Fachada del Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados.

Elecciones generales del 29N: estos son los candidatos de Galicia al Congreso y al Senado, provincia a provincia

Las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya están proclamadas. El Boletín Oficial del Estado publicó el 3 de noviembre la relación definitiva de partidos y coaliciones que concurrirán en cada circunscripción, después de que las juntas electorales revisasen las listas presentadas y resolviesen las posibles incidencias.

A Coruña tendrá nueve candidaturas al Congreso; Lugo, ocho; Ourense, diez, y Pontevedra, once. La oferta al Senado también varía entre provincias. En las papeletas figuran tanto formaciones con representación institucional como partidos de menor implantación y coaliciones creadas para concurrir a la Cámara Alta.

Entre los nombres más conocidos aparecen Miguel Ángel Tellado y Néstor Rego por A Coruña; Francisco Conde y Olalla Rodil por Lugo; Ana Belén Vázquez y Noa Presas por Ourense, y Julio García Comesaña y María Carme da Silva por Pontevedra. En el Senado destacan José Manuel Rey Varela, José Manuel Barreiro, Miguel Ángel Santalices y Carmela Silva.

La relación que sigue recoge los nombres tal y como aparecen en la proclamación definitiva del BOE, diferenciando entre candidatos titulares y suplentes. En el Senado se incluyen los tres candidatos de cada formación cuando la candidatura los presenta, junto con sus respectivos suplentes. Pacma no fue proclamado en A Coruña ni en Ourense, mientras que sí figura en otras circunscripciones.

A Coruña

La provincia coruñesa contará con nueve candidaturas al Congreso y seis al Senado. Miguel Ángel Tellado encabezará la lista del PP, Obdulia Taboadela la del PSOE y Néstor Rego la del BNG. En la Cámara Alta figuran, entre otros, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el exdiputado autonómico Bieito Lobeira.

Candidaturas al Congreso

PSdeG-PSOE

Titulares: Obdulia Taboadela Álvarez, Julián Reina Villalón, Ana Alvite García, Jorge Romero Pérez, Belinda Insua Fuentes, Jesús Fernández Diez, Tamara García Muñiz y Andrés Teijo Hermida.

Suplentes: Inés Ramos López, Jorge Domínguez Castro, Guadalupe Rodríguez Silva, José Manuel Pérez Abelenda, María Mercedes Prieto Lamas, Antón Manuel Cillero López, Laura Sánchez Couceiro, Jesús Manuel Iglesias Vilariño, Sandra Maneiro Pais y Diego García Legarra.

Vox

Titulares: Manuel Fuentes Lamas, María Victoria Salguero Hernández, Roberto Alberto Antonio García de Villaescusa Collazo, María Pilar Santos Pérez, Enrique Estella Ledo, María Luz Piñeiro Prieto, Manuel Javier Sánchez Fernández y Manuela Martínez Souto.

Suplentes: Jesús de la Iglesia Barrientos, Ana María Regueiro Juzgado y Aquilino Meizoso Carballo.

Partido Popular

Titulares: Miguel Ángel Tellado Filgueira, Fabiola García Martínez, Álvaro Pérez López, Olaya Otero Sanjurjo, Manuel Santos Ruiz Rivas, Tristana María Moraleja Gómez, Gonzalo Mora Do Campo y Noelia Freijeiro Novo.

Suplentes: Luis Manuel Insua Lago, María Aurora Fernández Blanco y José Pablo González Cacheiro.

Se Acabó la Fiesta (SALF)

Titulares: María José García Hidalgo, Roberto Manuel Corral Corral, Salomé Fernández López, Iago González Nieto, Rebeca Souto Tasende, José Luis Asensio Vieitez, María Hilda Varela Teijeiro y Pedro Raez Baldán.

Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG)

Titulares: Daniel López García, Claudia Fernández Onrubia, Álvaro Calero Pérez, María del Carmen Barbera Fernández, Carlos Alonso Ardura, Ana Belén García Yerpes, Daniel Martínez Turrero y Marina García García.

