en el que ha apelado a la movilización del electorado gallego para contribuir a un cambio político en España.

Rueda ha presentado al candidato popular como un dirigente "fuerte, honrado y motivado", al que considera en su mejor momento político. Además, ha asegurado que Galicia conoce su trayectoria y su capacidad de gestión al frente del Gobierno autonómico.

"A Galicia no tiene que venir nadie a presentar a Alberto Núñez Feijóo, porque lo conocemos en las duras y en las maduras", ha señalado.

El presidente gallego ha insistido en que el cambio de Gobierno es «imprescindible e inaplazable» y ha defendido que Galicia debe desempeñar un papel destacado en ese objetivo electoral.

También ha aprovechado su intervención para reclamar un trato equitativo para la comunidad en las decisiones del Estado, especialmente en materia de financiación y servicios públicos.

"No pedimos más que nadie, pero no vamos a permitir que nos quiten cosas para dárselas a los demás", ha manifestado, en referencia a los acuerdos del Ejecutivo central con otras comunidades autónomas.

Críticas al BNG y al PSOE

El líder del PPdeG también ha dirigido parte de sus críticas al BNG, al que ha reprochado su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez.

Rueda ha acusado a la formación nacionalista de mantener una actitud muy crítica en el Parlamento gallego mientras, a su juicio, respalda al Ejecutivo central sin obtener suficientes contrapartidas para Galicia.

Frente a ello, ha defendido una Galicia que pueda reivindicar simultáneamente su identidad gallega y española, sin tener que elegir entre ambas.

Movilización en A Coruña

El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha intervenido igualmente en el mitin para llamar a la movilización de los afiliados y simpatizantes de cara a las elecciones generales.

"Está en juego mucho más que un cambio de Gobierno: está en juego el futuro de España", ha afirmado.

Calvo ha definido a Feijóo como "un valor seguro que los gallegos conocemos bien" y ha destacado su experiencia al frente de la Xunta. También ha asegurado que el partido en la provincia de A Coruña se implicará en la campaña con presencia en municipios, villas y parroquias.

En el acto participaron asimismo el secretario general del PP, Miguel Tellado, y la número dos de la candidatura al Congreso por A Coruña, Fabiola García, además de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y otros representantes de la formación.

Un mitin con 8.000 asistentes

El Multiusos Fontes do Sar reunió, según la organización, a unas 8.000 personas llegadas de distintos puntos de Galicia para respaldar la candidatura de Feijóo.

Durante el encuentro se proyectaron varios vídeos de campaña, entre ellos una pieza en la que el dirigente popular aparece caracterizado como un superhéroe de cómic y otra de carácter personal protagonizada por su madre, que le trasladó sus mejores deseos ante la cita electoral.