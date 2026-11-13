29N: Arranca la campaña electoral en Galicia con la tradicional pegada de carteles

La campaña electoral ha comenzado de forma oficial en Galicia con la tradicional pegada de carteles. PPdeG, BNG y PSdeG han empezado a colocarlos por los municipios gallegos durante esta madrugada, ya que este viernes marca el inicio de la carrera hacia la presidencia del Gobierno español.

BNG, PP y PSdeG, los tres principales partidos, colocan habitualmente sus carteles en las principales ciudades, así como en concellos de menor tamaño. Los tres partidos, además, han celebrado ya los actos de inicio de campaña: el liderado por Alfonso Rueda eligió Santiago de Compostela, mientras que los de Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro estuvieron en Vigo.

PP

El acto principal del PP se celebró en Santiago de Compostela. El partido se reunió a las 23:45 horas en el Hotel Eurostars de San Lázaro, desde donde sus integrantes iniciaron la pegada de carteles. El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, el número 1 al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, estuvieron presentes en un acto al que no faltó el líder del PP local, Borja Verea.

Rueda explicó durante el acto que Alberto Núñez Feijóo es la "única persona capaz de emprender la reconstrucción nacional" y señaló que este viernes comienza la cuenta atrás para "el cambio necesario" tras ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, entre los que nombró al BNG.

El presidente del PPdeG pidió a los suyos una "marcha más" en estas dos semanas de trabajo intenso, recordando que las elecciones "solo se ganan en las urnas". "España merece algo mejor", continuó Rueda, que invitó a los gallegos a "no fallar" para que Feijóo gane con una mayoría sólida y amplia.

Miguel Tellado, que el jueves por la mañana estuvo en A Coruña, se manifestó en la misma línea que Rueda antes de que Diego Calvo señalase que los próximos 15 días son "decisivos". El conselleiro de Presidencia defendió que "es el momento de estar en la calle" y señaló que el PP debe afrontar la campaña con "la máxima ilusión, responsabilidad e intensidad".

Borja Verea, por último, agradeció que el PP escogiese Santiago para un momento tan importante como el inicio de la campaña electoral en Galicia: "Es un acierto, porque Santiago va a ser la punta de lanza de la victoria de Alberto Núñez Feijóo". El candidato a la Alcaldía de la capital gallega, por último, les recordó a los compostelanos que en 2027 son los comicios municipales.

BNG

Inicio de campaña en Vigo. Para dar voz a Galiza, avanzar en dereitos e frear á dereita en Galiza, adiante co BNG. #EnGalizaBNG https://t.co/cMYxeWGkAx — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) November 12, 2026

El BNG celebró el jueves por la mañana el acto de apertura de la campaña en Santiago de Compostela, a donde se desplazó el número 1 al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, para participar en otro acto a las 21:00 horas. Fue por la mañana, sin embargo, cuando el partido nacionalista dio a conocer los carteles de estas elecciones.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estuvo en Vigo por la tarde para pedirle a la ciudadanía que traslade la movilización masiva de la huelga general a las urnas con un voto masivo a su partido. "Este País deixou claro que somos un pobo que loita polo seu futuro, que aquí non hai resignación nin medo, ao contrario, hai esperanza", destacó Pontón.

La nacionalista se mostró convencida de que el BNG va a tener un gran apoyo, algo que se siente en la calle y que, según Pontón, hace que el PP tenga "medo" y centre sus ataques en la formación nacionalista. "Este 29N Galiza xógase moito, e se hai un momento en que Galiza, máis que nunca, ten que facerse valer é agora", añadió la líder del BNG, que defendió al partido como la mejor opción para defender los intereses de los gallegos en Madrid.

Pontón, a este respecto, explicó que Galicia precisa tener más peso político en Madrid porque esto implica poder ejercer más presión para conseguir mayores inversiones. La portavoz nacionalista reivindicó que el BNG es quien mejor defiende estos intereses y animó a la ciudadanía a votar por sus candidatos frente a la "sortina bipartidista".

PSdeG

#Eleccións ❤️ Arrancamos a campaña do #29N en Vigo e Ourense con ilusión e un obxectivo claro: que o crecemento económico chegue aos petos das familias. Máis vivenda pública, mellores salarios, pensións dignas e máis dereitos. Fronte á motoserra de Feijóo e Abascal, defendemos o conseguido e todo o que queda por conquistar. — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) November 12, 2026

José Ramón Gómez Besteiro estuvo a las 19:00 horas en un acto en Vigo, desde donde se trasladó a Ourense para iniciar, pasadas las 23:30 horas, la campaña en el Parque de San Lázaro. Allí estuvo acompañado por las candidatas socialistas de la provincia, Carmen Rodríguez Dacosta al Congreso y María Fernández Ojea al Senado.

Durante su intervención, el líder del PSdeG animó a la militancia a salir a la calle "con la cabeza alta, con orgullo por lo conseguido y, sobre todo, con ilusión por todo lo que todavía podemos conquistar". Besteiro defendió que el objetivo de los socialistas es ganar las elecciones para seguir avanzando en los derechos de los trabajadores, pensionistas, mujeres y jóvenes.

En este sentido, advirtió de que los derechos "se conquistan, se defienden y se amplían, pero también se pueden perder" y cargó contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. "Ellos quieren reconstruir el pasado. Nosotros queremos seguir construyendo el futuro", afirmó.

Besteiro también apeló a la movilización del electorado progresista y pidió a los militantes que se acerquen a quienes todavía están indecisos o desencantados con la política. El socialista, además, insistió en la importancia de transformar los votos en escaños, en una provincia donde los socialistas consideran posible arrebatar un diputado al Partido Popular.