Suplente: Daniel García Peña.

BNG

Titulares: Néstor Rego Candamil, Rosana Pérez Fernández, Manuel Polo Gundín, María Mercedes Queixas Zas, Alberto Lema Suárez, Tatiana Rellán Castro, Xesús Miguel de Toro Santos y Ana María Pasantes Bouzas.

Suplentes: Lucas Quintas Gómez, Agustina Cortés Romero, Xan Xesús Freire Otero, Sara Romero Castro, Carlos Díaz Diéguez, María Cristina Vázquez del Prisco, Rafael Pazos Rodríguez, Iria Rei Romero, Xosé Manuel Sanmiguel Pérez y Rosalía Seijas Tuñas.

Frente Obrero

Titulares: Joel Novoa Arias, Rocío del Barrio Pena, Martín Cespón Peneireiro, Rocío Rodríguez Velasco, Cristian Ucha Muñoz, Andrea Jiménez Flores, Eloy García Moray y Leticia Díaz Maroto García Vaquero.

Podemos

Titulares: Isabel Faraldo Calvo, Carlos Gustavo Romalde Leal, Ledicia Piñeiro Prada, José Francisco Iglesias Novas, Belén Angueira Pérez, Gerardo María Dorda Estrada, María Dolores Carballo Iglesias y Aitor Neira Villaverde.

Frente Amplio-Fronte Ampla

Titulares: José Luis Piñeiro García, conocido como Xosé Lois, María de La Trinidad Palacios Raposo, Carlos Alberto Muiño Naveira, Elisabet del Alba Cabeza Romero, Daniel Velasco García, Carmen Armada Martínez, José María Jiménez Bernal y Sara Puga Rey.

Suplentes: Juan José Gallego López, María de La Merced Taibo Rey, Juan Fuster Peiró, Vanessa Vilas Riotorto, Alfredo Manuel González López, Julia Cea Cabanelas, José Luciano Álvarez Martínez, María Marta Ferreiro Lombao y José Manuel Lago Peñas.

Pacma no fue proclamado en esta circunscripción.

Candidaturas al Senado

Partido Popular

Titulares: José Manuel Rey Varela, Marta González Vázquez y Adrián Pardo López.

Suplentes de Rey Varela: María Laura Salgado García y Gumersindo Pedro Galego Feal. Suplentes de González Vázquez: Pedro Antonio López Ríos y Kristel Testa Ameneiros. Suplentes de Pardo López: Verónica María Casal Míguez y Ángel Manuel González Carneiro.

PCTG

Titular: Mario Jiménez de la Torre.

Suplentes: María Dolores Muñoz Alonso y Martín Vallejo Recuna.

BNG

Titulares: Bieito Lobeira Domínguez, Iria Nande Fernández y Mario Figueira Márquez.

Suplentes de Lobeira: María Pilar Lozano Yañez y José Alberto García Sánchez. Suplentes de Nande: Manuel Agra Sánchez y Cristina Caamaño Rodríguez. Suplentes de Figueira: María Beatriz Pérez Mosquera y David Casais Bargiela.

Podemos

Titulares: Sonia María Fernández Carracedo, Juan Manuel Gianzo Gutiérrez y María Inmaculada Rojas Díaz.

Suplentes de Fernández Carracedo: Carlos Nogueira Carral y Ángela Buisan Talavera. Suplentes de Gianzo: María Ana Iglesias Obarrio y Alfonso José Caparrós Esperante. Suplentes de Rojas: Antonio Ribao Cid y Begoña Herce Meléndrez.

Vox

Titulares: Óscar Rodríguez Pino, Melchora Muñoz Fuentes y José Francisco Manso Bernárdez.

Suplentes de Rodríguez Pino: Karina Veiga Rodríguez y Juan Ángel Regueiro Juzgado. Suplentes de Muñoz Fuentes: Abel Ángel García López y Violeta Esteban Ceballos. Suplentes de Manso Bernárdez: Elena María Gómez Senra y Carlos Iglesias Rey.

