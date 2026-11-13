Las denuncias por acoso escolar en Galicia se triplican en 2025 y alcanzan las 242

Los casos de acoso escolar denunciados en Galicia en 2025 se triplicaron respecto a los de 2024: el año pasado hubo en la comunidad 242 denuncias (+222%), frente a las 75 de 2023. Una tendencia que también se da en los centros médicos, donde las consultas por este tipo de situaciones han aumentado un 30% en tres años.

Así lo han expuesto este viernes la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría, Susana Rey, en un acto celebrado en la Cidade da Cultura sobre la red contra el acoso escolar, impulsada por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Eiró se ha mostrado preocupada por la situación del acoso escolar especialmente en el ámbito rural, donde los recursos "no son los mismos" que en el urbano y existen más "dificultades" para pedir ayuda: "Todo el mundo se conoce". Rey, por su parte, ha incidido en la importancia de la "prevención" y ha apuntado a los síntomas físicos y emocionales que puedan presentar los jóvenes, según Europa Press.

A este respecto, la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría ha hecho referencia a los dolores continuados, abdominales y de cabeza, el cansancio, las alteraciones del sueño y los cambios de conducta, así como manifestar que no quieren salir de casa o mostrar reticencia o rechazo a acudir al centro escolar. "Cuando eso se está convirtiendo en algo habitual, tenemos que pensar que hay algo de base", ha advertido Rey.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que también ha estado presente en el acto, ha incidido en que la prevención debe formar parte de la vida cotidiana de los jóvenes más allá del ámbito escolar. Así, figuras de confianza como los monitores pueden ser fundamentales para escuchar a las víctimas, aunque precisa herramientas para identificar las situaciones.

El vicepresidente primero de la Fegamp y alcalde de Poio, Ángel Moldes, indicó que esta red permite establecer canales de comunicación protocolos sobre cómo detectar o actuar, mientras que el cabo primero de la Guardia Civil y formador del plan director, Sergio García, ha aludido a la evolución de estos casos en los últimos años: "Es como un tsunami, somos boyas en el mar avisando de tsunamis".

163 concellos adheridos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, señaló que 163 concellos se han unido a la red contra el acoso y ha señalado que Galicia cuenta con una "convivencia escolar positiva", pese a lo que ha apelado a "no bajar la guardia": "Detrás de cada situación hay un joven que necesita protección, ayuda y una respuesta eficaz".

Rodríguez ha defendido que es fundamental trabajar para "prevenir, detectar y actuar" cualquier tipo de situación y ha recordado que el acoso se debe abordar desde la escuela, pero también desde otros ámbitos ya que son situaciones que trascienden las aulas.

"La red pretende ser un espacio estable de cooperación entre la Administración autonómica y la local. El objetivo es que cada ayuntamiento pueda convertirse en un agente activo en esta lucha, contribuyendo a identificar situaciones de riesgo, favorecer su comunicación y facilitar una respuesta más rápida y eficaz", explicó el conselleiro de Educación, según recoge Europa Press.

La red, que nace para "sumar, cooperar y transformar", se estructura en torno a cuatro "grandes líneas": sensibilización, prevención, comunicación y formación de diferentes profesionales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cerró el acto llamando a "atajar" el acoso, señalando que se está convirtiendo en un "enorme problema" que "destroza familias". El mandatario autonómico ha señalado que en Galicia "no caben los abusones": "Tolerancia 0 a las actitudes que rompen la convivencia, ante cualquier falta de respeto a un compañero o a un profesor y tolerancia 0 ante cualquier tipo de acoso".