Senado de Progreso (SDP, PSOE-MS)

Titulares: Gumersindo Guinarte Cabada, Rocío Núñez Rúa y Alejandro Antonio García Sousa.

Suplentes de Guinarte: María Montserrat García Chavarría y Antonio Agustín Regueiro Rodríguez. Suplentes de Núñez: Manuel Seijas Caamaño y Carme Casado Casado. Suplentes de García Sousa: Gema Fernández Cuíña y Carlos Pernas Fraguela.

Lugo

Lugo contará con ocho candidaturas al Congreso y cinco al Senado. El PP presenta al exconselleiro Francisco Conde, el PSOE a Patricia Otero y el BNG a Olalla Rodil. En la Cámara Alta destaca el regreso del histórico dirigente popular José Manuel Barreiro.

Candidaturas al Congreso

PSdeG-PSOE

Titulares: Patricia Otero Rodríguez, Jorge Bustos Atanasio, Eva Blanco López e Ismael Carcedo Gómez.

Suplentes: María Loureiro García, Carlos López López, Silvia Rodríguez Díaz, Martín Mejuto Sobrado y María del Carmen Ozores Vigide.

Podemos

Titulares: Ximena Cheda Tuya, Francisco Farias Hernández, María Dolores Julià Carrasco y Orencio Orosa García.

Suplente: Noelia Herrera Bruzos.

Vox

Titulares: Jesús Primitivo Rodríguez González, Nair Trastoy Cupeiro, Marco Aurelio Castro Trigueros y Ana María Ignacio Merchán.

Suplentes: José Manuel Fernández Vivero y Aida Marcos Arias.

Frente Obrero

Titulares: Víctor Contreras Céspedes, María de los Remedios Ranchal Matellano, Fernando Damata Fernández y Ainhoa Sánchez Larrañaga.

BNG

Titulares: Olalla Rodil Fernández, Iago Suárez Fernández, Inmaculada Castro Besteiro y Severino Salgueiro Rodríguez.

Suplentes: María Montserrat Porteiro Sánchez, Manuel Luaces Fernández, Beatriz Álvarez Sixto, Bernardo Valdês Paços, Rosa Ana Prieto Florines, Francisco Javier Fanego Bermúdez, Elvira Lombao Vila, Pedro Rodríguez Romero, Raquel Ferreira Álvarez y David Díaz López.

Partido Popular

Titulares: Francisco José Conde López, María Cristina Abades Martínez, Jaime de Olano Vela y María Alicia López Rodríguez.

Suplentes: Francisco Javier Vázquez Nodal, María Elena Sierra Pulpeiro y Ramón Carballo Páez.

Frente Amplio

Titulares: Reyes Rodríguez García, Miguel Martínez Cabaleiro, Rosa Estefanía Pérez Fernández y José Carlos Vázquez González.

Suplentes: Noa Estévez Casqueiro y José Antonio Rodríguez Añón.

Se Acabó la Fiesta (SALF)

Titulares: María Ferreiro Carreiras, Eladio José Méndez Garrido, Olga Roldán Fernández y David Martín Santillana.

Candidaturas al Senado

Podemos

Titulares: Fernando Otero Bello, María Isabel Vázquez Pérez y Arturo Pérez Gutiérrez.

Suplentes de Otero: Esther Gómez Rivera y Carlos Martínez Martínez. Suplentes de Vázquez: Mario Argüeso Galván y María Ángeles Gayoso Fraga. Suplentes de Pérez: Andrea Farias Asegurado y Salvador García Cebral.

BNG

Titulares: Brenda González Fernández, David Ángel Villares Sánchez y Candela López Piñeiro.

Suplentes de González: Manuel Diéguez Vázquez y Wanesa Gómez Lourido. Suplentes de Villares: Mónica Roca Ares y Jorge Macía González. Suplentes de López: Martín Gómez Souto y Pilar Vázquez Sánchez.

Partido Popular

Titulares: José Manuel Barreiro Fernández, Dolores Castro Ochoa y Juan Carlos Serrano López.

Suplentes de Barreiro: Karin Mago Marcano y José Manuel Blanco Vila. Suplentes de Castro: Pablo Figueiras Reguera y Encarnación Bernal Marín. Suplentes de Serrano: Rosa María Arza Rodríguez y Daniel Orosa Pico.

Senado de Progreso (SDP, PSOE-MS)

Titulares: César Alejandro Mogo Zaro, Paula González Fernández y Roberto Castro González.

Suplentes de Mogo: Marina Ramudo Graña y Miguel Ángel Crende López. Suplentes de González: Plácido Lizancos Mora y Libertad Fraga Grueiro. Suplentes de Castro: Lucía Villamor Lagos y Sergio López Ramudo.

Vox

Titulares: Manuel Menéndez Mato, María Jesús Sánchez Suárez y José Miguel González Lemos.

Suplentes de Menéndez: Seidy Seijo Vergara y Adolfo Yáñez Río. Suplentes de Sánchez: Julio Pérez Loureiro y Tahis Cambeses Abeledo. Suplentes de González: María Cruz Pérez González y Giovanni Lodos López.

Ourense

Ourense tendrá diez candidaturas al Congreso y siete al Senado. Ana Belén Vázquez encabeza la lista del PP, María del Carmen Rodríguez Dacosta la del PSOE y Noa Presas la del BNG. En el Senado, el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, figura al frente de la candidatura popular.

Candidaturas al Congreso

PSdeG-PSOE

Titulares: María del Carmen Rodríguez Dacosta, Brian Diz González, Marina Vaz Quintillan y Brais González Fernández.

Suplentes: Raquel Méndez Ramos, Manuel Freire Cid, Rosa Martínez Rodríguez y Luis Fernández Gudiña.

Frente Obrero

Titulares: Laia González Gandia, Martín Álvarez Rodríguez, Ana María Pérez Gaite y Pablo Herrero Diz.

PCTG

Titulares: Brais Coello Vences, María de la O Campelo Tenoira, Javier Daniel Heredia Fernández y Paula García Martín.

Suplente: Lucas Tamargo López.

Podemos

Titulares: Antonio José Naval Calviño, Rosa María Outeiriño González, Claudio Valle González e Irene Carmen Fernández Hernández.

Vox

Titulares: María Jesús Morenza Fernández, Antonio González Reyes, Rosa Fontao Almeida y Luis Villalonga Elorza.

Suplentes: Rosa María Domínguez Penín y Daniel Ródenas Núñez.

Se Acabó la Fiesta (SALF)

Titulares: Abel Estévez González, María Consuelo Barros León, Fernando Estévez Alonso y Silvia Irene Castro Suárez.

Suplentes: José García Leal y Eva Rodríguez Olmos.

Partido Popular

Titulares: Ana Belén Vázquez Blanco, Roberto González Rodríguez, Rosa María Quintana Carballo y Celso Luis Delgado Arce.

Suplentes: Sonia Ogando Vázquez, Ricardo González Gómez, Patricia Lamela Rodríguez y Martín Gil Blanco.

BNG

Titulares: Noa Presas Bergantiños, Artai Gabiás Vilar, María González Albert y Lucas Pardo Pardo.

Suplentes: Mirian Opazo Ojea, Hadrián Alonso Álvarez, Laura Pérez Bernárdez, Juan Luís Domínguez Rodríguez, Elena Añel Cabanelas, Manuel Caíña Estévez, Magdalena Souto Diéguez, Marcos Blanco Durán, Samanta Barreira Vivián y Camilo José Lemos Requejo.

Por Un Mundo Mais Xusto

Titulares: Rafael Manuel Fernández Alonso, Teresa de Vallejo Sancho de Sopranis, Carlos Besada Gesto y Marina Fernández Delgado.

Frente Amplio-Fronte Ampla

Titulares: Cristian González Vázquez, María Dolores López Meléndez, David Teixeira Martin y Mercedes González Pazos.

Suplente: Emilio José Padrón González.

Pacma no fue proclamado en esta circunscripción.

Candidaturas al Senado

PCTG

Titular: Miguel Martínez Martínez.

Suplentes: Mireya Álvarez González y Xoan Xose Vázquez Turrion.

Podemos

Titulares: Avelino Carballo Álvarez, María Jesusa Álvarez Canitrot y Luis Gómez Piña.

Suplentes de Carballo: María Jesús Pereiro Mariño y Hugo Álvarez Seco. Suplentes de Álvarez Canitrot: Gonzalo Martín Gómez Sprovieri y Rosa María Mariño Bardanca. Suplentes de Gómez Piña: Eva Baltar Torres y Fernando Naya Prieto.

Vox

Titulares: Enrique Rudolf Quiros Hoppe, Mara Marques Canedo y Julio Rodríguez Garrido.

Suplentes de Quiros: Isabel Villar Martínez y Manuel González Vázquez. Suplentes de Marques: José Manuel Fernández Paz y Sonia Conde Vázquez. Suplentes de Rodríguez: Marta Teresa Álvarez Vas y Ramón Iglesias Soto.

Partido Popular

Titulares: Miguel Ángel Santalices Vieira, Rosa María Sánchez Gándara y José Antonio Cerdeira Pérez.

Suplentes de Santalices: Diana Pérez Fernández y Bernardo Rodríguez Danoz. Suplentes de Sánchez: Manuel Ángel Fernández Movilla y María Belén Iglesias Cortés. Suplentes de Cerdeira: Ana Patricia Torres Madureira y Rodrigo Aparicio Santamaría.

Por Un Mundo Mais Xusto

Titular: Carmen Adela Armesto Fernández, conocida como Carmela.

Suplentes: Alberto Fernández Armesto y Sara Alar Castro.

BNG

Titulares: Bernardo Varela López, Melanie Arias Puccio y Francisco Nogueiras Marra.

Suplentes de Varela: Erea Blanco Gallego y Javier Rocha Rivera. Suplentes de Arias: Bieito Conde Salgado y Noelia Currás Rodríguez. Suplentes de Nogueiras: Carmen Fernández Fernández y Rubén García Fernández.

Senado de Progreso (SDP, PSOE-MS)

Titulares: María Fernández Ojea, Millán Brea Castro y Lorena Guerra Vigo.

Suplentes de Fernández: Federico Ramiro Conrado Pérez Mato y Ana Rosa Paradelo Carracedo. Suplentes de Brea: María Do Pilar Barros Barco y Francisco Xabier Vázquez Álvarez. Suplentes de Guerra: Manuel González Iglesias y Noa Fernández López.

Pontevedra

Pontevedra será la provincia gallega con más candidaturas proclamadas al Congreso, con once listas. El PP presenta a Julio García Comesaña, el PSOE a Abel Fermín Losada y el BNG a María Carme da Silva. En el Senado, la candidatura de Senado de Progreso está encabezada por Carmela Silva, expresidenta de la Diputación provincial.

Candidaturas al Congreso

Frente Obrero

Titulares: Xose Luis García Pazos, María Alejandra Álvarez Sepúlveda, José Antonio Domínguez Cruces, Chenoa Collinao Del Canto, Hugo Fernández Pinho, Elia Fernández Císcar y Alberto Iglesias Marquina.

Vox

Titulares: Álvaro José Díaz-Mella López, Melissa Borrusso Rodríguez, Miguel Paz Villar, Isabel Martínez Serantes, Carlos Enrique Bermúdez García, Jennifer González Vázquez y Manuel Español González.

Suplentes: Leticia Manuela Barcia Dopazo, Óscar Pazos González y Karina López López.

PCTG

Titulares: Miguel Riaño Roa, Inés Miñán Iglesias, Carlos César Touza García, Silvia Fernández García, Francisco Javier Bastardo Moreno, Talia Gómez Yepes y Jorge Moreno Otero.

Suplente: Mercedes Sánchez Botella.

PSdeG-PSOE

Titulares: Abel Fermín Losada Álvarez, María Margarita Peregrina “Marica” Adrio Taracido, Manuel Ángel Pazos Lamoso, Tania García Sanmartín, Ángel Rivas González, Digna Rosa Rivas Gómez y David Alonso Bargiela.

Suplentes: Verónica Pichel Guisande, Xoel Souto Eiras, Sagrario Martínez Ferrari, Iago Alberte Carril Hierro, Shirley Janet Estévez Rodríguez, Amadeo Cuiñas Insua, María Violeta de Santiago Moure, Anselmo Táboas Muras, Estrela Vilacoba Blanco y Jorge Gregorio Vaqueiro.

Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos

Titulares: Joaquín Francisco Pérez Fernández, Paula García Rodríguez, Diego Troncoso Casal, Delfina García Trigo, David Alonso Abad, Ana María Montoto Varela y Xurxo Fernández Alonso.

Partido Popular

Titulares: Julio García Comesaña, María José Pardo Pumar “Pepa”, Pedro Puy Fraga, Irene Garrido Valenzuela, Juan Andrés Bayón Rolo, Sara Martínez Salgado y Alfonso Vázquez Reboredo.

Suplentes: María Antonia Sanmartín García “Marián”, Pío Millán Blanco, Antía Rosa Carrera Couselo, Óscar Alonso Álvarez, Ana Belén Rodríguez Pino, Francisco Jesús Represas Carrera, Ruth Álvarez González, Manuel Arzúa Dopazo, Alba Martínez Guerreiro y Alberto Caldas Pereira.

Frente Amplio-Fronte Ampla

Titulares: Gloria Alonso Domínguez, Luis Baena Blanco, Alba Torreiro Vilela, Jesús María Álvarez Fernández, María Elena Lomba Portela, Julio Fernández Collazo y María Luisa Martínez Martí.

Suplentes: Ángel Montero Campos, María Sabela Landín Estévez, Andreu Romaní González, Lucía Avelina Fuentes Rey, Xoán Lois Vila Pinel, Alba Alejandra Fernández Rivera, Diego José Diarte García, Ana Isabel Dapena Sieiro, Juan José Valverde Conde y María Teresa Marchante Hernández.

BNG

Titulares: María Carme da Silva Méndez, Roberto Pascual Rodríguez, María Obelleiro Hermida, Álvaro Lamas Baños, Cristina Conde Escaloni, Anxo Iglesias Covelo y Rocío Barreiro Rodríguez.

Suplentes: Nuno Galán Alves, Ana Novo Cuñarro, Hugo Domínguez Groba, Nuria Vázquez Rodríguez, Anselmo Noya Martínez, María Fernanda Lores Doural, José Rodríguez Gómez, Davinia Lojo Amoedo, Xavier Monteagudo García y Yésica García Cruz.

Se Acabó la Fiesta (SALF)

Titulares: David Díaz Garrido, Luz Alejandra Sole Villamarín, José Andrés López Santomé, María del Pilar López Álvarez, Carlos Luis González Armada, María Iglesias Correa y José Carlos Castro Fernández.

Podemos

Titulares: Lucas Meda Herbojo, Luz Calia Miramontes Sequeiros, Óscar Lomba Álvarez, María Mar Suárez Manteiga, Ángel Villanueva Morán, María del Carmen Berzosa Marcos y Agustín Silva Rodríguez.

Por Un Mundo Más Justo

Titulares: María Noelia Alonso Domínguez, Iñaki González Bañales, Rosa María Gómez Saldaña y Ander Lijó Alaña.

Candidaturas al Senado

PCTG

Titular: Pablo Corral Rolán.

Suplentes: María Castillo Alias y Juan Pablo Viña Suárez.

Escaños en Blanco

Titular: Susana Díaz Palacios.

Suplentes: José María Soler Pardo y Sonia Miralles Martínez.

Senado de Progreso (SDP, PSOE-MS)

Titulares: María del Carmen “Carmela” Silva Rego, Paulo Carlos López López y María Olga Alonso Suárez.

Suplentes de Silva: José Antonio Cacabelos Rico y Bárbara Domínguez González. Suplentes de López: Sara De Matos Fernández y Estevo Sánchez Gálvez. Suplentes de Alonso: José Luis Camiñas Vázquez y Alba Forno Crespo.

Partido Popular

Titulares: Nidia María Arévalo Gómez, José Crespo Iglesias y Mónica Domínguez Estévez.

Suplentes de Arévalo: Santiago Rodríguez Davila y Ana María Alonso Alonso. Suplentes de Crespo: Montserrat María Otero Oitavén y Vicente Búa Martínez. Suplentes de Domínguez: Guillermo Juncal Peñas y Alba Martínez Oubiña.

BNG

Titulares: Kevin González Santiago, Marta Gómez Martín y Duarte Correa Piñeiro.

Suplentes de González: Sabela Méndez Casteleiro y Alexandre Basteiro Comesaña. Suplentes de Gómez: Pablo Luciano Guimeráns Sanjorge e Iria Costas Pérez. Suplentes de Correa: Trinidad Pérez Labaca Diz e Ismael Pato Pérez.

Podemos

Titulares: María del Carmen Camiña Vázquez, José Luis Patiño Acuña y María Uxía Rodríguez Crespo.

Suplentes de Camiña: Moisés Asensi Cabirta y Soraya María Veloso Martínez. Suplentes de Patiño: Patricia Cardozo Marquizo y José Ramón Otero Quinteiro. Suplentes de Rodríguez: Benjamín Gutiérrez Huerta y Teresa Landín Carragal.

Vox

Titular: José Manuel Torres Corredoira.

Suplentes: María Elena Barros Pereira y Jesús Vila García.

Los perfiles

A Coruña

Las candidaturas gallegas reúnen a dirigentes con experiencia en el Congreso, el Senado, la Xunta, el Parlamento autonómico y los ayuntamientos. Entre los nombres más conocidos se encuentran varios exconselleiros, responsables municipales y representantes que ya han ocupado escaños en las Cortes.

En A Coruña, Miguel Ángel Tellado Filgueira, nacido en Ferrol en 1974, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidade de Santiago de Compostela. Fue diputado en el Parlamento de Galicia entre 2012 y 2022 y secretario general del PPdeG durante seis años. Posteriormente asumió responsabilidades en la dirección nacional del partido y llegó a ejercer como portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

La socialista Obdulia Taboadela Álvarez, nacida en Madrid en 1964, es doctora en Sociología y profesora titular de la Universidade da Coruña. Su trayectoria política incluye su paso por el Ayuntamiento coruñés como concejala, su nombramiento como subdelegada del Gobierno en la provincia y su presencia en el Senado y en el Congreso.

Néstor Rego Candamil es uno de los principales referentes del nacionalismo gallego. Licenciado en Geografía e Historia y profesor de Lingua e Literatura Galegas, fue secretario general de Galiza Nova y diputado en el Parlamento gallego. Desde su llegada al Congreso ha centrado buena parte de su actividad en la defensa de las reivindicaciones políticas y económicas de Galicia.

Vox, por su parte, presenta a Manuel Fuentes, Inspector Veterinario de Salud Pública, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, diplomado en Sanidad y especializado en Gestión y Conservación del Lobo Ibérico por la Universidad de León

En el Senado, el PP presenta a José Manuel Rey Varela, nacido en Ferrol y actual alcalde de la ciudad. Comenzó su trayectoria como concejal y llegó a la Alcaldía en 2011, cargo que recuperó en 2023. También presidió la Federación Galega de Municipios e Provincias y fue conselleiro de Política Social de la Xunta. El BNG confía en Bieito Lobeira Domínguez, histórico dirigente nacionalista que fue secretario general de Galiza Nova y diputado en el Parlamento gallego.

Lugo

En Lugo, Francisco José Conde López, nacido en Monforte de Lemos en 1968, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue conselleiro de Economía e Industria desde 2012 y vicepresidente primero de la Xunta entre 2022 y 2023. Posteriormente dio el salto a la política estatal como diputado en el Congreso por Lugo.

La socialista Patricia Otero Rodríguez, nacida también en Monforte de Lemos en 1979, es licenciada en Derecho y cuenta con experiencia profesional vinculada al ámbito jurídico y sindical. Trabajó como orientadora y abogada en UGT antes de abrir su propio despacho. Fue concejala y segunda teniente de alcalde de Burela y posteriormente diputada en el Parlamento de Galicia. Desde 2024 ocupa un escaño en el Congreso.

La candidatura del BNG está encabezada por Olalla Rodil Fernández, una de las representantes más conocidas del nacionalismo gallego en la Cámara autonómica.

En el Senado destaca José Manuel Barreiro Fernández, nacido en Lugo en 1957, doctor en Ciencias Económicas y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela. Fue concejal y teniente de alcalde en Lugo, diputado en el Parlamento gallego y conselleiro de Medio Ambiente. También ocupó la Vicepresidencia segunda de la Xunta y fue senador durante varias legislaturas.

Ourense

En Ourense, Ana Belén Vázquez Blanco, nacida en Bande en 1975 y conocida como Ana de Bande, es licenciada en Derecho y funcionaria. Fue alcaldesa de su localidad natal y ha ocupado escaño en el Congreso en distintas legislaturas desde la séptima. En la Cámara Baja ha desarrollado buena parte de su actividad política en asuntos relacionados con Interior.

La socialista María del Carmen Rodríguez Dacosta cuenta con experiencia en el ámbito municipal y autonómico. Fue concejala en la ciudad de Ourense y ha formado parte de la estructura provincial del partido.

Por el BNG concurre Noa Presas Bergantiños, diputada en el Parlamento de Galicia y una de las dirigentes de mayor presencia de la formación nacionalista en la política autonómica.

La candidatura popular al Senado está encabezada por Miguel Ángel Santalices Vieira, nacido en Bande en 1955 y licenciado en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela. Desarrolló su carrera profesional en la sanidad pública gallega y ocupó distintos puestos de gestión en centros sanitarios. Es diputado en el Parlamento de Galicia desde la quinta legislatura y preside la Cámara autonómica desde enero de 2016.

Pontevedra

En Pontevedra, Julio García Comesaña encabeza la lista del PP. Es licenciado en Ciencias Físicas y especialista en Radiofísica Hospitalaria. Su carrera profesional ha estado vinculada al sistema sanitario gallego, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad en la gestión de centros y servicios. Fue conselleiro de Sanidade de la Xunta entre 2020 y 2023.

El socialista Abel Fermín Losada Álvarez, nacido en Ourense en 1964, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidade de Santiago de Compostela y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidade de Vigo. Fue diputado en el Parlamento de Galicia durante varias legislaturas y también concejal en Vigo. Posteriormente fue subdelegado del Gobierno en Pontevedra.

La candidatura del BNG está encabezada por María Carme da Silva Méndez, nacida en Pontevedra en 1966 y licenciada en Química por la Universidade de Santiago de Compostela. Militante del Bloque desde 1990, fue concejala en el Ayuntamiento de Pontevedra desde 1995 hasta 2023 y ocupó responsabilidades de gobierno municipal, entre ellas la Tenencia de Alcaldía.

En el Senado, Senado de Progreso (PSOE-MS) presenta a Carmela Silva Rego, nacida en Vigo en 1960. Fue diputada en el Congreso y senadora por Pontevedra, donde llegó a ejercer como portavoz del Grupo Socialista. En 2015 se convirtió en presidenta de la Diputación de Pontevedra, cargo que ocupó hasta 2023. También ha sido concejala en Vigo y secretaria general de la agrupación socialista de la ciudad.